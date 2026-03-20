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Kraft Heinz Aktie: Geplatzter Mega-Deal ( Finanztrends)

20.03.2026, 2906 Zeichen

Hinter den Kulissen der Lebensmittelindustrie bahnte sich ein gigantischer Zusammenschluss an. Kraft Heinz und Unilever verhandelten über eine Fusion ihrer Lebensmittelsparten, um der schwachen Nachfrage und dem veränderten Konsumverhalten gemeinsam zu trotzen. Nachdem diese Gespräche nun beendet sind, ruht die gesamte Last der Neuausrichtung auf dem internen Sanierungsplan des neuen CEOs Steve Cahillane.

Strategische Kehrtwende

Ein erfolgreicher Deal hätte Marken wie Heinz Ketchup und Hellmann's Mayonnaise unter einem Dach vereint und einen neuen Branchenriesen geschaffen. Die zeitliche Abfolge der Ereignisse liefert einen tiefen Einblick in die Lage des Konzerns. Die Verhandlungen fanden statt, bevor Kraft Heinz im Februar entschied, eigene Aufspaltungspläne fallen zu lassen. Das Management suchte offensichtlich nach externen strategischen Auswegen, bevor es sich gezwungenermaßen für eine interne Lösung entschied.

Die Nachricht über die abgebrochenen Gespräche verstärkt den Druck auf das Papier. Gestern rutschte der Kurs auf ein neues 52-Wochen-Tief von exakt 18,82 Euro ab, was einem Wertverlust von über 31 Prozent auf Jahressicht entspricht. Analysten reagieren zunehmend skeptisch auf die operative Entwicklung, da das Unternehmen spürbar Marktanteile an günstigere Eigenmarken der Supermärkte verliert. Jüngste Anpassungen der US-Banken verdeutlichen diese Zurückhaltung:

  • JPMorgan: Abstufung auf "Underweight", Kursziel von 24,00 auf 22,00 US-Dollar gesenkt
  • Wells Fargo: Kursziel von 25,00 auf 23,00 US-Dollar reduziert ("Equal Weight")
Der 600-Millionen-Dollar-Plan

Ohne die Unilever-Option steht nun das 600-Millionen-Dollar-Investitionsprogramm im Zentrum. Kraft Heinz will die Ausgaben für Marketing auf 5,5 Prozent des Nettoumsatzes anheben und das Forschungsbudget um 20 Prozent erhöhen. Diese Maßnahmen sollen dem jüngsten organischen Umsatzrückgang von 3,4 Prozent entgegenwirken. Als finanzielles Polster dient Anlegern in dieser Umbauphase die Quartalsdividende von 0,40 US-Dollar, die am 27. März zur Auszahlung kommt.

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Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Kraft Heinz?

In den kommenden Wochen bringt der Konzern eine Reihe veränderter Produkte auf den Markt, darunter proteinreiche Pasta-Varianten und zuckerreduzierte Getränke. Diese konkreten Markteinführungen im März und April bilden den ersten echten Härtetest für Cahillanes Strategie, die erodierenden Kernmarken aus eigener Kraft wieder auf Wachstumskurs zu bringen.

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(20.03.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1119: ATX dreht am Verfallstag Nachmittag ins Minus, Talk mit Marinomed-CEO und dad.at-Chef nennt Top-Mitarbeiter




 

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Die Porr ist eines der größten Bauunternehmen in Österreich und gehört zu den führenden Anbietern in Europa. Als Full-Service-Provider bietet das Unternehmen alle Leistungen im Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau entlang der gesamten Wertschöpfungskette Bau.

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    Autor: Finanztrends

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      2018
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      Daido Moriyama
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