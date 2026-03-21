Infineon Aktie: Analysten-Push verpufft ( Finanztrends)

21.03.2026, 2747 Zeichen

Ein prominentes Analysten-Upgrade sorgte am gestrigen Freitag zunächst für deutlichen Auftrieb beim Münchner Halbleiterkonzern. Die anfängliche Begeisterung über frische KI-Fantasien hielt allerdings nicht lange an. Bis zum Handelsschluss nutzten viele Marktteilnehmer den Kurssprung konsequent für Verkäufe, was die tieferliegenden Sorgen der Investoren rund um den Technologiesektor schonungslos offenlegt.

JPMorgan sieht KI-Potenzial

Auslöser für den rasanten Intraday-Anstieg von zeitweise über fünf Prozent war eine neue Studie von JPMorgan. Analyst Sandeep Deshpande rief ein ambitioniertes Kursziel von 48 Euro aus. Er argumentiert, dass Infineon massiv vom immensen Energiebedarf künstlicher Intelligenz profitieren wird. Speziell bei der Energieeffizienz von Rechenzentren biete das Unternehmen gefragte Lösungen. Gleichzeitig geht der Experte davon aus, dass die anhaltende Schwächephase im wichtigen Automobilgeschäft ihren Tiefpunkt erreicht hat und eine Stabilisierung bevorsteht.

Auto-Flaute bremst Erholung

Genau diese Automobilsparte bereitet den Anlegern derzeit das größte Kopfzerbrechen. Sie steht für rund die Hälfte des Gesamtumsatzes und leidet aktuell unter Überbeständen sowie einer gedämpften Endkundenachfrage. Diese fundamentale Skepsis spiegelte sich im gestrigen Handelsverlauf wider. Trotz des positiven Analystenimpulses fiel der Kurs wieder auf sein Ausgangsniveau zurück und beendete den Tag bei 37,34 Euro. Damit summiert sich der Verlust der vergangenen 30 Tage auf beachtliche 18,66 Prozent. Die Verkaufsbereitschaft am Markt bleibt auf diesem Niveau offensichtlich hoch.

Blick auf die Charttechnik

Nach dem steilen Rücksetzer vom 52-Wochen-Hoch bei gut 47 Euro Ende Februar sucht das Papier nun nach einem Boden. Aktuell testet der Kurs die viel beachtete 200-Tage-Linie, die bei 37,11 Euro verläuft. Ein nachhaltiges Unterschreiten dieser Unterstützung könnte weiteren Abwärtsdruck erzeugen, während ein Abprallen nach oben Raum für eine technische Gegenbewegung liefert.

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(21.03.2026)

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