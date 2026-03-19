Menopause erhöht Alzheimer-Risiko für Frauen deutlich ( Finanztrends)

19.03.2026, 4215 Zeichen

Die Wechseljahre verändern das weibliche Gehirn messbar und erhöhen so das Risiko für Alzheimer. Eine aktuelle Großstudie aus Cambridge liefert nun handfeste Belege für diesen Zusammenhang. Fast zwei Drittel aller Alzheimer-Patienten sind Frauen – und das lässt sich nicht allein durch ihre höhere Lebenserwartung erklären.

Östrogen-Mangel schadet dem Gehirn

Im Zentrum des Problems steht der rapide Abfall des Hormons Östrogen. Dieses Hormon wirkt wie ein natürlicher Schutzschild für das Gehirn: Es fördert die Durchblutung, unterstützt den Energiestoffwechsel der Nervenzellen und hält die Kommunikation zwischen ihnen aufrecht. Fehlt es, gerät das System ins Wanken.

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Die Folge: Das Gehirn kann Glukose schlechter verwerten und es bilden sich vermehrt schädliche Proteinablagerungen, sogenannte Amyloid-Beta-Plaques. Beides sind klassische Kennzeichen der Alzheimer-Erkrankung. Die Menopause wird so zu einem kritischen Wendepunkt für die langfristige Gehirngesundheit.

Cambridge-Studie findet weniger graue Substanz

Forscher der Universität Cambridge haben diesen Effekt jetzt sichtbar gemacht. Sie analysierten die Gehirnscans von rund 11.000 Frauen aus der britischen UK Biobank. Das Ergebnis ist eindeutig: Nach der Menopause schrumpft die graue Substanz in Schlüsselregionen des Gehirns.

Besonders betroffen sind der Hippocampus, unser zentrales Gedächtniszentrum, und der entorhinale Kortex, eine wichtige Schaltstelle für Erinnerungen. Diese Veränderungen ähneln frappierend denen, die bei Alzheimer-Patienten beobachtet werden. Parallel zu den Hirnveränderungen litten die Frauen nach der Menopause häufiger unter Angstzuständen, Depressionen und Schlafproblemen.

Frühe Wechseljahre sind ein zusätzliches Risiko

Der Zeitpunkt der Menopause spielt eine entscheidende Rolle. Kommt sie vor dem 45. Lebensjahr, steigt das Risiko für einen späteren kognitiven Abbau deutlich an. Eine vorzeitige Menopause vor dem 40. Lebensjahr verstärkt diese Gefahr weiter.

Besonders kritisch wird es, wenn eine frühe Menopause auf klassische Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen trifft – wie Bluthochdruck oder hohe Cholesterinwerte. In dieser Kombination erleiden Frauen im Vergleich zu Männern gleichen Alters deutlich stärkere kognitive Einbußen. Die Gesundheit des Herzens ist also auch ein Schutz für das Gehirn.

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Hilft eine Hormonersatztherapie?

Die naheliegende Frage: Kann eine Hormonersatztherapie (HRT) den negativen Effekt ausgleichen? Die Ergebnisse der Cambridge-Studie sind hier ernüchternd. Die Einnahme von Hormonpräparaten schien den Verlust an grauer Substanz nicht aufzuhalten.

Allerdings ist die Datenlage komplex. Andere Studien deuten an, dass bestimmte Östrogen-Präparate (Estradiol) möglicherweise die Bildung anderer schädlicher Ablagerungen im Gehirn reduzieren könnten. Fachgesellschaften betonen jedoch: Eine HRT wird derzeit nicht zur alleinigen Vorbeugung von Demenz empfohlen. Die Forschung steht hier noch am Anfang.

Wechseljahre als Frühwarnsystem verstehen

Die neuen Erkenntnisse sind ein wichtiger Schritt, um die überproportionale Betroffenheit von Frauen zu verstehen. Experten fordern, die Menopause viel stärker in den Fokus der Demenzprävention zu rücken. Schließlich betrifft sie die Hälfte der Weltbevölkerung.

Könnten typische Wechseljahresbeschwerden wie „Brain Fog“, anhaltende Schlafstörungen oder Stimmungsschwankungen frühe Warnsignale sein? Die Forschung will nun hormonelle und hirnstrukturelle Veränderungen in Echtzeit verfolgen, um Risikopatientinnen früher zu identifizieren. Ein offener Umgang mit dem Thema ist der erste Schritt zu einem besseren Schutz.

(19.03.2026)

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