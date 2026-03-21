UBS Aktie: US-Vollbanklizenz gesichert ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
21.03.2026, 3273 Zeichen
Die Schweizer Großbank verlagert ihr strategisches Gewicht weiter in die Vereinigten Staaten. Mit der Genehmigung der US-Bankenaufsicht OCC steigt die UBS Bank USA von einer regionalen Nischenbank zu einem national lizenzierten Institut auf. Dieser Schritt erfolgt genau zu dem Zeitpunkt, an dem die heimische Regulierung in Bern die Kapitalanforderungen deutlich verschärfen will.
Vom Nischenanbieter zur Vollbank
Bislang durfte die US-Tochter unter einer Lizenz des Bundesstaats Utah lediglich begrenzte Dienste wie wertpapierbasierte Kredite oder Kreditkarten anbieten. Künftig deckt das Institut das komplette Spektrum amerikanischer Kreditinstitute ab. Dazu gehören nun auch Girokonten, Sparkonten und Hypotheken.
Die Strategie dahinter ist klar definiert: Die Bank verwaltet in der Region Americas bereits 2,3 Billionen Dollar. Bisher mussten diese wohlhabenden Kunden für ihre alltäglichen Finanzgeschäfte jedoch zu Konkurrenten abwandern. Das erweiterte Angebot soll diese Lücke schließen, substanzielle Einlagen im eigenen Haus binden und die Profitabilität der Finanzberater erhöhen. Dafür baut das Management aktuell eine moderne Kernbankplattform mit digitalen Fähigkeiten auf.
Regulierungsdruck belastet die Kursentwicklung
Der Ausbau im weltgrößten Markt bildet ein wichtiges Gegengewicht zur angespannten Lage in der Schweiz. Finanzministerin Karin Keller-Sutter fordert, dass die Bank ihre Auslandstöchter künftig mit 100 statt bisher 60 Prozent besichert. Das würde bis zu 26 Milliarden Dollar an zusätzlichem Eigenkapital binden.
Diese regulatorische Unsicherheit im Nachgang der Credit-Suisse-Übernahme spiegelt sich im aktuellen Chartbild wider. Mit einem Freitagsschlusskurs von 31,70 Euro liegt das Papier seit Jahresbeginn gut 21 Prozent im Minus. Der Kurs notiert damit spürbar unter der wichtigen 50-Tage-Linie, die aktuell bei 36,86 Euro verläuft.
Anzeige
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei UBS?
Wichtige Entscheidungen im April
Neben der US-Expansion stehen im kommenden Monat entscheidende Termine auf der Agenda. Für die ordentliche Generalversammlung am 15. April 2026 in Basel plant der Verwaltungsrat folgende konkrete Schritte:
- Ausschüttung einer Bardividende von 1,10 US-Dollar (brutto) pro Aktie für das Geschäftsjahr 2025.
- Ausscheiden von Lukas Gähwiler, William C. Dudley und Jeanette Wong aus dem Verwaltungsrat.
- Neuwahl von Agustín Carstens (ehemaliger BIZ-Generaldirektor), Markus Ronner und Luca Maestri in das Gremium.
Der April markiert somit einen doppelten Wendepunkt für die strategische Ausrichtung. Während die Aktionäre in Basel über die personelle Neubesetzung und die Dividende abstimmen, wird parallel der finale Beschluss der Schweizer Regierung zu den verschärften Kapitalanforderungen erwartet. Diese politische Entscheidung definiert letztlich den finanziellen Spielraum für die neu gestartete US-Wachstumsinitiative.
Anzeige
UBS-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue UBS-Analyse vom 21. März liefert die Antwort:
Die neusten UBS-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für UBS-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 21. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
UBS: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Irre Statistiken zum März-Verfall starring ATX, Mayr-Melnhof, Palfinger, Strabag, Erste - dazu drei Spoiler
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria, DAX, Fresenius Medical Care.
Random Partner
WEB Windenergie AG
Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Psychotherapeuten-Honorare sinken um 4,5 Prozent ( Finanztrends)
» Apple Aktie: Gegen den Trend ( Finanztrends)
» SAP Aktie: KI-Push verpufft ( Finanztrends)
» Stem Holdings Aktie: Abstieg in die Intransparenz ( Finanztrends)
» Ifo-Institut wirft Bundesregierung milliardenschwere Etat-Trickserei vor...
» Zeitarbeit: Was bei Krankheit und Leerlauf zählt ( Finanztrends)
» Frucht-Enzyme revolutionieren Muskelaufbau für Senioren ( Finanztrends)
» Niederlande kippt Freelancer-Gesetz und führt Pflichtversicherung ein ( ...
» Rückenschmerzen: Neue Therapien setzen auf die Hüfte ( Finanztrends)
» SK Hynix Aktie: Wall Street im Visier ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Evotec und Sanofi vs. GlaxoSmithKline und Medigen...
- Ibiden Co.Ltd und Compeq Manufacturing vs. Semtec...
- Noble Corp plc und Royal Dutch Shell vs. Lukoil u...
- Wells Fargo und Chevron vs. General Electric und ...
- Fraport und Flughafen Wien vs. Thomas Cook Group ...
- Fagerhult und Thorpe vs. Cree und Zumtobel – komm...
Featured Partner Video
Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Die sinnvolle Kapitalmarktstrategie aus der Sicht des Staates oder insgesamt die Lüge der Nation
Der Staat? Verdient nachträglich dort mit, wenn jemand Gewinne gemacht hat. Verluste lässt man den Leuten selbst. Das ist natürlich die beste Strategie. Bei den ÖBAG-Unternehmen schwächt man die In...
Books josefchladek.com
Jan Tschichold
Typografische Entwurfstechnik
1932
Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co
Daido Moriyama
Japan, A Photo Theater (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M
Livio Piatti
zooreal
2003
Kontrast Verlag
Raymond Thompson Jr
It’s hard to stop rebels that time travel
2025
Void
21.03.2026, 3273 Zeichen
Die Schweizer Großbank verlagert ihr strategisches Gewicht weiter in die Vereinigten Staaten. Mit der Genehmigung der US-Bankenaufsicht OCC steigt die UBS Bank USA von einer regionalen Nischenbank zu einem national lizenzierten Institut auf. Dieser Schritt erfolgt genau zu dem Zeitpunkt, an dem die heimische Regulierung in Bern die Kapitalanforderungen deutlich verschärfen will.
Vom Nischenanbieter zur Vollbank
Bislang durfte die US-Tochter unter einer Lizenz des Bundesstaats Utah lediglich begrenzte Dienste wie wertpapierbasierte Kredite oder Kreditkarten anbieten. Künftig deckt das Institut das komplette Spektrum amerikanischer Kreditinstitute ab. Dazu gehören nun auch Girokonten, Sparkonten und Hypotheken.
Die Strategie dahinter ist klar definiert: Die Bank verwaltet in der Region Americas bereits 2,3 Billionen Dollar. Bisher mussten diese wohlhabenden Kunden für ihre alltäglichen Finanzgeschäfte jedoch zu Konkurrenten abwandern. Das erweiterte Angebot soll diese Lücke schließen, substanzielle Einlagen im eigenen Haus binden und die Profitabilität der Finanzberater erhöhen. Dafür baut das Management aktuell eine moderne Kernbankplattform mit digitalen Fähigkeiten auf.
Regulierungsdruck belastet die Kursentwicklung
Der Ausbau im weltgrößten Markt bildet ein wichtiges Gegengewicht zur angespannten Lage in der Schweiz. Finanzministerin Karin Keller-Sutter fordert, dass die Bank ihre Auslandstöchter künftig mit 100 statt bisher 60 Prozent besichert. Das würde bis zu 26 Milliarden Dollar an zusätzlichem Eigenkapital binden.
Diese regulatorische Unsicherheit im Nachgang der Credit-Suisse-Übernahme spiegelt sich im aktuellen Chartbild wider. Mit einem Freitagsschlusskurs von 31,70 Euro liegt das Papier seit Jahresbeginn gut 21 Prozent im Minus. Der Kurs notiert damit spürbar unter der wichtigen 50-Tage-Linie, die aktuell bei 36,86 Euro verläuft.
Anzeige
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei UBS?
Wichtige Entscheidungen im April
Neben der US-Expansion stehen im kommenden Monat entscheidende Termine auf der Agenda. Für die ordentliche Generalversammlung am 15. April 2026 in Basel plant der Verwaltungsrat folgende konkrete Schritte:
- Ausschüttung einer Bardividende von 1,10 US-Dollar (brutto) pro Aktie für das Geschäftsjahr 2025.
- Ausscheiden von Lukas Gähwiler, William C. Dudley und Jeanette Wong aus dem Verwaltungsrat.
- Neuwahl von Agustín Carstens (ehemaliger BIZ-Generaldirektor), Markus Ronner und Luca Maestri in das Gremium.
Der April markiert somit einen doppelten Wendepunkt für die strategische Ausrichtung. Während die Aktionäre in Basel über die personelle Neubesetzung und die Dividende abstimmen, wird parallel der finale Beschluss der Schweizer Regierung zu den verschärften Kapitalanforderungen erwartet. Diese politische Entscheidung definiert letztlich den finanziellen Spielraum für die neu gestartete US-Wachstumsinitiative.
Anzeige
UBS-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue UBS-Analyse vom 21. März liefert die Antwort:
Die neusten UBS-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für UBS-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 21. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
UBS: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Irre Statistiken zum März-Verfall starring ATX, Mayr-Melnhof, Palfinger, Strabag, Erste - dazu drei Spoiler
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria, DAX, Fresenius Medical Care.
Random Partner
WEB Windenergie AG
Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Psychotherapeuten-Honorare sinken um 4,5 Prozent ( Finanztrends)
» Apple Aktie: Gegen den Trend ( Finanztrends)
» SAP Aktie: KI-Push verpufft ( Finanztrends)
» Stem Holdings Aktie: Abstieg in die Intransparenz ( Finanztrends)
» Ifo-Institut wirft Bundesregierung milliardenschwere Etat-Trickserei vor...
» Zeitarbeit: Was bei Krankheit und Leerlauf zählt ( Finanztrends)
» Frucht-Enzyme revolutionieren Muskelaufbau für Senioren ( Finanztrends)
» Niederlande kippt Freelancer-Gesetz und führt Pflichtversicherung ein ( ...
» Rückenschmerzen: Neue Therapien setzen auf die Hüfte ( Finanztrends)
» SK Hynix Aktie: Wall Street im Visier ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Evotec und Sanofi vs. GlaxoSmithKline und Medigen...
- Ibiden Co.Ltd und Compeq Manufacturing vs. Semtec...
- Noble Corp plc und Royal Dutch Shell vs. Lukoil u...
- Wells Fargo und Chevron vs. General Electric und ...
- Fraport und Flughafen Wien vs. Thomas Cook Group ...
- Fagerhult und Thorpe vs. Cree und Zumtobel – komm...
Featured Partner Video
Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Die sinnvolle Kapitalmarktstrategie aus der Sicht des Staates oder insgesamt die Lüge der Nation
Der Staat? Verdient nachträglich dort mit, wenn jemand Gewinne gemacht hat. Verluste lässt man den Leuten selbst. Das ist natürlich die beste Strategie. Bei den ÖBAG-Unternehmen schwächt man die In...
Books josefchladek.com
Michael Rathmayr
Remedy
2025
Nearest Truth
Daido Moriyama
Farewell Photography (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M
Otto Wagner
Moderne Architektur
1902
Anton Schroll
Raymond Thompson Jr
It’s hard to stop rebels that time travel
2025
Void
Otto Neurath & Gerd Arntz
Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
1930
Bibliographisches Institut AG