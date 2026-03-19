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ABM Fujiya Aktie: Technologische Wende ( Finanztrends)

19.03.2026, 2225 Zeichen

Der malaysische Batteriespezialist ABM Fujiya treibt seine strategische Neuausrichtung voran. Während das klassische Geschäft mit Starterbatterien weiterhin das Fundament bildet, bestimmen technologische Weiterentwicklungen und internationale Partnerschaften zunehmend das Tempo. Vor allem die Skalierung spezialisierter Batterietypen rückt dabei in den Fokus der Marktteilnehmer.

Fokus auf EFB und Energiespeicher

Das Unternehmen setzt verstärkt auf Enhanced Flooded Batteries (EFB), die in modernen Fahrzeugen mit Start-Stopp-Systemen herkömmliche Blei-Säure-Batterien ersetzen. Diese Technologie gilt als wesentlicher Baustein, um den Anforderungen effizienterer Verbrennungsmotoren gerecht zu werden. Parallel dazu gewinnt das Joint Venture Fuya Energy an Bedeutung. Durch die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern sollen neue Kapazitäten im Bereich der Energiespeicherung erschlossen werden, sofern die geplante Produktionsausweitung erfolgreich verläuft.

Margen im volatilen Umfeld

Neben der technologischen Transformation bleibt die operative Stabilität ein zentrales Thema. In einem volatilen Rohstoffumfeld liegt das Augenmerk auf der Sicherung der Exportmargen. Der Übergang von traditionellen Fertigungsprozessen hin zu Komponenten für fortschrittliche Antriebssysteme erfordert zudem kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung, um die Marktanteile in Südostasien zu verteidigen.

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(19.03.2026)

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BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit mehr als 190.000 Mitarbeitern in 74 Ländern vertreten, davon über 146.000 in Europa. BNP Paribas ist in vielen Bereichen Marktführer oder besetzt Schlüsselpositionen am Markt und gehört weltweit zu den kapitalstärksten Banken.

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    Autor: Finanztrends

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