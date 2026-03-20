BAG-Urteil revolutioniert Kündigungsschutz: Arbeitgeber haften jetzt ohne Limit ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
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20.03.2026, 4202 Zeichen
Ein Grundsatzurteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG) stellt den Kündigungsschutz auf den Kopf. Arbeitgeber müssen für Verfahrensfehler nun das volle Gehalt rückwirkend nachzahlen – ohne Obergrenze. Das macht jede formale Nachlässigkeit zu einem existenziellen finanziellen Risiko.
Rückwirkende Verzichts-Klauseln sind unwirksam
Im Januar 2026 kippte das höchste deutsche Arbeitsgericht eine weit verbreitete Vertragspraxis. Bislang verzichteten viele Beschäftigte vertraglich im Voraus auf rückwirkende Lohnzahlungen für die Dauer eines Kündigungsrechtsstreits. Diese Klauseln sind mit sofortiger Wirkung nichtig.
Die Konsequenz ist dramatisch: Wird eine Kündigung für unwirksam erklärt, muss der Arbeitgeber das volle Gehalt für die gesamte Verfahrensdauer nachzahlen. Ein einziger formaler Fehler – etwa das Vergessen der vorgeschriebenen Betriebsrats-Anhörung – kann damit ruinös werden. Aus einem kleinen Versehen wird ein Millionenschaden.
Neuer Schub für Kündigungsschutzklagen erwartet
Für Arbeitnehmer ändert sich die Lage fundamental. Der finanzielle Druck, monatelang ohne Einkommen auf ein Urteil zu warten, entfällt praktisch. Die Klage gegen eine mutmaßlich ungerechtfertigte Kündigung wird damit deutlich attraktiver und risikoärmer.
Unternehmen stehen vor einer neuen Realität. Ihre Kündigungsverfahren müssen nun mit größter Sorgfalt geprüft und durchgeführt werden. Jeder Verstoß gegen formale Vorgaben wird zu einem teuren Risiko, das sich nicht mehr begrenzen lässt. Personalabteilungen und Rechtsabteilungen sind gefordert, ihre Prozesse auf den Prüfstand zu stellen.
Das strenge deutsche Kündigungsrecht bleibt Maßstab
Eine Kündigung in Deutschland ist schon immer an hohe Hürden gebunden. Sie muss schriftlich und eigenhändig unterschrieben sein. Das Kündigungsschutzgesetz (KSchG) bildet den Kern und gilt in Betrieben mit mehr als zehn Mitarbeitern nach einer sechsmonatigen Betriebszugehörigkeit.
Zulässig ist eine Kündigung nur, wenn sie sozial gerechtfertigt ist. Erlaubt sind lediglich personenbedingte, verhaltensbedingte oder dringende betriebliche Gründe. Das neue Urteil verschärft nun die Konsequenzen, wenn gegen diese strengen Regeln verstoßen wird.
Abfindung bleibt Verhandlungssache – aber unter neuen Vorzeichen
Ein gesetzlicher Anspruch auf eine Abfindung besteht nach wie vor nicht. Sie ist fast immer Ergebnis einer außergerichtlichen Einigung, um einen unsicheren und potenziell extrem teuren Prozess zu vermeiden. Als grobe Verhandlungsbasis dient oft die sogenannte „halbe Monatsbrutto-Regel“: ein halbes Monatsgehalt pro Dienstjahr.
Die tatsächliche Höhe hängt jedoch stark von der Prozessaussicht, der Dauer der Betriebszugehörigkeit und dem Alter des Arbeitnehmers ab. Durch das neue Urteil dürfte die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer in solchen Gesprächen spürbar steigen. Warum sollte man auf eine Klage verzichten, wenn der Arbeitgeber im Falle eines Fehlers ohnehin das volle Gehalt zahlen muss?
Vorsicht bei scheinbar einvernehmlichen Lösungen
Die Lösung via Aufhebungsvertrag erscheint flexibel, birgt für Arbeitnehmer aber erhebliche Fallstricke. Sie verzichten damit auf ihren gesetzlichen Kündigungsschutz. Die Bundesagentur für Arbeit kann dies als „selbstverschuldete Arbeitslosigkeit“ werten und eine Sperrzeit beim Arbeitslosengeld von bis zu zwölf Wochen verhängen.
Eine vereinbarte Abfindung sollte diesen finanziellen Ausfall daher unbedingt kompensieren. Das neue Urteil unterstreicht: Der Weg vor das Arbeitsgericht ist keine Sackgasse mehr, sondern eine echte Alternative.
Trend zu mehr Arbeitnehmerschutz setzt sich fort
Das BAG-Urteil ist Teil eines klaren, europaweiten Trends. Der Schutz von Beschäftigten wird in Deutschland und der EU kontinuierlich ausgebaut. Die nächste große Veränderung steht mit der EU-Transparenzrichtlinie bevor, die bis zum 7. Juni 2026 umgesetzt werden muss. Sie verpflichtet Unternehmen zu mehr Offenlegung ihrer Gehaltsstrukturen, um Lohnungleichheit zu bekämpfen.
Die Botschaft an die Wirtschaft wird immer deutlicher: Nur wer faire, korrekte und rechtskonforme Personalpraktiken lebt, bleibt im erbitterten Wettbewerb um Fachkräfte langfristig erfolgreich. Das Kostenrisiko für Fehler ist nun greifbar und unbegrenzt.
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