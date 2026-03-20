Dogecoin: Musk-Posts verpuffen ( Finanztrends)

20.03.2026, 2804 Zeichen

Der „Musk-Effekt" funktioniert nicht mehr so zuverlässig wie einst. Ein viral gegangenes KI-Video auf X löste dieser Tage keine nennenswerte Kursbewegung aus — und der bevorstehende Launch von X Money trübt die Stimmung zusätzlich, weil eine DOGE-Integration bislang nicht bestätigt ist.

Virales Video, flacher Kurs

Am 19. März teilte Elon Musk auf X ein KI-generiertes Video vom Parodie-Account „Sir Doge of the Coin". Zu sehen: Musk im Smoking mit einem Shiba Inu, der die berühmte Vito-Corleone-Szene aus „Der Pate" nachstellt. Über 18 Millionen Aufrufe sammelte das Video — ein Kursfeuerwerk blieb trotzdem aus.

DOGE rutschte in den Folgestunden auf ein Wochentief von rund 0,09 USD, dem aktuellen 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: 2021 genügte Musks SNL-Auftritt noch, um DOGE auf sein Allzeithoch von 0,73 USD zu treiben. Heute notiert die Kryptowährung knapp 87 Prozent darunter.

X Money: Fiat-Produkt mit offenen Fragen

Der eigentliche Stresstest für das DOGE-Narrativ steht im April an. Dann will X seinen Zahlungsdienst X Money launchen — mit Peer-to-Peer-Überweisungen, Debitkarte und Cashback in Partnerschaft mit Visa. Das Produkt wird als reines Fiat-Angebot beschrieben, das eher an Venmo erinnert als an ein Krypto-Wallet.

Zwar hatte die Ankündigung kurzzeitig Spekulationen über eine DOGE-Integration befeuert. X-Produktchef Nikita Bier stellte im Februar jedoch klar, dass die Plattform keine Trades ausführen oder als Broker agieren werde — Nutzer würden lediglich zu externen Börsen weitergeleitet. Eine offizielle Stellungnahme zur Krypto-Funktionalität von X Money steht bis heute aus.

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Politisches Narrativ ausgedient

Ein weiterer Rückenwind fehlt seit Monaten: Das Department of Government Efficiency (DOGE), das dem Meme-Coin seinen politischen Glanz verlieh, existiert in seiner ursprünglichen Form nicht mehr. Musk selbst erklärte im Mai 2025, seine Zeit als Regierungsangestellter sei beendet. Der Katalysator, der DOGE einst von einer Meme-Münze zur politisch aufgeladenen Spekulation machte, ist damit weitgehend weggefallen.

Technisch zeigt sich das Bild ebenfalls eingetrübt: Der 200-Tage-Durchschnitt fällt seit Mitte Februar, der Fear & Greed Index steht bei 28. Sollte X Money ohne Krypto-Integration an den Start gehen, dürfte die Hype-Prämie, die DOGE bislang noch stützte, weiter schrumpfen.

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(20.03.2026)

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