Trainingswissenschaft: Zweimal pro Woche ist der neue Goldstandard ( Finanztrends)

20.03.2026, 4461 Zeichen

Die Wissenschaft hat den Schlüssel für optimalen Muskelaufbau gefunden: das wöchentliche Gesamtvolumen. Neue Analysen zeigen, dass die Verteilung der Sätze auf mehrere Einheiten den größten Nutzen bringt. Experten empfehlen jetzt, jede Muskelgruppe etwa zweimal wöchentlich zu trainieren.

Damit verschiebt sich die Debatte über die perfekte Routine. Es geht nicht mehr um die reine Anzahl der Trainingstage, sondern um ein differenziertes Verständnis von Volumen und Frequenz. Aktuelle Metaanalysen bestätigen: Das Gesamttrainingsvolumen pro Muskelgruppe und Woche ist der entscheidende Faktor für Hypertrophie.

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Für Fitness-Enthusiasten bedeutet das einen Paradigmenwechsel. Die Kunst liegt nun darin, das Training intelligent zu strukturieren. Ziel ist ein optimales Volumen bei gleichzeitig ausreichender Regeneration. Die neuesten Daten liefern dafür klare Richtlinien.

Das Wochenvolumen: Der wahre Wachstums-Treiber

Die zentrale Erkenntnis ist eindeutig. Das wöchentliche Trainingsvolumen – also die Gesamtzahl der Arbeitssätze pro Muskelgruppe – steht über allem. Studien deuten auf einen idealen Bereich von 10 bis 20 Sätzen pro Woche und Muskelgruppe hin.

Dieser Bereich setzt einen ausreichenden mechanischen Reiz, ohne ins „Junk-Volumen“ abzurutschen. So bezeichnen Experten Sätze, die das notwendige Maß überschreiten. Sie belasten die Regeneration nur unnötig und können den Fortschritt sogar bremsen. Die Qualität jedes einzelnen Satzes bleibt daher entscheidend.

Warum zweimal pro Woche ideal ist

Die Frequenz bestimmt das „Wann“. Der aktuelle Konsens empfiehlt zwei bis drei Trainingseinheiten pro Muskelgruppe und Woche. Der Grund: Die Muskelproteinsynthese ist nach einem intensiven Training nur 36 bis 48 Stunden erhöht.

Trainiert man alle zwei bis drei Tage, hält man diesen anabolen Zustand quasi durchgehend aufrecht. Eine höhere Frequenz hat noch einen Vorteil: Sie erlaubt es, das Wochenvolumen in kleinere, hochwertigere Einheiten zu packen. Statt 15 ermüdende Sätze an einem Tag sind es dann zwei Einheiten mit je 7-8 Sätzen. Das steigert die Qualität in den letzten Sätzen und fördert die Erholung.

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So passen Sie die Regeln an Ihr Level an

Die optimalen Werte sind keine Einheitsgröße. Sie müssen zum individuellen Trainingsstand passen.

Anfänger starten am besten mit einem Ganzkörpertraining zwei- bis dreimal pro Woche. Hier zählt vor allem die Technik. Ein Volumen am unteren Ende der Skala – also um die 10 Sätze – reicht für deutliche Fortschritte völlig aus.

Fortgeschrittene mit mehrjähriger Erfahrung profitieren von der Zweimal-pro-Woche-Regel. Sie können das Volumen schrittweise bis zu 20 Sätze steigern. Split-Pläne wie Oberkörper/Unterkörper oder Push/Pull/Beine helfen, dieses höhere Volumen zu managen.

Profis benötigen möglicherweise noch mehr. Ihre Planung ist jedoch hochkomplex und erfordert ein perfektes Balance-Akt zwischen Belastung und Regeneration, um das Nervensystem nicht zu überlasten.

Qualität schlägt immer die Quantität

Die aktuelle Forschung macht eines klar: Die Frequenz ist nur ein Werkzeug. Ihr Zweck ist es, das optimale Wochenvolumen in qualitativ hochwertigen Einheiten unterzubringen. Mehr Frequenz ist nicht automatisch besser – es kommt auf das Gesamtvolumen an.

Bei gleichem Volumen führt die Aufteilung auf zwei Einheiten aber nachweislich zu besseren Ergebnissen als eine einzige lange Session. Die Forschung entwickelt sich ständig weiter. Zukünftige Studien werden noch stärker individuelle Faktoren wie Genetik, Schlaf und Stress beleuchten.

Für alle Trainierenden bleiben die Richtlinien eine solide Basis. Der nächste Schritt ist die individuelle Anpassung. Hören Sie auf Ihren Körper, steigern Sie das Volumen progressiv und verteilen Sie es so, dass jede Einheit mit maximaler Intensität absolviert werden kann.

(20.03.2026)

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