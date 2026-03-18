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Ottobock Aktie: Finale Zahlen ( Finanztrends)

18.03.2026, 2659 Zeichen

Morgen blickt die Finanzwelt nach Duderstadt. Ottobock veröffentlicht am Donnerstag seinen vollständigen Jahresbericht für 2025. Während die vorläufigen Daten bereits ein zweistelliges Plus beim Umsatz andeuteten, warten Marktteilnehmer nun auf die Details zum Cashflow und zum weiteren Schuldenabbau.

Die Veröffentlichung erfolgt in einer für die Aktie schwierigen Phase. Mit einem Minus von rund 16,6 Prozent seit Jahresbeginn notiert das Papier am Mittwoch bei 54,40 Euro nur knapp über seinem 52-Wochen-Tief von 53,45 Euro. Der Markt verlangt nun nach einer Bestätigung der operativen Dynamik, um das Vertrauen in die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells zu festigen.

Wachstumsziele und Profitabilität

Für das laufende Geschäftsjahr 2026 hat die Unternehmensführung bereits klare Eckpfeiler eingeschlagen. Die Prognose gilt intern als konservativ und lässt potenzielle Effekte aus künftigen Übernahmen noch außen vor. Nachdem das Kerngeschäft im Vorjahr um etwa 11,7 Prozent gewachsen ist, stehen für die nahe Zukunft folgende Ziele im Fokus:

  • Umsatzwachstum Kerngeschäft 2026: 5,0 bis 8,0 Prozent
  • Bereinigte Kern-EBITDA-Marge: über 26,5 Prozent
  • Organisches Wachstum bis 2029: jährlich 7,0 bis 9,0 Prozent
Innovationen als Kurstreiber

Parallel zum Tagesgeschäft investiert das Unternehmen verstärkt in technologische Partnerschaften. Eine Beteiligung von 5 Millionen US-Dollar an Blue Arbor Technologies soll die Entwicklung intuitiver Prothesensteuerungen über neuronale Schnittstellen beschleunigen. Erste klinische Tests in Wien verliefen bereits erfolgreich.

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Diese technologische Positionierung demonstriert das Team aktuell auch operativ bei den Paralympischen Winterspielen in Italien. Der dortige Support für Athleten mit bereits über 490 durchgeführten Reparaturen unterstreicht den Anspruch auf die Marktführerschaft in der Human Bionics.

Der Geschäftsbericht am Donnerstag wird zeigen, ob Ottobock die im Vorjahr begonnene Entschuldung konsequent fortsetzen konnte. Im Fokus steht dabei, ob der Verschuldungsgrad nach dem deutlichen Rückgang von 3,5x auf 2,3x weiter stabilisiert wurde, um Spielraum für die geplanten Investitionen in Zukunftstechnologien zu schaffen.

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    Autor: Finanztrends

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