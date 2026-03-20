Schröpfen: Neue Studie soll Wirksamkeit bei Muskelverspannungen klären ( Finanztrends)

20.03.2026, 5153 Zeichen

Forscher haben eine umfassende Überprüfung aller Studien zum Schröpfen angestoßen. Ziel ist es, endgültig zu klären, ob die uralte Therapie gegen Muskelverspannungen und -verhärtungen wirklich hilft. Dieser Schritt folgt auf eine Flut neuer klinischer Daten, die den Nutzen des auch in Deutschland verbreiteten Verfahrens neu bewerten.

Vielversprechende Ergebnisse bei Nackenschmerzen

Aktuelle Studien zeigen positive Effekte, besonders bei Verspannungen im Nacken- und Schulterbereich. Eine Untersuchung vom Juli 2025 mit 45 Patienten ergab, dass trockenes Schröpfen allein Schmerzen linderte, die Beweglichkeit verbesserte und die Funktionsfähigkeit steigerte. Interessanterweise brachte eine Kombination mit Ultraschall keine zusätzlichen Vorteile. Das deutet darauf hin, dass die Schröpftherapie als eigenständige Behandlung für lokale Muskelverhärtungen ausreichen könnte.

Anzeige

Nacken pocht, Rücken zieht? Wer nach einer sanften Methode sucht, um Blockaden zu lösen, kann diese bewährte TCM-Technik mit nur drei Fingern selbst anwenden. 101 Druckpunkte zur schnellen Schmerzlinderung im Gratis-PDF entdecken

Eine frühere Studie aus Januar 2025 verglich Schröpfen mit instrumenteller Gewebemobilisation. Das Ergebnis: Patienten, die geschröpft wurden, berichteten von einer stärkeren und schnelleren Schmerzlinderung. Forscher vermuten einen mechanischen Vorteil: Der Unterdruck hebt Haut und Bindegewebe an und entlastet so die darunter liegende, verkrampfte Muskulatur – ein Effekt, den druckbasierte Massagen so nicht erreichen.

Der Placebo-Effekt: Der große Zweifel

Trotz dieser Erfolgsmeldungen stellen großangelegte Übersichtsarbeiten den spezifischen Nutzen infrage. Eine Meta-Analyse vom 15. Januar 2026 im JOSPT Open verglich trockenes Schröpfen direkt mit einer Scheinbehandlung. Das ernüchternde Fazit: Die Beweislage für eine tatsächliche Wirksamkeit sei "von sehr geringer Sicherheit". Die Schmerzlinderung sei zu allen Zeitpunkten höchst unsicher. Ein klares Indiz dafür, dass Erwartungshaltung und Placebo-Effekt eine enorme Rolle spielen.

Dieses Muster zeigt sich auch bei anderen Beschwerden. Eine Studie zu Kniearthrose bei Frauen aus Oktober 2025 fand zwar Verbesserungen in der Schröpfgruppe – diese waren jedoch statistisch nicht besser als in der Kontrollgruppe mit Scheinbehandlung. Die typischen runden Hautrötungen nach der Behandlung scheinen dem Patienten zwar eine starke visuelle Bestätigung zu geben. Ob die physiologische Wirkung jedoch über die natürliche Reaktion auf eine als heilsam wahrgenommene Intervention hinausgeht, bleibt fraglich.

Fester Platz in der Sportmedizin

Ungeachtet des wissenschaftlichen Streits ist Schröpfen in der Sportrehabilitation nicht mehr wegzudenken. Eine zweijährige Studie mit 60 Profi-Basketballern, die unter chronischen Rückenschmerzen litten, lieferte deutliche Argumente für die Praxis. Die Spieler, die zusätzlich zur Standardtherapie regelmäßig geschröpft wurden, zeigten über den gesamten Zeitraum signifikant stärkere und anhaltendere Verbesserungen bei Schmerzen und Beweglichkeit.

Anzeige

Sitzen, Rücken zwickt? Wenn passive Therapien nicht ausreichen, bringen diese speziellen 3-Minuten-Übungen von Orthopäde Prof. Wessinghage spürbare Entlastung für den Alltag. Kostenlosen 3-Minuten-Plan mit 17 Übungen jetzt sichern

Genau diese widersprüchliche Datenlage soll nun eine große, am 12. März 2026 gestartete systematische Übersichtsarbeit auflösen. Sie will alle Primärstudien des letzten Jahrzehnts zusammenführen und klare Leitlinien für Schmerzreduktion, Muskelfunktion und Bewegungsradius etablieren. Sportmediziner erhoffen sich davon endlich Klarheit, welche Athleten und Patientengruppen wirklich profitieren.

Brückenschlag zwischen Tradition und Evidenz

Die Integration traditioneller Methoden wie dem Schröpfen in die evidenzbasierte Medizin spiegelt einen trend in der Schmerztherapie wider. Befürworter führen an, der Unterdruck fordere die Durchblutung, spüle Entzündungsstoffe ab und aktiviere den Parasympathikus – den "Ruhenerv" des Körpers. Kritiker kontern, dass sich diese Effekte in Studien kaum vom Placebo trennen lassen.

In der Praxis wird Schröpfen heute selten als Allheilmittel, sondern als ergänzende Behandlung eingesetzt. Die oft sofortige, wenn auch manchmal vorübergehende, linderung schwerer Verspannungen ermöglicht es Patienten, aktive Rehabilitationstechniken besser durchzuführen. Dieser multimodale Ansatz kann die Abhängigkeit von Schmerzmitteln wie NSAR reduzieren, die bei Langzeiteinnahme erhebliche Risiken bergen.

Was kommt als Nächstes?

Die Zukunft der Schröpftherapie liegt in der Standardisierung. Die laufende Übersichtsarbeit soll evidenzbasierte Protokolle für optimale Platzierung, Anwendungsdauer und Behandlungshäufigkeit bei spezifischen Beschwerden liefern. Die künftige Forschung wird sich auf große, multizentrische Studien konzentrieren, die den Placebo-Effekt besser kontrollieren können.

Bis dahin wird das Schröpfen seinen festen Platz in Sport und Physiotherapie behalten – getrieben von hoher Patientennachfrage und einem positiven Sicherheitsprofil. Die entscheidende Frage, ob es wirkt oder wirken lässt, bleibt vorerst offen.

(20.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1119: ATX dreht am Verfallstag Nachmittag ins Minus, Talk mit Marinomed-CEO und dad.at-Chef nennt Top-Mitarbeiter

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria.

Random Partner Agrana

Die Agrana Beteiligungs-AG ist ein Nahrungsmittel-Konzern mit Sitz in Wien. Agrana erzeugt Zucker, Stärke, sogenannte Fruchtzubereitungen und Fruchtsaftkonzentrate sowie Bioethanol. Das Unternehmen veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu vielseitigen industriellen Produkten und beliefert sowohl lokale Produzenten als auch internationale Konzerne, speziell die Nahrungsmittelindustrie. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» ATX dreht am Verfallstag ins Minus – Marinomed sichert sich frisches Kap...

» Wiener Börse Party #1119: ATX dreht am Verfallstag Nachmittag ins Minus,...

» Sondervermögen SVIK: Regierung Merz in schwerer Haushaltskrise ( Finanzt...

» SAP DRC wird zum Schlüssel für deutsche E-Rechnungspflicht ( Finanztrends)

» Kleinunternehmerregelung: Die versteckte Kostenfalle beim Umsatzsprung (...

» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 20.3.: Erinnerung an einen der besten Tage ever (Börse G...

» Nachlese: Ruth Jedliczka Mischek, Isabella de Krassny Semperit (audio c...

» Energiekrise droht deutsche Inflationserfolge zunichte zu machen ( Finan...

» CT REIT Aktie: Stabile Ausschüttung ( Finanztrends)