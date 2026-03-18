HR-Markt im Wandel: Digitalisierung und Gesetze treiben Spezialisierung voran ( Finanztrends)

18.03.2026, 4508 Zeichen

Der deutsche Arbeitsmarkt für Personal- und Verwaltungsfachkräfte erlebt zu Beginn des Jahres 2026 eine deutliche Abkühlung. Doch während die Nachfrage nach HR-Generalisten sinkt, bleiben Spezialisten für Reisekostenabrechnung und Lohnbuchhaltung gefragt. Treiber sind neue Gesetze und die fortschreitende Digitalisierung.

Deutlicher Einbruch bei HR-Stellen

Der Fachkräfte-Index des Personaldienstleisters Hays für das vierte Quartal 2025 zeigt einen drastischen Rückgang. Die Nachfrage nach HR-Professionals brach um 23 Prozentpunkte auf nur noch 15 Prozent ein – einer der stärksten Rückgänge aller Berufsgruppen. Unternehmen setzen angesichts wirtschaftlicher Unsicherheiten auf Konsolidierung statt auf Wachstum.

Besonders betroffen sind Rollen wie HR-Manager oder Employer-Branding-Spezialisten. Vergleichsweise stabil, wenn auch auf niedrigerem Niveau, bleibt die Nachfrage nach HR Business Partnern und Recruitern. Marktexperten gehen nicht von weiteren massiven Stellenabbauen aus, erwarten aber auch keine schnelle Erholung. Viele Personalabteilungen haben ihre Effizienz bereits optimiert.

Reisekostenabrechnung wird zum Tech-Job

Gegen den generellen Trend glänzt die Nische Reisekostenabrechnung. Hier boomen Stellen, die Digitalisierungskompetenz voraussetzen. Aus dem traditionellen Sachbearbeiter wird ein Tech-Experte. Gefragt sind Kenntnisse in KI-gestützter Belegerkennung (OCR) und Cloud-Plattformen wie SAP Concur.

Anzeige

Da die Reisekostenabrechnung durch digitale Tools immer stärker automatisiert wird, profitieren Unternehmen massiv von effizienten Lösungen zur Prozessoptimierung. Dieses kostenlose Excel-Tool hilft Ihnen dabei, Inlands- und Auslandsreisen übersichtlich zu erfassen und dabei keine einzige wichtige Angabe mehr zu vergessen. Schluss mit dem Reisekosten-Chaos: Jetzt kostenloses Tool herunterladen

Die Aufgabe verschiebt sich vom manuellen Erfassen zum Prüfen automatisierter Prozesse und Lösen komplexer Sonderfälle. Die Branche reagiert: Der IT-Dienstleister AKDB stellt am 25. März 2026 seine neue Personal-Cloud OK.PERS+ vor. Sie spiegelt den Trend zu integrierten digitalen Lösungen wider.

Neue Gesetze fordern Personalabteilungen heraus

Zentrale Treiber für den Bedarf an Spezialisten sind gesetzliche Neuerungen. Seit 1. Januar 2026 gelten ein höherer Mindestlohn von 13,90 Euro und eine neue Minijob-Grenze von 603 Euro monatlich. Personal- und Lohnabteilungen müssen Verträge und Systeme akribisch anpassen.

Bei Reisekosten bleibt die Pauschale unverändert (14 Euro/28 Euro). Die Komplexität liegt in den Abzugsregeln: Stellt der Arbeitgeber Verpflegung, muss die Pauschale gekürzt werden – um 20 Prozent für Frühstück, 40 Prozent für Mittag- oder Abendessen. Diese korrekte Umsetzung in automatisierten Systemen erfordert profundes Steuerwissen und macht erfahrene Sachbearbeiter unverzichtbar.

Anzeige

Angesichts steigender Mindestlöhne und neuer gesetzlicher Grenzen stehen Personalabteilungen vor der Aufgabe, bestehende Verträge rechtssicher anzupassen. Erfahren Sie in diesem kostenlosen E-Book, wie Sie teure Bußgelder vermeiden und aktuelle Musterformulierungen nach dem neuen Nachweisgesetz korrekt umsetzen. Rechtssichere Arbeitsverträge: Kostenloses E-Book mit 19 Mustervorlagen sichern

Motivation: Führung als Schlüsselfaktor

Laut dem HR-Report 2026 von Hays und dem Institut für Beschäftigungsfähigkeit (IBE) ist die Leistungsbereitschaft im Unternehmen gespalten. 33 Prozent der Befragten sehen einen Rückgang, und 51 Prozent davon machen dafür Führungsfehler verantwortlich.

Die Studie zeigt generationenspezifische Motivatoren: Jüngere Mitarbeiter wollen Anerkennung und Geld, Ältere suchen Sinn und Identifikation. Für Personalabteilungen wird es zentral, mit gezielten Strategien die bestehende Belegschaft zu halten und zu motivieren – besonders, weil Budgets für Neueinstellungen knapper sind.

Ausblick: Stabilisierung auf konsolidiertem Niveau

Für das restliche Jahr 2026 wird sich der Markt auf dem aktuellen Niveau stabilisieren. Der Fokus liegt auf Prozessoptimierung, nicht auf Teamerweiterung. Künstliche Intelligenz wird Routineaufgaben weiter automatisieren, was neue Skills erfordert: Systemadministration, Compliance-Überwachung und Datenanalyse.

HR Business Partner gewinnen strategisch an Bedeutung, um Führungsherausforderungen zu meistern und Mitarbeiter zu binden. Die besten Karrierechancen haben künftig Profis, die regulatorisches Know-how mit technologischer Affinität verbinden – in einem vorsichtigen, aber sich wandelnden Arbeitsmarkt.

(18.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1118: ATX schwer unter Druck, Isabella de Krassny zu Semperit, Staat mit zusätzlicher Kapitalmarkt-Belastung

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Semperit, Flughafen Wien, UBM, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Kapsch TrafficCom, AT&S, OMV, ATX, ATX Prime, ATX TR, Agrana, ATX NTR, CA Immo, RBI, Mayr-Melnhof, Amag, Athos Immobilien, Bawag, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Austriacard Holdings AG, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zumtobel, voestalpine, Infineon, Fresenius Medical Care, Commerzbank.

Random Partner CPI Europe AG

Die CPI Europe AG ist ein börsenotierter gewerblicher Immobilienkonzern, der seine Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in sieben Kernmärkten in Europa (Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Polen) fokussiert. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Wiener Börse Party #1118: ATX schwer unter Druck, Isabella de Krassny zu...

» Wiener Börse zu Mittag deutlich tiefer: ATX wieder unter Jahresstartwert...

» BGHW setzt mit Reinigungsausschreibung neue Maßstäbe ( Finanztrends)

» WisdomTree Gold 3x ETF: Fed-Dämpfer ( Finanztrends)

» SNB: Zinspause mit Signal ( Finanztrends)

» Metallindustrie verliert monatlich 10.000 Jobs ( Finanztrends)

» Studie: Ernährung kann Prädiabetes ohne Abnehmen umkehren ( Finanztrends)

» Spargel-Saison 2026 startet außergewöhnlich früh ( Finanztrends)

» Econframe Aktie: Rückkäufe forciert ( Finanztrends)

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Einreihung B&C / Semperit, FACC, Verbun...