E-Rechnungspflicht: Deutsche Unternehmen im digitalen Stresstest ( Finanztrends)

21.03.2026, 4802 Zeichen

Die deutsche Wirtschaft steht vor der größten Buchhaltungsreform seit Jahrzehnten. Ab 2027 drohen bei falschen Rechnungen massive Steuernachteile. Die Uhr tickt.

Seit Anfang 2025 müssen Unternehmen bereits elektronische Rechnungen empfangen können. Doch das war nur der erste Schritt. Das eigentliche Rennen um die digitale Compliance hat gerade erst begonnen. Branchenverbände wie der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) schlagen Alarm: Die technischen und organisatorischen Hürden sind enorm, besonders für den Mittelstand.

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2026: Die letzte Gnadenfrist läuft ab

Noch dürfen Firmen in diesem Jahr auf traditionelle Papierrechnungen oder einfache PDFs zurückgreifen – vorausgesetzt, der Empfänger stimmt zu. Doch diese Übergangsregelung endet am 31. Dezember 2026. Wer dieses Jahr als Schonfrist betrachtet, begeht einen folgenschweren Fehler.

„Die Phase des Abwartens ist definitiv vorbei“, lautet der einhellige Tenor von Finanzanalysten. Unternehmen, die 2025 untätig blieben, stehen nun unter immensem Druck. Sie müssen ihre ERP-Systeme dringend auf die neuen europäischen Standards umstellen. Dezentrale Notlösungen und manuelle Workarounds werden ab 2027 nicht mehr ausreichen.

Ab 2027 droht die Vorsteuer-Falle

Die wahre Brisanz entfaltet sich mit dem Stichtag 1. Januar 2027. Ab dann sind alle in Deutschland ansässigen Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über 800.000 Euro verpflichtet, strukturierte E-Rechnungen für nationale B2B-Geschäfte auszustellen.

Hier lauert eine gefährliche Haftungsfalle für den Vorsteuerabzug. Nimmt ein Unternehmen 2027 eine einfache PDF-Rechnung von einem Lieferanten an, der die Umsatzgrenze überschreitet, ist diese Rechnung steuerrechtlich ungültig. Bei einer Betriebsprüfung kann das den Verlust des Vorsteuerabzugs für diese Transaktion bedeuten. Buchhaltungsabteilungen müssen daher noch 2026 prüfen: Welcher Lieferant ist ab wann in welcher Umsatzklasse?

Mittelstand schlägt Alarm: „Praktische Hürden sind enorm“

Der Übergang verläuft nicht reibungslos. Der DIHK und andere Wirtschaftsverbände üben scharfe Kritik. In einer Stellungnahme Mitte März 2026 bemängeln sie erhebliche praktische Umsetzungsprobleme, besonders für KMU.

Unklarheiten gibt es bei Validierungsprozessen, Sammelrechnungen, Korrekturen und der Archivierung von Anhängen. Die dynamische Weiterentwicklung des zugrundeliegenden europäischen Standards (CEN EN 16931) erschwert die Planung zusätzlich. Die Verbände fordern pragmatischere Lösungen und klarere Leitlinien vom Bundesfinanzministerium. Die Last, veraltete Systeme umzubauen, trifft kleine Betriebe ohne eigene IT-Abteilung besonders hart.

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PDF ist out: Was eine E-Rechnung wirklich ausmacht

Der Kern der Reform ist technologisch. Ein per E-Mail verschicktes PDF-Dokument gilt ab 2027 nicht mehr als elektronische Rechnung. Künftig muss eine Rechnung in einem strukturierten, maschinenlesbaren Format vorliegen, das eine automatische Verarbeitung ermöglicht.

Gefordert sind die Formate XRechnung (reine XML-Daten) oder ZUGFeRD (Hybrid aus XML und PDF). Bei einer Steuerprüfung ist nun der maschinenlesbare Code das rechtlich bindende Dokument, nicht mehr die visuelle Darstellung. Unternehmen müssen also Software anschaffen, die diese Formate nicht nur erzeugen, sondern die Daten auch gemäß der GoBD-Grundsätze revisionssicher archivieren kann.

Der Weg bis 2028 und darüber hinaus

Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten. Nach der Umsatzgrenze 2027 folgt der nächste große Schritt: Ab dem 1. Januar 2028 sind alle B2B-Unternehmen in Deutschland zur Ausstellung strukturierter E-Rechnungen verpflichtet, unabhängig von ihrer Umsatzgröße.

Deutschlands nationale Lösung ist dabei nur der Auftakt. Sie bereitet die hiesige Wirtschaft auf die EU-Initiative „VAT in the Digital Age“ (ViDA) vor. Diese plant noch in diesem Jahrzehnt eine Echtzeit-Berichterstattung für grenzüberschreitende Transaktionen. Die Zeit bis Ende 2026 müssen Finanzverantwortliche nutzen, um ihre Technologie zu prüfen, Mitarbeiter zu schulen und automatisierte Rechnungswege aufzubauen. Die digitale Buchhaltung wird zur Pflicht – wer nicht mitzieht, bleibt auf hohen Steuernachforderungen sitzen.

(21.03.2026)

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