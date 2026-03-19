Sport im Klimawandel: Vereine rüsten sich gegen Hitze ( Finanztrends)

19.03.2026, 3888 Zeichen

Der organisierte Sport in Deutschland passt sich massiv an die Folgen des Klimawandels an. Neue Hitzeschutzpläne und verschobene Trainingszeiten sollen Millionen Freizeitsportler vor Gesundheitsrisiken schützen.

Hitzewellen gefährden Aktive

Körperlich aktive Menschen zählen laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) inzwischen zu den besonders gefährdeten Gruppen. Bei Temperaturen über 30 Grad wird das Herz-Kreislauf-System während des Sports extrem belastet. Der Körper muss deutlich mehr Energie für die Kühlung durch Schwitzen aufwenden.

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Gesundheitsexperten warnen vor Dehydrierung, Hitzekrämpfen und lebensbedrohlichen Hitzschlägen. „Der Klimawandel verstärkt die Gesundheitsrisiken im Sport erheblich“, betonte Prof. Dr. Sven Schneider von der Universität Heidelberg kürzlich. Diese Gefahren betreffen längst nicht mehr nur Profis, sondern vor allem den Breitensport.

Musterplan für kühleres Training

Als Antwort hat der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) gemeinsam mit dem Bundesgesundheitsministerium einen Musterhitzeschutzplan entwickelt. Pünchtlich zur Sommersaison 2026 setzen ihn Vereine nun bundesweit um.

Der Plan sieht konkrete Veränderungen vor: Trainingszeiten werden in die kühleren Morgen- oder Abendstunden verlegt. Vereine sollen Schattenbereiche und Kühlzonen schaffen und die Flüssigkeitsversorgung der Sportler sicherstellen. Ein begleitendes Pilotprojekt namens „Klimakompass“ erfasst systematisch Extremwetterrisiken für Outdoor-Sportarten.

Ältere Sportler besonders gefährdet

Besondere Herausforderungen gibt es für ältere und pflegebedürftige Menschen. Deren Organismus reagiert sensibler auf Hitze, Bewegung ist für sie aber besonders wichtig. Ein neues Pilotprojekt „Gemeinsam für Pflege & Planetare Gesundheit“ zielt darauf ab, Bewegungsangebote in Kommunen klimaangepasst zu gestalten.

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Parallel entwickelt das Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit Handlungsempfehlungen für Vereine. Der DOSB verweist auf seine digitale Bewegungslandkarte mit 87.000 Vereinen, um sichere Angebote auch für vulnerable Gruppen sichtbar zu machen.

Milliarden für klimasichere Sportstätten

Die Anpassung ist jedoch nicht nur eine Frage des Verhaltens. Sie erfordert massive Investitionen in die Infrastruktur. Die aktuelle Debatte um das neue Sportfördergesetz zeigt, wie eng Finanzen und Zukunftsfähigkeit verknüpft sind.

Stadtplaner stehen vor der Aufgabe, Sportanlagen klimaresilient umzubauen. Gefordert werden mehr Entsiegelung, Begrünung zur natürlichen Kühlung und öffentliche Trinkbrunnen. Auch intelligente Beschattungssysteme für Sporthallen rücken in den Fokus, um den Energieverbrauch von Klimaanlagen zu begrenzen.

Erste Bewährungsprobe im Sommer 2026

Die neuen Strategien werden im kommenden Sommer ihre erste große Bewährungsprobe durchlaufen. Experten rechnen damit, dass sich digitale Hitzewarn-Apps für Vereine schnell etablieren. Mittelfristig könnten sich sogar die traditionellen Saisonzeiten vieler Outdoor-Sportarten verschieben.

Die Politik muss nun die finanziellen Grundlagen schaffen. Denn ohne Fördermittel für den Umbau von Sportstätten droht eine Schere zwischen finanzstarken Profiklubs und dem lokalen Breitensport.

(19.03.2026)

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