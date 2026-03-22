Symrise Aktie: Chartbild trübt sich ein ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
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22.03.2026, 1986 Zeichen
Die Symrise-Aktie hat zum Wochenschluss eine technisch relevante Marke gerissen. Der Kurs fiel am Freitag unter die 100-Tage-Linie — ein Signal, das Marktteilnehmer in der Regel als bearishes Zeichen werten. Mit einem Schlusskurs von 68,96 Euro notiert die Aktie nun rund 35 Prozent unterhalb ihres 52-Wochen-Hochs von 106,55 Euro.
Analysten sehen deutliches Aufwärtspotenzial
Das charttechnische Bild steht im Widerspruch zur fundamentalen Einschätzung der Analysten. Der Konsens der Experten liegt beim Kursziel bei 91,02 Euro — das entspräche vom aktuellen Niveau aus einem Aufwärtspotenzial von rund 32 Prozent. Für das laufende Geschäftsjahr prognostiziert Symrise selbst ein organisches Umsatzwachstum von 2 bis 4 Prozent sowie eine bereinigte EBITDA-Marge zwischen 21,5 und 22,5 Prozent. Bescheidene, aber stabile Ziele.
Auch bei der Dividende deuten die Zeichen auf Kontinuität: Nach einer Ausschüttung von 1,20 Euro je Aktie für 2024 rechnen Marktbeobachter für das laufende Jahr mit einer leichten Anhebung auf 1,27 Euro.
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