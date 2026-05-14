(Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
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14.05.2026, 562 Zeichen
Um 10:09 liegt der ATX mit +0.03 Prozent im Plus bei 5888 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 10.55% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Wienerberger mit +1.75% auf 23.22 Euro, dahinter Verbund mit +1.19% auf 61.525 Euro und Frequentis mit +1.16% auf 69.7 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 24350 (+0.88%, Ultimo 2025: 24490, -1.44% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +2.41% auf 1148.6 Euro, dahinter Infineon mit +2.39% auf 65.9 Euro und Volkswagen Vz. mit +2.33% auf 88.54 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.05.)
Wiener Börse Party #1156: Mai-Verfallstag mit zunächst fallendem ATX, Verbund gesucht, am Fenstertag wenige News, aber viel Research
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(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.05.)
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