25 Jahre Börse Stuttgart: Wie Richard Dittrich vom Bankazubi zum Gesicht eines der wichtigsten deutschen Handelsplätze wurde (Podcast)
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13.04.2026, 1025 Zeichen
In der aktuellen Episode von „Börsepeople im Podcast S24/13" spricht Host Christian Drastil mit Richard Dittrich – besser bekannt als „Richy" – über ein Vierteljahrhundert bei der Börse Stuttgart, den Wandel der Finanzbranche und die Zukunft des Wertpapierhandels. Es ist eine dieser Karrieregeschichten, die zeigen, wie Leidenschaft für ein Thema und die Bereitschaft, sich ständig weiterzuentwickeln, einen erstaunlich geradlinigen Weg formen können. Richard Dittrich feierte am 1. Januar 2026 sein 25-jähriges Jubiläum bei der Börse Stuttgart – exakt die Hälfte seines Lebens, wie er selbst vorrechnet. Was als Stelle in der Kundenbetreuung bei einem damals 17 Mitarbeiter starken Unternehmen begann, hat sich zu einer facettenreichen Position entwickelt, in der Dittrich heute als Principal Marketing Manager, YouTube-Erklärer, Webinar-Host, Creator-Netzwerker und Produktgestalter...
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Wiener Börse Party #1135: ATX leicht schwächer, Wienerberger Heavyweight und Geburtstagskind, Strabag mit mehr Streubesitz
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