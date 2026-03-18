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HR-Markt im Wandel: Digitalisierung und Gesetze treiben Spezialisierung voran ( Finanztrends)

18.03.2026, 4508 Zeichen

Der deutsche Arbeitsmarkt für Personal- und Verwaltungsfachkräfte erlebt zu Beginn des Jahres 2026 eine deutliche Abkühlung. Doch während die Nachfrage nach HR-Generalisten sinkt, bleiben Spezialisten für Reisekostenabrechnung und Lohnbuchhaltung gefragt. Treiber sind neue Gesetze und die fortschreitende Digitalisierung.

Deutlicher Einbruch bei HR-Stellen

Der Fachkräfte-Index des Personaldienstleisters Hays für das vierte Quartal 2025 zeigt einen drastischen Rückgang. Die Nachfrage nach HR-Professionals brach um 23 Prozentpunkte auf nur noch 15 Prozent ein – einer der stärksten Rückgänge aller Berufsgruppen. Unternehmen setzen angesichts wirtschaftlicher Unsicherheiten auf Konsolidierung statt auf Wachstum.

Besonders betroffen sind Rollen wie HR-Manager oder Employer-Branding-Spezialisten. Vergleichsweise stabil, wenn auch auf niedrigerem Niveau, bleibt die Nachfrage nach HR Business Partnern und Recruitern. Marktexperten gehen nicht von weiteren massiven Stellenabbauen aus, erwarten aber auch keine schnelle Erholung. Viele Personalabteilungen haben ihre Effizienz bereits optimiert.

Reisekostenabrechnung wird zum Tech-Job

Gegen den generellen Trend glänzt die Nische Reisekostenabrechnung. Hier boomen Stellen, die Digitalisierungskompetenz voraussetzen. Aus dem traditionellen Sachbearbeiter wird ein Tech-Experte. Gefragt sind Kenntnisse in KI-gestützter Belegerkennung (OCR) und Cloud-Plattformen wie SAP Concur.

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Die Aufgabe verschiebt sich vom manuellen Erfassen zum Prüfen automatisierter Prozesse und Lösen komplexer Sonderfälle. Die Branche reagiert: Der IT-Dienstleister AKDB stellt am 25. März 2026 seine neue Personal-Cloud OK.PERS+ vor. Sie spiegelt den Trend zu integrierten digitalen Lösungen wider.

Neue Gesetze fordern Personalabteilungen heraus

Zentrale Treiber für den Bedarf an Spezialisten sind gesetzliche Neuerungen. Seit 1. Januar 2026 gelten ein höherer Mindestlohn von 13,90 Euro und eine neue Minijob-Grenze von 603 Euro monatlich. Personal- und Lohnabteilungen müssen Verträge und Systeme akribisch anpassen.

Bei Reisekosten bleibt die Pauschale unverändert (14 Euro/28 Euro). Die Komplexität liegt in den Abzugsregeln: Stellt der Arbeitgeber Verpflegung, muss die Pauschale gekürzt werden – um 20 Prozent für Frühstück, 40 Prozent für Mittag- oder Abendessen. Diese korrekte Umsetzung in automatisierten Systemen erfordert profundes Steuerwissen und macht erfahrene Sachbearbeiter unverzichtbar.

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Motivation: Führung als Schlüsselfaktor

Laut dem HR-Report 2026 von Hays und dem Institut für Beschäftigungsfähigkeit (IBE) ist die Leistungsbereitschaft im Unternehmen gespalten. 33 Prozent der Befragten sehen einen Rückgang, und 51 Prozent davon machen dafür Führungsfehler verantwortlich.

Die Studie zeigt generationenspezifische Motivatoren: Jüngere Mitarbeiter wollen Anerkennung und Geld, Ältere suchen Sinn und Identifikation. Für Personalabteilungen wird es zentral, mit gezielten Strategien die bestehende Belegschaft zu halten und zu motivieren – besonders, weil Budgets für Neueinstellungen knapper sind.

Ausblick: Stabilisierung auf konsolidiertem Niveau

Für das restliche Jahr 2026 wird sich der Markt auf dem aktuellen Niveau stabilisieren. Der Fokus liegt auf Prozessoptimierung, nicht auf Teamerweiterung. Künstliche Intelligenz wird Routineaufgaben weiter automatisieren, was neue Skills erfordert: Systemadministration, Compliance-Überwachung und Datenanalyse.

HR Business Partner gewinnen strategisch an Bedeutung, um Führungsherausforderungen zu meistern und Mitarbeiter zu binden. Die besten Karrierechancen haben künftig Profis, die regulatorisches Know-how mit technologischer Affinität verbinden – in einem vorsichtigen, aber sich wandelnden Arbeitsmarkt.


(18.03.2026)

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    Autor: Finanztrends

    18.03.2026, 4508 Zeichen

    Der deutsche Arbeitsmarkt für Personal- und Verwaltungsfachkräfte erlebt zu Beginn des Jahres 2026 eine deutliche Abkühlung. Doch während die Nachfrage nach HR-Generalisten sinkt, bleiben Spezialisten für Reisekostenabrechnung und Lohnbuchhaltung gefragt. Treiber sind neue Gesetze und die fortschreitende Digitalisierung.

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    Der Fachkräfte-Index des Personaldienstleisters Hays für das vierte Quartal 2025 zeigt einen drastischen Rückgang. Die Nachfrage nach HR-Professionals brach um 23 Prozentpunkte auf nur noch 15 Prozent ein – einer der stärksten Rückgänge aller Berufsgruppen. Unternehmen setzen angesichts wirtschaftlicher Unsicherheiten auf Konsolidierung statt auf Wachstum.

    Besonders betroffen sind Rollen wie HR-Manager oder Employer-Branding-Spezialisten. Vergleichsweise stabil, wenn auch auf niedrigerem Niveau, bleibt die Nachfrage nach HR Business Partnern und Recruitern. Marktexperten gehen nicht von weiteren massiven Stellenabbauen aus, erwarten aber auch keine schnelle Erholung. Viele Personalabteilungen haben ihre Effizienz bereits optimiert.

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