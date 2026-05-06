Österreich-Depots: All-time-High bei beiden wikifolios, Verbund-Position verdoppelt (Depot Kommentar)
Autor:
Christian Drastil
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06.05.2026, 1053 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +1.69% vs. last #gabb, +6.49% ytd, +128.70% seit Start 2013. Das ist All-time-High. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 151.016 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 365 liegt (von mehr als 30.000). Heute habe ich die Verbund-Aktie wieder verdoppelt.
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(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 06.05.)
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