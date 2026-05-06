Nachlese: Daniela Klauser Asta Energy Solutions, Erich Kocina (audio cd.at)

06.05.2026, 1912 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8665

- Daniela Klauser ist CFO der seit kurzem börsenotierten Asta Energy Solutions AG. Dabei ist sie in den Bereichen Finance, Controlling, Accounting & Tax, Treasury sowie HR and Legal & Governance tätig und leitet M&A Projekte in der Gruppe. Wir starten in der Steuerberatung und gehen dann 2007 in die Asta Elektrodraht GmbH, sprechen über den Einstieg von Michael Tojner, über verschiedene Ideen, an die Börse zu gehen, über die Opening-Bell-Bitte in Frankfurt, über eine schnelle Halbmarathon-Strecke mit Asta in der Mitte und vieles mehr.

Opening Bell in Frankfurt: https://www.youtube.com/watch?v=bGi6f07-Gj0

https://www.astagroup.com

Aktuelles zur Aktie: http://www.audio-cd.at/pir

Börsepeople Marc Vesely recte Riha: https://audio-cd.at/page/podcast/4878/

Börsepeople Moritz Marouschek: https://audio-cd.at/page/podcast/7412

Melanie`s Einspieler: Weitblick, Wien 2 . https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/projekt/weitblick/ .

https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/

https://www.mischek.at/de

Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90.

- Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8663

- ATX nach schwachem Mai Start wieder erholt

- kein Sound of Silence bei den Handelsvolumina

- FACC gesucht

- PIR-News zu zu RBI, Addiko, Andritz, Frequentis, Uniqa, Research zu Palfinger, Flughafen Wien, Erste Group

- Erich Kocina läutet die Opening Bell für Dienstag. Der Chef vom Dienst der Tageszeitung Presse beendet damit auch die Season 2 der neuen Opening Bell Welle. Morgen geht die Season 3 in ganz besonderem Tageszeitungszusammenhang los ...

- Vintage Zufall bei Semperit & Verbund

- Börse Frankfurt stärker,, Rheinmetall erneut gesucht

- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 06.05.)

(06.05.2026)

BSN Podcasts

Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Felix Lamezan-Salins anlässlich ATX 6000 zu Spekulation vs. Vorsorge, Mindset und Best Practise

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Telekom Austria, Flughafen Wien, AT&S, Amag, CPI Europe AG, voestalpine, Wienerberger, Porr, Frequentis, Rosgix, DO&CO, Erste Group, Uniqa, Palfinger, Verbund, FACC, Kapsch TrafficCom, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Rath AG, SBO, Wolftank-Adisa, Zumtobel, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, EuroTeleSites AG, Österreichische Post.

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Die Österreichische Post ist der landesweit führende Logistik- und Postdienstleister. Zu den Hauptgeschäftsbereichen zählen die Beförderung von Briefen, Werbesendungen, Printmedien und Paketen. Das Unternehmen hat Tochtergesellschaften in zwölf europäischen Ländern. >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

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