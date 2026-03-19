Speed-Training senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)

19.03.2026, 3736 Zeichen

Eine Langzeitstudie stellt das bisherige Verständnis von Gedächtnistraining auf den Kopf. Nicht klassische Rätsel, sondern ein spezielles Geschwindigkeitstraining zeigt eine massive Langzeitwirkung. Die Anfang 2026 veröffentlichten Ergebnisse könnten die Präventionsstrategien für eine alternde Bevölkerung nachhaltig verändern.

Die wegweisende ACTIVE-Studie liefert nach 20 Jahren überraschende Daten. Ihr zufolge kann ein sogenanntes „Speed-of-processing“-Training das Demenzrisiko um bemerkenswerte 25 Prozent senken. Dieser Effekt war selbst zwei Jahrzehnte nach den ursprünglichen Trainingseinheiten noch messbar. Die überraschende Erkenntnis: Traditionelle Trainingsformen wie reines Gedächtnis- oder Logiktraining zeigten keinen vergleichbaren Langzeitschutz.

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Paradigmenwechsel: Geschwindigkeit schlägt Gedächtnis

Im Zentrum steht das Training der visuellen Verarbeitungsgeschwindigkeit. Bei diesen computerbasierten Übungen müssen Teilnehmer visuelle Reize in immer kürzerer Zeit erkennen und reagieren. Experten vermuten, dass dieser Zwang zu schnellen Entscheidungen die Neuroplastizität des Gehirns besonders stark anregt. Das Gehirn baut so eine „kognitive Reserve“ auf, die altersbedingte Abbauprozesse besser kompensieren kann.

Die ACTIVE-Studie begann bereits Ende der 1990er Jahre mit fast 3.000 gesunden Senioren. Sie belegt nun eindrucksvoll die Überlegenheit dieses Ansatzes für die langfristige Demenzprävention.

Digitale Helfer machen Training alltagstauglich

Die Digitalisierung hat das Feld revolutioniert. Apps wie Lumosity, CogniFit oder NeuroNation bieten personalisierte Übungen, die sich flexibel in den Alltag integrieren lassen. Studien deuten darauf hin, dass computergestütztes Training bei regelmäßiger Anwendung sprachliche Fähigkeiten und Gedächtnis von Seniuren verbessern kann.

Der nächste Schritt zeichnet sich bereits ab: Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA), die ärztlich verschrieben werden. Ein Beispiel ist die App „Cogthera“ für Menschen mit leichten kognitiven Beeinträchtigungen, die voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2026 verfügbar sein wird.

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Eine Antwort auf den demografischen Wandel

Die neuen Ergebnisse kommen zu einem kritischen Zeitpunkt. Angesichts einer alternden Gesellschaft und steigender Demenzfälle – allein in Deutschland leben schätzungsweise 1,8 Millionen Betroffene – ist Prävention wichtiger denn je.

Die Erkenntnisse könnten Initiativen wie die Nationale Demenzstrategie mit neuen Impulsen versorgen. Der Fokus verschiebt sich von unspezifischen Übungen hin zu wissenschaftlich validierten Interventionen. Das Prinzip der „kognitiven Reserve“ wird damit von einem theoretischen Konzept zu einem praktisch umsetzbaren Ziel.

Personalisiertes Training wird zum Standard

Die Zukunft des Gedächtnistrainings wird personalisierter, digitaler und stärker wissenschaftlich fundiert sein. Die Erkenntnisse zum Speed-Training dürften dazu führen, dass Anbieter ihre Programme überarbeiten und Krankenkassen solche Formen stärker fördern.

Langfristig könnten validierte Trainingsprogramme ein fester Bestandteil der regulären Gesundheitsvorsorge werden. Die Entwicklung zeigt: Kognitives Training wird zunehmend als ernstzunehmende medizinische Intervention zur Erhaltung der Lebensqualität im Alter anerkannt.

(19.03.2026)

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