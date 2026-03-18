Börsepeople im Podcast S24/02: Manfred Wildfellner
Autor:
Christian Drastil
>> Website
18.03.2026, 1789 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8510/
Manfred Wildfellner ist Bereichsleiter Kaufmännisches Controlling & Consulting bei der Strabag Real Estate. Wir sprechen über eine Karriere mit Start im Familienbetrieb, mit dem Hotel The Landmark in London, Accenture, BDO, Shell, Raiffeisen evolution und Strabag Real Estate. Mit Manfred gibt es zudem einen Deep Five in die Asset Klasse Anlegerwohnungen. Was ist das überhaupt? Warum ist das jetzt spannend? Welche Fehler kann man machen? Wie sehr beeinflusst die Mikrolage den Erfolg einer Anlegerwohnung?
Wie gross ist eine ideale Anlegerwohnung? Soll man Wohnungen möbliert oder unmöbliert vermieten?
Fragen über Fragen und von den Antworten hab ich viel gelernt und es geht in Melanie`s Einspieler auch wieder um ein konkretes Projekt, diesmal mit Blick ins Stadion. Der Sport und das Kochen sind ebenfalls Themen.
Melanie`s Einspieler: Weitblick, Wien 2 . https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/projekt/weitblick/ .
https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/
https://www.mischek.at/de
Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90.
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 24 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 25 ist Strabag Real Estate https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Börsepeople im Podcast S24/02: Manfred Wildfellner
Bildnachweis
1.
https://open.spotify.com/episode/4nC1t1gdzRmuAC5753DjCo
Börsepeople im Podcast S24/02: Manfred Wildfellner -
Manfred Wildfellner ist Bereichsleiter Kaufmännisches Controlling & Consulting bei der Strabag Real Estate. Wir sprechen über eine Karriere mit Start im Familienbetrieb, mit dem Hotel The Landmark in London, Accenture, BDO, Shell, Raiffeisen evolution und Strabag Real Estate. Mit Manfred gibt es zudem einen Deep Five in die Asset Klasse Anlegerwohnungen. Was ist das überhaupt? Warum ist das jetzt spannend? Welche Fehler kann man machen? Wie sehr beeinflusst die Mikrolage den Erfolg einer Anlegerwohnung?
Wie gross ist eine ideale Anlegerwohnung? Soll man Wohnungen möbliert oder unmöbliert vermieten?
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