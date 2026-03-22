SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

BMO USA Value ETF: Quartalsende naht ( Finanztrends)

22.03.2026, 3260 Zeichen

Der BMO MSCI USA Value Index ETF rückt zum Abschluss des ersten Quartals 2026 verstärkt in den Fokus. Während die US-Märkte nach Substanz suchen, bereitet sich der Fonds auf seine anstehende Gewinnausschüttung vor. Zudem steht die Neugewichtung des Portfolios an. Für Anleger ergeben sich daraus in den nächsten Tagen wichtige Termine.

Strategie gegen Marktschwankungen

Der von BMO Global Asset Management verwaltete ETF verfolgt einen disziplinierten Ansatz. Er identifiziert Large- und Mid-Cap-Unternehmen mit attraktiven Bewertungen. Dabei stützt sich die Auswahl auf drei fundamentale Säulen: das Kurs-Buchwert-Verhältnis, das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis sowie das Verhältnis von Unternehmenswert zum operativen Cashflow. Diese Methodik stellt sicher, dass das Portfolio fest in Titeln verankert bleibt, die im Vergleich zum breiten Markt günstiger bewertet sind.

Um Klumpenrisiken zu vermeiden, nutzt der Fonds eine „Capped“-Struktur. Einzelne Positionen werden in ihrem Gewicht begrenzt. Das sorgt für eine breitere Streuung über die US-Value-Landschaft. Die Diversifikation dient als stabilisierender Faktor, falls einzelne Branchen unter Druck geraten.

Wichtige Termine für Anleger

Mit dem nahenden Ende des März richtet sich die Aufmerksamkeit auf den Ausschüttungszyklus. Der Fonds gibt seine Erträge historisch gesehen quartalsweise an die Anleger weiter. Dieser Zeitraum ist besonders für einkommensorientierte Investoren von Bedeutung.

Zusätzlich steht die halbjährliche Neugewichtung des zugrunde liegenden MSCI-Index an. Dieser Prozess gilt als wesentlicher Impulsgeber für den ETF. Hierbei werden die Gewichtungen der enthaltenen Unternehmen angepasst. So spiegelt das Portfolio weiterhin die US-Titel mit den höchsten Value-Scores wider.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei BMO Msci USA Value Index?

  • Bekanntgabe der Quartalsausschüttung: Erwartet in den letzten Handelstagen des März oder Anfang April.
  • Auszahlung der Dividende: Erfolgt üblicherweise kurz nach dem Stichtag Ende März.
  • Index-Rebalancing: Planmäßige Überprüfung der Value-Komponenten im MSCI USA Enhanced Value Capped Index.
Portfolio und Sektoren im Blick

Die aktuelle Zusammensetzung zeigt eine deutliche Gewichtung in Branchen, die traditionell viele Value-Chancen bieten. Vor allem Technologie, Finanzen und Gesundheit nehmen substanzielle Anteile am Gesamtvermögen ein. Zu den prominenten Einzelwerten gehören derzeit US-Konzerne wie Micron Technology, Cisco Systems und die Intel Corporation.

Die kommenden Tage bis zum Monatswechsel bringen Klarheit über die genaue Höhe der Ausschüttungen. Gleichzeitig zeigt die Index-Überprüfung, wie sich die Gewichtungen der Schwergewichte wie Intel oder Micron im Hinblick auf die aktuelle Marktbewertung verschieben.

Anzeige

BMO Msci USA Value Index-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue BMO Msci USA Value Index-Analyse vom 22. März liefert die Antwort:

Die neusten BMO Msci USA Value Index-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für BMO Msci USA Value Index-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 22. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

BMO Msci USA Value Index: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(22.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Leseprobe aus dem Fanboy-Buch zur Wiener Börse: Die 80`s (gekürzt)




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria, DAX, Fresenius Medical Care.

Random Partner

Buwog
Die Buwog Group ist deutsch-österreichischer Komplettanbieter im Wohnimmobilienbereich. Insgesamt verfügt die Buwog Group über ein Portfolio mit rd. 51.000 Wohnungen. Mit einem Neubauvolumen von jährlich rund 700 Wohnungen im Großraum Wien ist die Buwog Group einer der aktivsten Wohnbauträger und Immobilienentwickler in Deutschland und Österreich.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Castrol India Aktie: Rekordumsatz und Dividende ( Finanztrends)

» Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Finanztrends)

» Poly Culture Aktie: Börsenrückzug vollzogen ( Finanztrends)

» Search Minerals Aktie: Strategischer Umbruch ( Finanztrends)

» Eli Lilly Aktie: Schicksalstage im April ( Finanztrends)

» Nvidia Aktie: Euphorie ohne Kurswirkung ( Finanztrends)

» D-Wave Quantum Aktie: Insiderverkäufe im Abwärtssog ( Finanztrends)

» KfW und Steuerbonus entfachen Bau-Boom ( Finanztrends)

» Microsoft stoppt Zwangs-Installation von KI-Assistent Copilot ( Finanztr...

» Nigerian Breweries Aktie: Preiserhöhungen greifen ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Finanztrends)
Karies wird zur systemischen Warnerkrankung ( Finanztrends)
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
APA-Bierigen
AXA und Zurich Insurance vs. VIG und Talanx – kommentierter KW 42 Peer Group Watch Versicherer
Microsoft stoppt Zwangs-Installation von KI-Assistent Copilot ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event VIG
    BSN MA-Event DAIMLER TRUCK HLD...
    #gabb #2065
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1119: ATX dreht am Verfallstag Nachmittag ins Minus, Talk mit Marinomed-CEO und dad.at-Chef nennt Top-Mitarbeiter

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Ludwig Kozma
    Das Neue Haus
    1941
    Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

    Stephen Shore
    Uncommon Places
    1982
    Aperture

    Marcel Natkin (ed.)
    Le nu en photographie
    1937
    Éditions Mana

    Daido Moriyama
    Japan, A Photo Theater (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M

    Daido Moriyama
    A Hunter (English Version
    2019
    Getsuyosha, bookshop M



    Autor: Finanztrends

    22.03.2026, 3260 Zeichen

    Der BMO MSCI USA Value Index ETF rückt zum Abschluss des ersten Quartals 2026 verstärkt in den Fokus. Während die US-Märkte nach Substanz suchen, bereitet sich der Fonds auf seine anstehende Gewinnausschüttung vor. Zudem steht die Neugewichtung des Portfolios an. Für Anleger ergeben sich daraus in den nächsten Tagen wichtige Termine.

    Strategie gegen Marktschwankungen

    Der von BMO Global Asset Management verwaltete ETF verfolgt einen disziplinierten Ansatz. Er identifiziert Large- und Mid-Cap-Unternehmen mit attraktiven Bewertungen. Dabei stützt sich die Auswahl auf drei fundamentale Säulen: das Kurs-Buchwert-Verhältnis, das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis sowie das Verhältnis von Unternehmenswert zum operativen Cashflow. Diese Methodik stellt sicher, dass das Portfolio fest in Titeln verankert bleibt, die im Vergleich zum breiten Markt günstiger bewertet sind.

    Um Klumpenrisiken zu vermeiden, nutzt der Fonds eine „Capped“-Struktur. Einzelne Positionen werden in ihrem Gewicht begrenzt. Das sorgt für eine breitere Streuung über die US-Value-Landschaft. Die Diversifikation dient als stabilisierender Faktor, falls einzelne Branchen unter Druck geraten.

    Wichtige Termine für Anleger

    Mit dem nahenden Ende des März richtet sich die Aufmerksamkeit auf den Ausschüttungszyklus. Der Fonds gibt seine Erträge historisch gesehen quartalsweise an die Anleger weiter. Dieser Zeitraum ist besonders für einkommensorientierte Investoren von Bedeutung.

    Zusätzlich steht die halbjährliche Neugewichtung des zugrunde liegenden MSCI-Index an. Dieser Prozess gilt als wesentlicher Impulsgeber für den ETF. Hierbei werden die Gewichtungen der enthaltenen Unternehmen angepasst. So spiegelt das Portfolio weiterhin die US-Titel mit den höchsten Value-Scores wider.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei BMO Msci USA Value Index?

    • Bekanntgabe der Quartalsausschüttung: Erwartet in den letzten Handelstagen des März oder Anfang April.
    • Auszahlung der Dividende: Erfolgt üblicherweise kurz nach dem Stichtag Ende März.
    • Index-Rebalancing: Planmäßige Überprüfung der Value-Komponenten im MSCI USA Enhanced Value Capped Index.
    Portfolio und Sektoren im Blick

    Die aktuelle Zusammensetzung zeigt eine deutliche Gewichtung in Branchen, die traditionell viele Value-Chancen bieten. Vor allem Technologie, Finanzen und Gesundheit nehmen substanzielle Anteile am Gesamtvermögen ein. Zu den prominenten Einzelwerten gehören derzeit US-Konzerne wie Micron Technology, Cisco Systems und die Intel Corporation.

    Die kommenden Tage bis zum Monatswechsel bringen Klarheit über die genaue Höhe der Ausschüttungen. Gleichzeitig zeigt die Index-Überprüfung, wie sich die Gewichtungen der Schwergewichte wie Intel oder Micron im Hinblick auf die aktuelle Marktbewertung verschieben.

    Anzeige

    BMO Msci USA Value Index-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue BMO Msci USA Value Index-Analyse vom 22. März liefert die Antwort:

    Die neusten BMO Msci USA Value Index-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für BMO Msci USA Value Index-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 22. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    BMO Msci USA Value Index: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (22.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Leseprobe aus dem Fanboy-Buch zur Wiener Börse: Die 80`s (gekürzt)




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria, DAX, Fresenius Medical Care.

    Random Partner

    Buwog
    Die Buwog Group ist deutsch-österreichischer Komplettanbieter im Wohnimmobilienbereich. Insgesamt verfügt die Buwog Group über ein Portfolio mit rd. 51.000 Wohnungen. Mit einem Neubauvolumen von jährlich rund 700 Wohnungen im Großraum Wien ist die Buwog Group einer der aktivsten Wohnbauträger und Immobilienentwickler in Deutschland und Österreich.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Castrol India Aktie: Rekordumsatz und Dividende ( Finanztrends)

    » Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Finanztrends)

    » Poly Culture Aktie: Börsenrückzug vollzogen ( Finanztrends)

    » Search Minerals Aktie: Strategischer Umbruch ( Finanztrends)

    » Eli Lilly Aktie: Schicksalstage im April ( Finanztrends)

    » Nvidia Aktie: Euphorie ohne Kurswirkung ( Finanztrends)

    » D-Wave Quantum Aktie: Insiderverkäufe im Abwärtssog ( Finanztrends)

    » KfW und Steuerbonus entfachen Bau-Boom ( Finanztrends)

    » Microsoft stoppt Zwangs-Installation von KI-Assistent Copilot ( Finanztr...

    » Nigerian Breweries Aktie: Preiserhöhungen greifen ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Finanztrends)
    Karies wird zur systemischen Warnerkrankung ( Finanztrends)
    Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
    APA-Bierigen
    AXA und Zurich Insurance vs. VIG und Talanx – kommentierter KW 42 Peer Group Watch Versicherer
    Microsoft stoppt Zwangs-Installation von KI-Assistent Copilot ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event VIG
      BSN MA-Event DAIMLER TRUCK HLD...
      #gabb #2065
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1119: ATX dreht am Verfallstag Nachmittag ins Minus, Talk mit Marinomed-CEO und dad.at-Chef nennt Top-Mitarbeiter

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Matteo Girola
      Viewfinders
      2025
      Studiofaganel

      Gerhard Puhlmann
      Die Stalinallee
      1953
      Verlag der Nation

      Siri Kaur
      Sistermoon
      2025
      Void

      Pedro J. Saavedra
      Donde el viento da la vuelta
      2023
      Self published

      Jan Tschichold
      Typografische Entwurfstechnik
      1932
      Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de