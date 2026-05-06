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österreichischer Aktien
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Nachlese: Daniela Klauser Asta Energy Solutions, Erich Kocina (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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06.05.2026, 1912 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8665
- Daniela Klauser ist CFO der seit kurzem börsenotierten Asta Energy Solutions AG. Dabei ist sie in den Bereichen Finance, Controlling, Accounting & Tax, Treasury sowie HR and Legal & Governance tätig und leitet M&A Projekte in der Gruppe. Wir starten in der Steuerberatung und gehen dann 2007 in die Asta Elektrodraht GmbH, sprechen über den Einstieg von Michael Tojner, über verschiedene Ideen, an die Börse zu gehen, über die Opening-Bell-Bitte in Frankfurt, über eine schnelle Halbmarathon-Strecke mit Asta in der Mitte und vieles mehr.
Opening Bell in Frankfurt: https://www.youtube.com/watch?v=bGi6f07-Gj0
https://www.astagroup.com
Aktuelles zur Aktie: http://www.audio-cd.at/pir
Börsepeople Marc Vesely recte Riha: https://audio-cd.at/page/podcast/4878/
Börsepeople Moritz Marouschek: https://audio-cd.at/page/podcast/7412
Melanie`s Einspieler: Weitblick, Wien 2 . https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/projekt/weitblick/ .
https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/
https://www.mischek.at/de
Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90. 

- Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8663
- ATX nach schwachem Mai Start wieder erholt
- kein Sound of Silence bei den Handelsvolumina
- FACC gesucht
- PIR-News zu zu RBI, Addiko, Andritz, Frequentis, Uniqa, Research zu Palfinger, Flughafen Wien, Erste Group
- Erich Kocina läutet die Opening Bell für Dienstag. Der Chef vom Dienst der Tageszeitung Presse beendet damit auch die Season 2 der neuen Opening Bell Welle. Morgen geht die Season 3 in ganz besonderem Tageszeitungszusammenhang los ...
- Vintage Zufall bei Semperit & Verbund
- Börse Frankfurt stärker,, Rheinmetall erneut gesucht
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 06.05.)


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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

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    - Daniela Klauser ist CFO der seit kurzem börsenotierten Asta Energy Solutions AG. Dabei ist sie in den Bereichen Finance, Controlling, Accounting & Tax, Treasury sowie HR and Legal & Governance tätig und leitet M&A Projekte in der Gruppe. Wir starten in der Steuerberatung und gehen dann 2007 in die Asta Elektrodraht GmbH, sprechen über den Einstieg von Michael Tojner, über verschiedene Ideen, an die Börse zu gehen, über die Opening-Bell-Bitte in Frankfurt, über eine schnelle Halbmarathon-Strecke mit Asta in der Mitte und vieles mehr.
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