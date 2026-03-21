BAFA erleichtert Rüstungsexporte als internationale Kontrollen erodieren ( Finanztrends)

21.03.2026, 5399 Zeichen

Deutschland lockert die Ausfuhr von Luft- und Seerüstungsgütern in sieben Staaten. Die neue Allgemeine Genehmigung des BAFA zeigt einen globalen Trend: Multilaterale Exportkontrollen brechen zusammen, Staaten gehen eigene Wege.

Deutschland setzt auf vereinfachte Verfahren

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) hat am 20. März 2026 eine neue Allgemeine Genehmigung (AGG) in Kraft gesetzt. Sie erleichtert deutschen Unternehmen den Export von Luft- und Marineabwehrsystemen in die Ukraine sowie nach Bahrain, Katar, Kuwait, Oman, Saudi-Arabien und in die Vereinigten Arabischen Emirate. Die Genehmigung gilt befristet bis zum 15. September 2026.

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Hinter der Maßnahme steht ein klares Ziel: Die Lieferung defensiver Fähigkeiten an strategische Partner soll beschleunigt werden. Gleichzeitig bleibt die Kontrolle gewahrt. Exporteure müssen monatlich detaillierte Berichte vorlegen. Diese Erleichterung steht im Kontrast zur generellen Verschärfung des deutschen Exportrechts. Erst im Februar 2026 trat das neue Sanktionsdurchsetzungsgesetz in Kraft. Es stuft Verstöße gegen Waffenembargos von Ordnungswidrigkeiten zu Straftaten hoch – eine deutliche Verschärfung der Haftungsrisiken für Unternehmen.

EU geht eigenen Weg, weil Wassenaar-Arrangement blockiert ist

Deutschlands Schritt ist Teil einer größeren europäischen Reaktion auf die Lähmung des Wassenaar-Arrangements. Dieses multilaterale Exportkontrollregime für konventionelle Waffen und Dual-Use-Güter benötigt seit 1996 Einstimmigkeit unter seinen 42 Mitgliedern. Diese ist jedoch nicht mehr zu erreichen.

Vor allem Russland legt sein Veto ein und blockiert so die Aufnahme neuer Technologien in die gemeinsamen Kontrolllisten. Die Europäische Kommission reagiert nun mit einem „Wassenaar minus one“-Ansatz. Sie führt eigene, autonome Exportkontrollen für Schlüsseltechnologien ein. Dazu zählen fortschrittliche Quantensysteme, Halbleiterfertigungsanlagen und additive Fertigungstechnologien (3D-Druck). Damit stellt die EU sicher, dass kritische Güter auch dann reguliert bleiben, wenn die internationale Gemeinschaft handlungsunfähig ist.

Globale Kontrollen werden zur Sisyphusarbeit

Während die Regelwerke zerfallen, wird die Durchsetzung von Exportkontrollen immer schwieriger. Ein spektakulärer Fall aus den USA unterstreicht dies: Am 20. März 2026 erhob das US-Justizministerium Anklage in einem milliardenschweren Technologie-Schmuggelring.

Drei Personen sollen hochleistungsfähige KI-Server im Wert von Milliarden Dollar illegal nach China exportiert haben. Die Operation war äußerst ausgeklügelt. Sie nutzte Tarnfirmen in Südostasien und Attrappen-Server, um interne Compliance-Prüfungen und Bundesinspektoren zu täuschen. Der Fall zeigt die immense Herausforderung, Dual-Use-Güter zu kontrollieren, die zwar kommerziell sind, aber erhebliche militärische Anwendungen haben.

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Waffenembargos unter politischem Dauerbeschuss

Neben Hightech stehen auch klassische Waffenembargos unter massivem politischen Druck. In den USA forderten Abgeordnete am 19. März 2026 die dauerhafte Aufhebung des US-Waffenembargos gegen Zypern. Als Grund nennen sie türkische Militäraktivitäten in der Region. Das jährliche Verlängerungsverfahren des aktuellen Waivers verhindere, so die Argumentation, langfristige Verteidigungsverträge Zyperns.

Gleichzeitig wird die Rüstungsexportpolitik in anderen Alliierten innenpolitisch heftig diskutiert. Im kanadischen Unterhaus scheiterte Mitte März 2026 ein Gesetzentwurf, der strenge Menschenrechtsprüfungen für Militärkomponenten-Exporte in die USA vorgeschrieben hätte. Befürworter sahen darin eine notwendige Schließung einer regulatorischen Lücke für Lieferungen in den Nahen Osten.

Fragmentierung treibt Compliance-Kosten in die Höhe

Für die globale Wirtschaft bedeutet diese Entwicklung eine massive Komplexitätssteigerung. „Exporteure können sich nicht mehr auf einen einheitlichen internationalen Standard verlassen“, analysieren Handelsexperten. Stattdessen müssen sie ein undurchsichtiges Geflecht aus nationalen Regelungen, autonomen EU-Listen und speziellen Lizenzen wie der deutschen AGG navigieren.

Die Folge: Compliance-Kosten und rechtliche Risiken im grenzüberschreitenden Handel steigen dramatisch. Die drohende strafrechtliche Verfolgung von Embargoverstößen, wie jetzt in Deutschland, zwingt Konzerne zu hochsophistizierten Überwachungsprozessen. Immer häufiger kommen dabei KI-gestützte Screening-Tools zum Einsatz.

Der Trend zu dezentralen, nationalen Exportkontrollen wird sich 2026 voraussichtlich verstärken. Die EU wird ihre autonomen Listen weiter ausbauen. Das Wassenaar-Arrangement bleibt für neue Technologien blockiert. Die Zukunft gehört kleineren, agileren Kontrollbündnissen – auf Kosten eines einheitlichen globalen Handelsraums.

(21.03.2026)

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