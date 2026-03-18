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Carnival Aktie: Schuldenabbau auf dem Prüfstand ( Finanztrends)

18.03.2026, 2649 Zeichen

Am 27. März öffnet der Kreuzfahrtkonzern seine Bücher für das erste Quartal 2026. Nach einem starken Vorjahr verlagert sich die Aufmerksamkeit der Investoren nun zunehmend auf die langfristige finanzielle Stabilität des Unternehmens. Im Zentrum des Interesses steht dabei die gewaltige Schuldenlast von zuletzt über 26 Milliarden US-Dollar.

Um das erklärte Ziel eines Investment-Grade-Ratings zu erreichen, muss das Management den Schuldenabbau konsequent vorantreiben. Gleichzeitig fließt seit Ende Februar wieder eine Quartalsdividende von 0,15 US-Dollar je Anteilsschein an die Aktionäre. Diese finanzielle Doppelbelastung verlangt nach einem konstant hohen operativen Cashflow. Dass Anleger die aktuelle Situation durchaus vorsichtig bewerten, spiegelt sich in der jüngsten Kursentwicklung wider: In den vergangenen 30 Tagen verlor das Papier rund 19 Prozent an Wert und ging am Dienstag bei 21,78 Euro aus dem Handel.

Margendruck durch Treibstoffkosten

Operativ sieht sich das Unternehmen mit den Folgen geopolitischer Spannungen konfrontiert. Da Carnival traditionell weniger auf Preisabsicherungen beim Treibstoffeinkauf setzt als einige Mitbewerber, schlagen Schwankungen am Ölmarkt direkter auf die Profitabilität durch. Dem gegenüber steht allerdings eine historisch starke Nachfrage. Bereits zwei Drittel der Kapazitäten für das laufende Jahr sind zu Höchstpreisen reserviert. Die anstehende Bilanzvorlage wird offenlegen, inwieweit diese Einnahmen die gestiegenen Energiekosten kompensieren können.

Geplanter Umbau der Börsennotierung

Neben den reinen Finanzkennzahlen erhoffen sich Marktbeobachter in der anschließenden Telefonkonferenz auch Details zu einer möglichen Vereinfachung der Unternehmensstruktur. Die diskutierte Aufgabe der Doppelnotierung in den USA und Großbritannien zugunsten eines primären Listings in New York soll die Liquidität der Aktie perspektivisch erhöhen.

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Wenn das Management am 27. März die Ergebnisse präsentiert, wird neben den Fortschritten bei der Entschuldung vor allem eine Bestätigung der Gesamtjahresprognose unter Berücksichtigung der volatilen Energiekosten der maßgebliche Faktor für die weitere Kursrichtung sein.

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(18.03.2026)

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    2025
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    Autor: Finanztrends

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