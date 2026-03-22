Gehirntraining senkt Demenzrisiko um ein Viertel ( Finanztrends)

22.03.2026, 3334 Zeichen

Ein spezielles Computertraining kann das Demenzrisiko deutlich reduzieren. Das belegt eine Langzeitstudie der Johns Hopkins Medicine. Parallel zeigt eine weitere Untersuchung, wie Sport das Gehirn direkt umbaut.

ACTIVE-Studie liefert überraschendes Ergebnis

Forscher verfolgten über 20 Jahre hinweg knapp 2.800 Senioren. Diese hatten verschiedene kognitive Trainings absolviert. Ein Teil übte das Gedächtnis, ein anderer das logische Denken. Eine dritte Gruppe trainierte gezielt die Verarbeitungsgeschwindigkeit am Computer.

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Das Ergebnis ist eindeutig: Nur das Geschwindigkeitstraining zeigte einen Langzeiteffekt. Dessen Teilnehmer erkrankten zu 25 Prozent seltener an Demenz. Entscheidend waren dabei Auffrischungssitzungen nach ein und drei Jahren. Ohne sie verpuffte der Schutzeffekt.

Warum ist gerade Geschwindigkeit so wichtig?

Bei dem erfolgreichen Training mussten Probanden visuelle Reize immer schneller erfassen. Das Programm passte sich ihrem Tempo an. Experten sehen darin den Schlüssel: Es fordert das Gehirn intensiv und fördert so dessen Anpassungsfähigkeit.

„Das ist bemerkenswert“, so das Forscherteam. Eine verhältnismäßig kurze Intervention könne demnach jahrzehntelang schützen. Gedächtnis- oder Logikrätsel allein reichen offenbar nicht aus.

Sport baut das Gehirn direkt um

Eine zweite Studie im Fachjournal „Neuron“ untermauert den Ansatz. Sie zeigt: Körperliche Aktivität stimuliert Nervenzellen im Hypothalamus. Diese Hirnregion steuert den Energiestoffwechsel.

Bisher führte man die Vorteile von Sport oft auf bessere Durchblutung zurück. Die neuen Daten belegen einen aktiveren Prozess. Sport verändert und stärkt die neuronalen Netzwerke direkt.

Paradigmenwechsel in der Demenzprävention

Die Studien markieren einen Wendepunkt. Sie beweisen: Gezielte Herausforderungen schützen das Gehirn effektiver als passive Beschäftigung. Es geht um intensive Reize, die neuronale Plastizität fördern.

Die Pharmaindustrie forscht weiter an Medikamenten. Doch die neuen Erkenntnisse betonen die Macht der Prävention. Adaptives Gehirntraining und regelmäßige Bewegung rücken in den Fokus.

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Was bedeutet das für die Zukunft?

Gesundheitsökonomen rechnen mit großen Entlastungen für die Systeme. Schon eine leichte Verzögerung des Demenzeintritts spart Milliarden. Die Folge: Technologieunternehmen werden evidenzbasierte Trainings-Apps entwickeln.

Krankenkassen dürften solche digitalen Programme prüfen und möglicherweise fördern. Der nächste Schritt der Forschung wird sein, die optimale „Dosis“ aus mentalem und physischem Training zu finden. Ziel sind personalisierte Pläne für ein agiles Gehirn bis ins hohe Alter.

(22.03.2026)

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