Jobcenter-Studie: Jeder Zweite fühlt sich nicht vermittelbar ( Finanztrends)

18.03.2026, 4518 Zeichen

Eine neue Studie der Bertelsmann Stiftung stellt die Wirksamkeit der Jobcenter in Deutschland grundlegend in Frage. Die Kritik trifft die Bundesagentur für Arbeit in einer heiklen Phase, kurz vor der umstrittenen Reform der Grundsicherung.

Fast die Hälfte sieht keinen Nutzen in Pflichtterminen

Die am Dienstag veröffentlichte Untersuchung zeichnet ein gemischtes Bild. Zwar sind zwei Drittel der Langzeitarbeitslosen mit ihrem Jobcenter zufrieden und schätzen die Mitarbeiter als kompetent ein. Doch fast die Hälfte (47 Prozent) der Befragten gibt an, dass die verpflichtenden Termine ihre Jobchancen nicht verbessern. Die Studie befragte über 1.000 Menschen zwischen 25 und 50, die mindestens ein Jahr Leistungen bezogen.

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Das zentrale Problem: Die allermeisten Leistungsbezieher (88 Prozent) haben mindestens ein schwerwiegendes Vermittlungshemmnis, wie ein höheres Alter oder fehlende Berufsausbildung. Fast die Hälfte kämpft sogar mit mehreren Hindernissen gleichzeitig, etwa gesundheitlichen Einschränkungen. Die Autoren fordern deshalb einen Strategiewechsel weg von reinen Verwaltungs-Terminen hin zu intensivem Coaching und gezielten Qualifizierungen.

Bundesagentur verweist auf schwierigen Arbeitsmarkt

Die Bundesagentur für Arbeit wies die Vorwürfe systemischer Ineffektivität umgehend zurück. Ein Sprecher argumentierte, die Studie berücksichtige die schwierige gesamtwirtschaftliche Lage nicht ausreichend. Die Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes sei historisch niedrig, was die Vermittlung Langzeitarbeitsloser naturgemäß erschwere.

Ein grundlegendes Missverhältnis verschärfe die Situation: Vier von fünf gemeldeten Stellen erforderten eine Fachqualifikation. Ein Großteil der Leistungsbezieher suche jedoch Helfer- oder Anlerntätigkeiten. Trotz dieser strukturellen Hürden hätten innerhalb eines Jahres dennoch 725.000 Menschen den Sprung in Arbeit geschafft. Die intensive Vorbereitungsarbeit in den Jobcentern, die sich nicht sofort in der Statistik niederschlage, sei eine unverzichtbare Grundlage für nachhaltige Integration.

Reform verschärft ab Juli den Druck

Die Debatte fällt in eine Zeit tiefgreifender gesetzlicher Veränderungen. Der Bundestag beschloss Anfang März, das Bürgergeld durch ein neues Grundsicherungssystem zu ersetzen. Ab 1. Juli 2026 gelten strengere Regeln. Die Vermittlung in Arbeit hat wieder klar Vorrang vor Qualifizierungsmaßnahmen.

Bei mangelnder Mitwirkung drohen schärfere Sanktionen. Zudem richtet die Bundesagentur sechs neue Kompetenzzentren zur Bekämpfung von organisiertem Leistungsmissbrauch ein. Die Kosten von rund 10,5 Millionen Euro sollen sich nach Angaben aus Pilotprojekten mindestens verdreifachen. Doch Sozialverbände warnen: Der neue Fokus auf schnelle Vermittlung und Strenge könnte gerade Geringqualifizierte weiter benachteiligen.

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BA-Chefin Andrea Nahles mahnte bereits Ende 2025, dass eine strikte Vermittlungspriorität das Qualifikationsmissverhältnis nicht löse. Unqualifizierte in Fachstellen zu drängen, nütze weder Betrieben noch Arbeitsuchenden.

Experten sehen strukturelle Krise

Für Arbeitsmarktexperten offenbart der Konflikt eine grundlegende Krise: Deutschland leidet gleichzeitig unter einem akuten Fachkräftemangel und einer hohen Zahl Langzeitarbeitsloser, die nicht über die passenden Abschlüsse verfügen. Die Jobcenter stecken im Dilemma – sie sollen schnelle Integration durchsetzen, obwohl viele Klienten zunächst aufwändige Unterstützung benötigen.

Der Druck, politische Vermittlungsquoten zu erfüllen, benachteilige systematisch Menschen mit komplexen Problemlagen, so die Analyse. Die anstehenden Reformen könnten dieses Problem verschärfen, wenn Sanktionen strukturelle Defizite bestrafen, anstatt sie durch gezielte Förderung zu beheben. Die kommenden Monate werden zeigen, ob das deutsche System von einer verwaltenden zu einer rehabilitierenden Instanz werden kann.

(18.03.2026)

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