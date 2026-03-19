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DAX: Doppelter Gegenwind ( Finanztrends)

19.03.2026, 2767 Zeichen

Der DAX steht heute unter schwerem Druck. Steigende Ölpreise und ein restriktiveres Signal aus Washington treffen den deutschen Leitindex zur Unzeit – die vorbörslichen Indikationen zeigen ein Minus von rund 1,6 Prozent auf etwa 23.124 Punkte. Damit rückt die psychologisch wichtige 23.000er-Marke wieder gefährlich nah.

Öl als Brandbeschleuniger

Der Kern des Problems sitzt im Nahen Osten. Gegenseitige Angriffe auf Energieanlagen haben Brent-Rohöl wieder auf rund 112 Dollar je Barrel getrieben. Die Lage ist ernst: Iran droht offen mit Angriffen auf Energieinfrastruktur in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar. Ras Laffan, das weltgrößte LNG-Exportterminal in Katar, wurde bereits durch einen Raketentreffer beschädigt. Die Vereinigten Arabischen Emirate suspendierten vorübergehend den Betrieb in Habshan.

Für Anleger bedeutet das eine doppelte Bedrohung: höhere Energiekosten bremsen die Konjunktur, treiben gleichzeitig die Inflation nach oben. Kein angenehmes Umfeld für Risikoassets.

Fed und EZB liefern keine Entlastung

Die US-Notenbank ließ ihre Leitzinsen gestern Abend erwartungsgemäß unverändert. Die neuen Zinsprojektionen deuten nun auf lediglich eine Senkung im Jahresverlauf 2026 hin – noch im Januar hatte man mit zwei gerechnet. Fed-Chef Powell räumte offen ein, dass höhere Energiepreise die Inflation anheizen werden, das genaue Ausmaß aber noch nicht abschätzbar sei. Der Markt quittierte das mit deutlichen Abgaben: Dow Jones und S&P 500 verloren jeweils mehr als 1,5 Prozent.

Der Euro gibt nach und handelt aktuell knapp unter 1,15 Dollar. Ökonomen warnen, dass bei anhaltend hohen Energiepreisen Zinssenkungen der Fed in 2026 immer unwahrscheinlicher werden.

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Heute stehen nun die Entscheidungen der Europäischen Zentralbank und der Bank of England an. Großen geldpolitischen Spielraum haben beide nicht. EZB-Chefin Lagarde dürfte angesichts des anhaltenden Inflationsdrucks einen eher vorsichtigen Ton anschlagen – eine klare Entlastung für den Markt ist von dieser Seite kaum zu erwarten.

Anfang des Jahres hatte der DAX noch bei 25.507 Punkten ein Allzeithoch markiert. Seitdem hat der Index gut 2.400 Punkte eingebüßt. Ob der Boden bei 23.000 Punkten diesmal hält, hängt wesentlich davon ab, wie sich die Lage im Persischen Golf in den nächsten Stunden entwickelt.

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(19.03.2026)

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Aktien auf dem Radar:Semperit, Flughafen Wien, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Bajaj Mobility AG, UBM, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, Austriacard Holdings AG, Andritz, Athos Immobilien, AT&S, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Lenzing, OMV, Palfinger, Porr, SBO, Telekom Austria, voestalpine, Wienerberger, Wolford, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Agrana, Amag.

Random Partner

RWT AG
Die Firma RWT Hornegger & Thor GmbH wurde 1999 von den beiden Geschäftsführern Hannes Hornegger und Reinhard Thor gegründet. Seitdem ist das Unternehmen kontinuierlich, auf einen derzeitigen Stand von ca. 30 Mitarbeitern, gewachsen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Werkzeugbau, Formenbau, Prototypenbau und Baugruppenfertigung tätig und stellt des Weiteren moderne Motorkomponenten und Präzisionsteile her.

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    Autor: Finanztrends

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    Der DAX steht heute unter schwerem Druck. Steigende Ölpreise und ein restriktiveres Signal aus Washington treffen den deutschen Leitindex zur Unzeit – die vorbörslichen Indikationen zeigen ein Minus von rund 1,6 Prozent auf etwa 23.124 Punkte. Damit rückt die psychologisch wichtige 23.000er-Marke wieder gefährlich nah.

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      Otto Wagner
      Moderne Architektur
      1902
      Anton Schroll

      Daido Moriyama
      Japan, A Photo Theater (English Version
      2018
      Getsuyosha, bookshop M

      Marcel Natkin (ed.)
      Le nu en photographie
      1937
      Éditions Mana

      Yasuhiro Ishimoto
      Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
      1958
      Geibi Shuppan

      Livio Piatti
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      2003
      Kontrast Verlag

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