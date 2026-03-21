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UBS Aktie: US-Vollbanklizenz gesichert ( Finanztrends)

21.03.2026, 3273 Zeichen

Die Schweizer Großbank verlagert ihr strategisches Gewicht weiter in die Vereinigten Staaten. Mit der Genehmigung der US-Bankenaufsicht OCC steigt die UBS Bank USA von einer regionalen Nischenbank zu einem national lizenzierten Institut auf. Dieser Schritt erfolgt genau zu dem Zeitpunkt, an dem die heimische Regulierung in Bern die Kapitalanforderungen deutlich verschärfen will.

Vom Nischenanbieter zur Vollbank

Bislang durfte die US-Tochter unter einer Lizenz des Bundesstaats Utah lediglich begrenzte Dienste wie wertpapierbasierte Kredite oder Kreditkarten anbieten. Künftig deckt das Institut das komplette Spektrum amerikanischer Kreditinstitute ab. Dazu gehören nun auch Girokonten, Sparkonten und Hypotheken.

Die Strategie dahinter ist klar definiert: Die Bank verwaltet in der Region Americas bereits 2,3 Billionen Dollar. Bisher mussten diese wohlhabenden Kunden für ihre alltäglichen Finanzgeschäfte jedoch zu Konkurrenten abwandern. Das erweiterte Angebot soll diese Lücke schließen, substanzielle Einlagen im eigenen Haus binden und die Profitabilität der Finanzberater erhöhen. Dafür baut das Management aktuell eine moderne Kernbankplattform mit digitalen Fähigkeiten auf.

Regulierungsdruck belastet die Kursentwicklung

Der Ausbau im weltgrößten Markt bildet ein wichtiges Gegengewicht zur angespannten Lage in der Schweiz. Finanzministerin Karin Keller-Sutter fordert, dass die Bank ihre Auslandstöchter künftig mit 100 statt bisher 60 Prozent besichert. Das würde bis zu 26 Milliarden Dollar an zusätzlichem Eigenkapital binden.

Diese regulatorische Unsicherheit im Nachgang der Credit-Suisse-Übernahme spiegelt sich im aktuellen Chartbild wider. Mit einem Freitagsschlusskurs von 31,70 Euro liegt das Papier seit Jahresbeginn gut 21 Prozent im Minus. Der Kurs notiert damit spürbar unter der wichtigen 50-Tage-Linie, die aktuell bei 36,86 Euro verläuft.

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  • Ausschüttung einer Bardividende von 1,10 US-Dollar (brutto) pro Aktie für das Geschäftsjahr 2025.
  • Ausscheiden von Lukas Gähwiler, William C. Dudley und Jeanette Wong aus dem Verwaltungsrat.
  • Neuwahl von Agustín Carstens (ehemaliger BIZ-Generaldirektor), Markus Ronner und Luca Maestri in das Gremium.

Der April markiert somit einen doppelten Wendepunkt für die strategische Ausrichtung. Während die Aktionäre in Basel über die personelle Neubesetzung und die Dividende abstimmen, wird parallel der finale Beschluss der Schweizer Regierung zu den verschärften Kapitalanforderungen erwartet. Diese politische Entscheidung definiert letztlich den finanziellen Spielraum für die neu gestartete US-Wachstumsinitiative.

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