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Börsepeople im Podcast S24/02: Manfred Wildfellner

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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18.03.2026, 1789 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8510/

 Manfred Wildfellner ist Bereichsleiter Kaufmännisches Controlling & Consulting bei der Strabag Real Estate. Wir sprechen über eine Karriere mit Start im Familienbetrieb, mit dem Hotel The Landmark in London, Accenture, BDO, Shell, Raiffeisen evolution und Strabag Real Estate. Mit Manfred gibt es zudem einen Deep Five in die Asset Klasse Anlegerwohnungen. Was ist das überhaupt? Warum ist das jetzt spannend? Welche Fehler kann man machen? Wie sehr beeinflusst die Mikrolage den Erfolg einer Anlegerwohnung?  Wie gross ist eine ideale Anlegerwohnung? Soll man Wohnungen möbliert oder unmöbliert vermieten?  Fragen über Fragen und von den Antworten hab ich viel gelernt und es geht in Melanie`s Einspieler auch wieder um ein konkretes Projekt, diesmal mit Blick ins Stadion. Der Sport und das Kochen sind ebenfalls Themen.

Melanie`s Einspieler: Weitblick, Wien 2 . https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/projekt/weitblick/ .
https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/
https://www.mischek.at/de
Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90. 

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 24 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 25 ist Strabag Real Estate https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.


(18.03.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S24/02: Manfred Wildfellner




 

Bildnachweis

1. https://open.spotify.com/episode/4nC1t1gdzRmuAC5753DjCo Börsepeople im Podcast S24/02: Manfred Wildfellner -

 Manfred Wildfellner ist Bereichsleiter Kaufmännisches Controlling & Consulting bei der Strabag Real Estate. Wir sprechen über eine Karriere mit Start im Familienbetrieb, mit dem Hotel The Landmark in London, Accenture, BDO, Shell, Raiffeisen evolution und Strabag Real Estate. Mit Manfred gibt es zudem einen Deep Five in die Asset Klasse Anlegerwohnungen. Was ist das überhaupt? Warum ist das jetzt spannend? Welche Fehler kann man machen? Wie sehr beeinflusst die Mikrolage den Erfolg einer Anlegerwohnung?  Wie gross ist eine ideale Anlegerwohnung? Soll man Wohnungen möbliert oder unmöbliert vermieten?  Fragen über Fragen und von den Antworten hab ich viel gelernt und es geht in Melanie`s Einspieler auch wieder um ein konkretes Projekt, diesmal mit Blick ins Stadion. Der Sport und das Kochen sind ebenfalls Themen.

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