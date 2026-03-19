SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Wheaton Precious Metals Aktie: Makro-Druck belastet ( Finanztrends)

19.03.2026, 3097 Zeichen

Eigentlich lieferte Wheaton Precious Metals zuletzt starke operative Zahlen, jedoch blicken die Anleger derzeit fast ausschließlich auf die US-Notenbank. Die Entscheidung der Fed, die Zinsen vorerst stabil zu halten, dämpft die Euphorie im gesamten Edelmetallsektor spürbar. Für den Streaming-Spezialisten bedeutet dies eine Phase, in der fundamentale Erfolge hinter makroökonomischen Sorgen zurücktreten.

Zinspolitik bremst Gold-Momentum

Die jüngste Sitzung des Offenmarktausschusses der Fed hat die Erwartungen am Markt grundlegend verschoben. Anstatt auf mehrere Zinssenkungen im Jahr 2026 zu setzen, konzentrieren sich Investoren nun auf ein deutlich restriktiveres Szenario. Ein erstarkter US-Dollar belastet zudem die Attraktivität von Gold, das derzeit Mühe hat, sich dauerhaft über der Marke von 5.000 USD pro Unze zu behaupten.

Dieser Stimmungsumschwung setzt die Aktie von Wheaton Precious Metals unter Druck. Auf Sicht von sieben Tagen verzeichnete der Titel einen Rückgang von 12,94 % und notierte zuletzt bei 111,35 €. Marktbeobachter werten dies als direkte Reaktion auf die gestiegenen Opportunitätskosten, die mit einem anhaltend hohen Zinsniveau einhergehen.

Operative Stärke rückt in den Hintergrund

Besonders auffällig ist die Diskrepanz zwischen der Unternehmensleistung und der Kursreaktion. Wheaton Precious Metals übertraf bei den jüngsten Quartalsergebnissen die Markterwartungen sowohl bei der Produktion als auch beim Gewinn. Dennoch konnte sich das Papier dem negativen Branchentrend nicht entziehen.

Die Anleger gewichten die globalen monetären Rahmenbedingungen derzeit höher als die unternehmensspezifischen Wachstumsziele. Während die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten die Rolle von Gold als „sicherer Hafen“ theoretisch stützen, überwiegt am Aktienmarkt die Sorge vor einer anhaltend straffen Geldpolitik.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Wheaton Precious Metals?

Fokus auf Cashflows und Spotpreise

Für das kommende Quartal bleibt die Korrelation zwischen den Spotpreisen für Gold und Silber und den resultierenden Cashflows aus den langfristigen Kaufverträgen der entscheidende Faktor. Analysten beobachten nun verstärkt die technischen Schwellenwerte bei den Edelmetallen, um den nächsten Trend für Streaming-Unternehmen zu identifizieren.

Die kurzfristige Entwicklung der Aktie hängt maßgeblich davon ab, ob der Goldpreis seine psychologisch wichtige Unterstützung verteidigen kann. Solange die Unsicherheit über den weiteren Zinspfad der Fed anhält, dürften selbst positive operative Nachrichten nur begrenzt für nachhaltigen Auftrieb sorgen.

Anzeige

Wheaton Precious Metals-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Wheaton Precious Metals-Analyse vom 19. März liefert die Antwort:

Die neusten Wheaton Precious Metals-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Wheaton Precious Metals-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 19. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Wheaton Precious Metals: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(19.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1118: ATX schwer unter Druck, Isabella de Krassny zu Semperit, Staat mit zusätzlicher Kapitalmarkt-Belastung




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Semperit, Flughafen Wien, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Bajaj Mobility AG, UBM, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, Austriacard Holdings AG, Andritz, Athos Immobilien, AT&S, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Lenzing, OMV, Palfinger, Porr, SBO, Telekom Austria, voestalpine, Wienerberger, Wolford, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Agrana, Amag.

Random Partner

Marinomed
Marinomed hat die Vision, das Leben von Patienten, die an Krankheiten mit unzureichenden Behandlungsmöglichkeiten leiden, in zwei wichtigen therapeutischen Bereichen nachhaltig zu verbessern: Virologie und Immunologie.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Tiefer, Stockpicking Österreich aber ytd noch im Plus...

» Börsegeschichte 19.3.: Mehr Einträge haben wir selten (Börse Geschichte)...

» Nachlese: FACC wieder im ATX-Rennen (audio cd.at)

» Quentic-Studie: KI wird zum Schlüssel für Arbeitssicherheit und Nachhalt...

» Schlafqualität beeinflusst Augengesundheit stärker als gedacht ( Finanzt...

» JDE Peet's Aktie: Konzernumbau fixiert ( Finanztrends)

» Roche Aktie: FDA öffnet Labortüren ( Finanztrends)

» PIR-News: Aktionärin und Analysten zum Semperit-Angebot, News zu wienerb...

» (Christian Drastil)

» Tudor Gold Aktie: Rechtsstreit beendet ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
VINCORION Aktie: Zehnfach überzeichnet ( Finanztrends)
Kontron will aktuelle Kurse für Aktienrückkaufprogramm nutzen
Wiener Börse: ATX verliert am Donnerstag fast drei Prozent
VW und Porsche: Zwei Welten bei den Boni ( Finanztrends)
Menopause erhöht Alzheimer-Risiko für Frauen deutlich ( Finanztrends)
Novo Nordisk Aktie: Vom Gegner zum Partner ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Strabag(1), Österreichische Post(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Verbund(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Strabag(1), Kontron(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Kontron(1), Lenzing(1)
    Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 1.46%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.45%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(5), OMV(2), voestalpine(2)
    Star der Stunde: SBO 0.96%, Rutsch der Stunde: OMV -3.92%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: OMV(4), AT&S(3), Kontron(2), Uniqa(1), Bawag(1), Lenzing(1), Erste Group(1), RBI(1), Wienerberger(1), SBO(1)
    Star der Stunde: AT&S 1.07%, Rutsch der Stunde: Lenzing -0.86%
    Featured Partner Video

    Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen

    Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen. Ich glaube nicht, dass es so etwas schon mal in Österreich gegeben hat. Rein...

    Books josefchladek.com

    Daido Moriyama
    Farewell Photography (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M

    Marcel Natkin (ed.)
    Le nu en photographie
    1937
    Éditions Mana

    Michael Rathmayr
    Remedy
    2025
    Nearest Truth

    Livio Piatti
    zooreal
    2003
    Kontrast Verlag

    Daido Moriyama
    Japan, A Photo Theater (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M



    Autor: Finanztrends

    19.03.2026, 3097 Zeichen

    Eigentlich lieferte Wheaton Precious Metals zuletzt starke operative Zahlen, jedoch blicken die Anleger derzeit fast ausschließlich auf die US-Notenbank. Die Entscheidung der Fed, die Zinsen vorerst stabil zu halten, dämpft die Euphorie im gesamten Edelmetallsektor spürbar. Für den Streaming-Spezialisten bedeutet dies eine Phase, in der fundamentale Erfolge hinter makroökonomischen Sorgen zurücktreten.

    Zinspolitik bremst Gold-Momentum

    Die jüngste Sitzung des Offenmarktausschusses der Fed hat die Erwartungen am Markt grundlegend verschoben. Anstatt auf mehrere Zinssenkungen im Jahr 2026 zu setzen, konzentrieren sich Investoren nun auf ein deutlich restriktiveres Szenario. Ein erstarkter US-Dollar belastet zudem die Attraktivität von Gold, das derzeit Mühe hat, sich dauerhaft über der Marke von 5.000 USD pro Unze zu behaupten.

    Dieser Stimmungsumschwung setzt die Aktie von Wheaton Precious Metals unter Druck. Auf Sicht von sieben Tagen verzeichnete der Titel einen Rückgang von 12,94 % und notierte zuletzt bei 111,35 €. Marktbeobachter werten dies als direkte Reaktion auf die gestiegenen Opportunitätskosten, die mit einem anhaltend hohen Zinsniveau einhergehen.

    Operative Stärke rückt in den Hintergrund

    Besonders auffällig ist die Diskrepanz zwischen der Unternehmensleistung und der Kursreaktion. Wheaton Precious Metals übertraf bei den jüngsten Quartalsergebnissen die Markterwartungen sowohl bei der Produktion als auch beim Gewinn. Dennoch konnte sich das Papier dem negativen Branchentrend nicht entziehen.

    Die Anleger gewichten die globalen monetären Rahmenbedingungen derzeit höher als die unternehmensspezifischen Wachstumsziele. Während die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten die Rolle von Gold als „sicherer Hafen“ theoretisch stützen, überwiegt am Aktienmarkt die Sorge vor einer anhaltend straffen Geldpolitik.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Wheaton Precious Metals?

    Fokus auf Cashflows und Spotpreise

    Für das kommende Quartal bleibt die Korrelation zwischen den Spotpreisen für Gold und Silber und den resultierenden Cashflows aus den langfristigen Kaufverträgen der entscheidende Faktor. Analysten beobachten nun verstärkt die technischen Schwellenwerte bei den Edelmetallen, um den nächsten Trend für Streaming-Unternehmen zu identifizieren.

    Die kurzfristige Entwicklung der Aktie hängt maßgeblich davon ab, ob der Goldpreis seine psychologisch wichtige Unterstützung verteidigen kann. Solange die Unsicherheit über den weiteren Zinspfad der Fed anhält, dürften selbst positive operative Nachrichten nur begrenzt für nachhaltigen Auftrieb sorgen.

    Anzeige

    Wheaton Precious Metals-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Wheaton Precious Metals-Analyse vom 19. März liefert die Antwort:

    Die neusten Wheaton Precious Metals-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Wheaton Precious Metals-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 19. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Wheaton Precious Metals: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (19.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1118: ATX schwer unter Druck, Isabella de Krassny zu Semperit, Staat mit zusätzlicher Kapitalmarkt-Belastung




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Semperit, Flughafen Wien, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Bajaj Mobility AG, UBM, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, Austriacard Holdings AG, Andritz, Athos Immobilien, AT&S, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Lenzing, OMV, Palfinger, Porr, SBO, Telekom Austria, voestalpine, Wienerberger, Wolford, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Agrana, Amag.

    Random Partner

    Marinomed
    Marinomed hat die Vision, das Leben von Patienten, die an Krankheiten mit unzureichenden Behandlungsmöglichkeiten leiden, in zwei wichtigen therapeutischen Bereichen nachhaltig zu verbessern: Virologie und Immunologie.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Tiefer, Stockpicking Österreich aber ytd noch im Plus...

    » Börsegeschichte 19.3.: Mehr Einträge haben wir selten (Börse Geschichte)...

    » Nachlese: FACC wieder im ATX-Rennen (audio cd.at)

    » Quentic-Studie: KI wird zum Schlüssel für Arbeitssicherheit und Nachhalt...

    » Schlafqualität beeinflusst Augengesundheit stärker als gedacht ( Finanzt...

    » JDE Peet's Aktie: Konzernumbau fixiert ( Finanztrends)

    » Roche Aktie: FDA öffnet Labortüren ( Finanztrends)

    » PIR-News: Aktionärin und Analysten zum Semperit-Angebot, News zu wienerb...

    » (Christian Drastil)

    » Tudor Gold Aktie: Rechtsstreit beendet ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    VINCORION Aktie: Zehnfach überzeichnet ( Finanztrends)
    Kontron will aktuelle Kurse für Aktienrückkaufprogramm nutzen
    Wiener Börse: ATX verliert am Donnerstag fast drei Prozent
    VW und Porsche: Zwei Welten bei den Boni ( Finanztrends)
    Menopause erhöht Alzheimer-Risiko für Frauen deutlich ( Finanztrends)
    Novo Nordisk Aktie: Vom Gegner zum Partner ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Strabag(1), Österreichische Post(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Verbund(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Strabag(1), Kontron(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Kontron(1), Lenzing(1)
      Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 1.46%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.45%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(5), OMV(2), voestalpine(2)
      Star der Stunde: SBO 0.96%, Rutsch der Stunde: OMV -3.92%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: OMV(4), AT&S(3), Kontron(2), Uniqa(1), Bawag(1), Lenzing(1), Erste Group(1), RBI(1), Wienerberger(1), SBO(1)
      Star der Stunde: AT&S 1.07%, Rutsch der Stunde: Lenzing -0.86%
      Featured Partner Video

      Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen

      Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen. Ich glaube nicht, dass es so etwas schon mal in Österreich gegeben hat. Rein...

      Books josefchladek.com

      Mikio Tobara
      Document Miseinen (遠原　美喜男
      1980
      Seven Sha

      Jerker Andersson
      ABC Diary
      2025
      Self published

      Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
      Banalité
      1930
      Librairie Gallimard

      Siri Kaur
      Sistermoon
      2025
      Void

      Yasuhiro Ishimoto
      Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
      1958
      Geibi Shuppan

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de