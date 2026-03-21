Tesla Aktie: Milliarden-Wette unter Druck ( Finanztrends)

21.03.2026, 3715 Zeichen

Elon Musk startet an diesem Wochenende sein bisher ehrgeizigstes Industrieprojekt: eine eigene, 20 Milliarden US-Dollar teure Chipfabrik. Während der CEO die Zukunft des Unternehmens komplett auf Künstliche Intelligenz ausrichtet, holt die Realität den Autobauer auf der Straße ein. Eine verschärfte Untersuchung der US-Verkehrssicherheitsbehörde bedroht das Herzstück der Autopilot-Technologie und könnte einen teuren Hardware-Austausch erzwingen.

Eigene Chip-Produktion gegen Lieferengpässe

Um zukünftige Engpässe bei KI-Beschleunigern zu umgehen, nimmt Tesla die Halbleiterproduktion selbst in die Hand. Das als "Terafab" bezeichnete Projekt soll Logikprozessoren, Speicher und fortschrittliches Packaging unter einem Dach vereinen. Mit der geplanten Anlage peilt das Unternehmen die fortschrittliche 2-Nanometer-Technologie an, um den neuen "AI5"-Chip für das autonome Fahren und die Optimus-Roboter in großen Stückzahlen zu fertigen.

Branchenexperten betrachten den Vorstoß kritisch. Die Halbleiterfertigung gilt als extrem komplex. Selbst etablierte Giganten wie Intel kämpfen seit Jahren mit der Ausbeute bei modernsten Fertigungsprozessen. Nvidia-Chef Jensen Huang bezeichnete ein Erreichen des Niveaus von Marktführer TSMC kürzlich als praktisch unmöglich.

Hardware-Problem bedroht Autopilot-Vision

Zeitgleich gerät Teslas wichtigster Technologietreiber ins Visier der US-Behörden. Die Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA hat ihre Untersuchung des "Full Self-Driving" (FSD) Systems für 3,2 Millionen Fahrzeuge offiziell zu einer technischen Analyse hochgestuft. Im Zentrum stehen Unfälle bei schlechten Sichtverhältnissen wie Nebel oder tiefstehender Sonne.

Das grundlegende Problem lässt sich offenbar nicht durch ein einfaches Software-Update beheben. Kondenswasser zwischen Kameralinse und Abdeckung führt witterungsbedingt zu blinden Flecken, die das System teilweise nicht erkennt. Fährt das Auto in diesem Zustand autonom weiter, bemerkt der Fahrer die Einschränkung oft nicht. Sollte die Behörde einen physischen Rückruf anordnen, müsste Tesla Millionen Fahrzeuge nachträglich mit Radar- oder LiDAR-Sensoren ausstatten. Ein solcher logistischer Kraftakt würde Milliarden kosten und die Einführung geplanter Robotaxis massiv verzögern.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Tesla ?

Schwache Nachfrage belastet das Kerngeschäft

Abseits der KI-Pläne schwächelt zudem das traditionelle Autogeschäft. Analysten der UBS senkten kürzlich ihre Prognose für die Auslieferungen im ersten Quartal auf 345.000 Fahrzeuge. Das entspricht einem Rückgang von 18 Prozent gegenüber dem Vorquartal und liegt deutlich unter den breiten Konsensschätzungen.

Die schwache Nachfrage in den USA und Europa spiegelt sich auch in der jüngsten Kursentwicklung wider. Zum Wochenschluss gab das Papier um gut drei Prozent nach und fiel auf 318,85 Euro zurück. Damit hat der Titel seit Jahresbeginn bereits knapp 15 Prozent an Wert verloren und notiert spürbar unter seiner 50-Tage-Linie.

Die kommenden Wochen erfordern von Investoren eine klare Gewichtung der Risiken. Während der Aufbau der Chipfabrik anläuft, rückt der 2. April in den Fokus. An diesem Tag wird Tesla die offiziellen Auslieferungszahlen für das erste Quartal vorlegen und damit harte Fakten über den Zustand des automobilen Kerngeschäfts schaffen.

Anzeige

Tesla-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Tesla-Analyse vom 21. März liefert die Antwort:

Die neusten Tesla-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Tesla-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 21. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Tesla: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

(21.03.2026)

BSN Podcasts

Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Irre Statistiken zum März-Verfall starring ATX, Mayr-Melnhof, Palfinger, Strabag, Erste - dazu drei Spoiler

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria, DAX, Fresenius Medical Care.

Random Partner UBS

UBS bietet weltweit finanzielle Beratung und Lösungen für private, institutionelle und Firmenkunden als auch für private Kundinnen und Kunden in der Schweiz. UBS mit dem Hauptsitz in Zürich hat eine weltweite Präsenz in allen wichtigen Finanzmärkten. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Psychotherapeuten-Honorare sinken um 4,5 Prozent ( Finanztrends)

» Apple Aktie: Gegen den Trend ( Finanztrends)

» SAP Aktie: KI-Push verpufft ( Finanztrends)

» Stem Holdings Aktie: Abstieg in die Intransparenz ( Finanztrends)

» Ifo-Institut wirft Bundesregierung milliardenschwere Etat-Trickserei vor...

» Zeitarbeit: Was bei Krankheit und Leerlauf zählt ( Finanztrends)

» Frucht-Enzyme revolutionieren Muskelaufbau für Senioren ( Finanztrends)

» Niederlande kippt Freelancer-Gesetz und führt Pflichtversicherung ein ( ...

» Rückenschmerzen: Neue Therapien setzen auf die Hüfte ( Finanztrends)

» SK Hynix Aktie: Wall Street im Visier ( Finanztrends)