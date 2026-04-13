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25 Jahre Börse Stuttgart: Wie Richard Dittrich vom Bankazubi zum Gesicht eines der wichtigsten deutschen Handelsplätze wurde (Podcast)

13.04.2026, 1025 Zeichen
In der aktuellen Episode von „Börsepeople im Podcast S24/13" spricht Host Christian Drastil mit Richard Dittrich – besser bekannt als „Richy" – über ein Vierteljahrhundert bei der Börse Stuttgart, den Wandel der Finanzbranche und die Zukunft des Wertpapierhandels. Es ist eine dieser Karrieregeschichten, die zeigen, wie Leidenschaft für ein Thema und die Bereitschaft, sich ständig weiterzuentwickeln, einen erstaunlich geradlinigen Weg formen können. Richard Dittrich feierte am 1. Januar 2026 sein 25-jähriges Jubiläum bei der Börse Stuttgart – exakt die Hälfte seines Lebens, wie er selbst vorrechnet. Was als Stelle in der Kundenbetreuung bei einem damals 17 Mitarbeiter starken Unternehmen begann, hat sich zu einer facettenreichen Position entwickelt, in der Dittrich heute als Principal Marketing Manager, YouTube-Erklärer, Webinar-Host, Creator-Netzwerker und Produktgestalter...

Weiterlesen: 25 Jahre Börse Stuttgart: Wie Richard Dittrich vom Bankazubi zum Gesicht eines der wichtigsten deutschen Handelsplätze wurde


(13.04.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1135: ATX leicht schwächer, Wienerberger Heavyweight und Geburtstagskind, Strabag mit mehr Streubesitz




 

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Die börsenotierte BKS Bank mit Sitz in Klagenfurt, Österreich, beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und betreibt ihr Bank- und Leasinggeschäft in den Ländern Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei. Die BKS Bank verfügt zudem über Repräsentanzen in Ungarn und Italien. Mit der Oberbank AG und der Bank für Tirol und Vorarlberg AG bildet die BKS Bank AG die 3 Banken Gruppe.

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Wien / Verbund
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Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
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    Moderne Architektur
    1902
    Anton Schroll

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    1933
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      1995
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