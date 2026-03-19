Bremer Forscher entwickeln neue Therapie gegen Perfektionismus ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
19.03.2026, 3209 Zeichen
Die Universität Bremen startet eine neuartige Gruppentherapie gegen schädlichen Perfektionismus. Das auf drei Jahre angelegte Forschungsprojekt setzt gezielt auf die Stärkung von Selbstmitgefühl als Gegenmittel zur inneren Selbstkritik.
Gefördert wird das Vorhaben durch die Christoph-Dornier-Stiftung. Die Rekrutierung für die ersten Therapiegruppen soll im Herbst dieses Jahres beginnen.
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Warum Perfektionismus krank machen kann
Experten sehen in übertriebenem Perfektionismus einen bedeutenden Risikofaktor. Er steht im Zusammenhang mit Depressionen, Angst- und Essstörungen. Das Problem: Die ständige Angst vor Fehlern kann sogar psychotherapeutische Behandlungen behindern.
Betroffene schieben Übungen auf oder brechen Therapien vorzeitig ab. Bisher fehlten spezifische Angebote für diese Patientengruppe. Die Bremer Forscher wollen diese Lücke nun schließen.
So funktioniert der neue Ansatz
Der Kern der neuen Gruppentherapie ist ein gezieltes Training des Selbstmitgefühls. In der Psychotherapeutischen Hochschulambulanz lernen Teilnehmer, eine freundlichere Haltung sich selbst gegenüber zu entwickeln.
Sie sollen aus der Negativspirale harscher Selbstkritik ausbrechen. Das Projekt evaluiert nicht nur die Wirksamkeit, sondern entwickelt ein manualisiertes Behandlungskonzept für die breite Praxis.
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Die Kraft der Selbstfreundlichkeit
Das Konzept des Selbstmitgefühls basiert auf drei Säulen: Selbstfreundlichkeit statt Kritik, das Gefühl gemeinsamer Menschlichkeit und Achtsamkeit. Es geht darum, sich in schwierigen Momenten wie einem guten Freund zu begegnen.
Die Wissenschaft zeigt klare Vorteile. Selbstmitgefühl aktiviert das Fürsorgesystem im Gehirn und fördert die Ausschüttung beruhigender Hormone. Studien belegen weniger Ängste, mehr Resilienz und höhere Lebenszufriedenheit.
Ein Trend gewinnt an Fahrt
Das Bremer Projekt spiegelt einen gesellschaftlichen Wandel wider. Angesichts wachsender Belastungen rücken präventive Ansätze zur Stärkung mentaler Ressourcen in den Vordergrund.
Könnte Selbstmitgefühl effektiver sein als die Steigerung des Selbstwertgefühls? Experten sehen hier einen Vorteil: Es ist weniger abhängig von externer Bestätigung und ständigem Vergleich mit anderen.
Auf dem Weg zum neuen Standard?
Sollte sich der Ansatz bewähren, könnte er die Behandlung selbstkritischer Patienten nachhaltig verändern. Die Kultivierung von Selbstmitgefühl könnte langfristig auch in Schulen und Unternehmen an Bedeutung gewinnen.
Der Startschuss in Bremen markiert einen Paradigmenwechsel – weg von unerbittlicher Härte, hin zu einem stärkenden Umgang mit sich selbst.
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Die an der Wiener Börse notierte A1 Telekom Austria Group ist führender Provider für digitale Services und Kommunikationslösungen im CEE Raum mit mehr als 24 Millionen Kunden in sieben Ländern und bietet Kommunikationslösungen, Payment und Unterhaltungsservices sowie integrierte Business Lösungen an.
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