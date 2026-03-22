Symrise Aktie: Chartbild trübt sich ein ( Finanztrends)

22.03.2026, 1986 Zeichen

Die Symrise-Aktie hat zum Wochenschluss eine technisch relevante Marke gerissen. Der Kurs fiel am Freitag unter die 100-Tage-Linie — ein Signal, das Marktteilnehmer in der Regel als bearishes Zeichen werten. Mit einem Schlusskurs von 68,96 Euro notiert die Aktie nun rund 35 Prozent unterhalb ihres 52-Wochen-Hochs von 106,55 Euro.

Analysten sehen deutliches Aufwärtspotenzial

Das charttechnische Bild steht im Widerspruch zur fundamentalen Einschätzung der Analysten. Der Konsens der Experten liegt beim Kursziel bei 91,02 Euro — das entspräche vom aktuellen Niveau aus einem Aufwärtspotenzial von rund 32 Prozent. Für das laufende Geschäftsjahr prognostiziert Symrise selbst ein organisches Umsatzwachstum von 2 bis 4 Prozent sowie eine bereinigte EBITDA-Marge zwischen 21,5 und 22,5 Prozent. Bescheidene, aber stabile Ziele.

Auch bei der Dividende deuten die Zeichen auf Kontinuität: Nach einer Ausschüttung von 1,20 Euro je Aktie für 2024 rechnen Marktbeobachter für das laufende Jahr mit einer leichten Anhebung auf 1,27 Euro.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Symrise ?

Zwei Termine im Fokus

Konkrete Impulse könnten Ende April und Anfang Mai folgen. Am 29. April veröffentlicht Symrise die Zwischenmitteilung zum ersten Quartal 2026. Eine Woche später, am 6. Mai, findet die ordentliche Hauptversammlung in Holzminden statt — dort entscheiden die Aktionäre über die Gewinnverwendung. Bis dahin dürfte die Aktie technisch unter Beobachtung bleiben: Der RSI von 41 signalisiert zwar keine überverkaufte Lage, zeigt aber auch keine Erholungsdynamik.

Anzeige

Symrise-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Symrise-Analyse vom 22. März liefert die Antwort:

Die neusten Symrise-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Symrise-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 22. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Symrise: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

(22.03.2026)

BSN Podcasts

Börsepeople im Podcast S24/04: Stephan Kunsch

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria, DAX, Fresenius Medical Care.

Random Partner Societe Generale

Société Générale ist einer der weltweit größten Derivate-Emittenten und auch in Deutschland bereits seit 1989 konstant als Anbieter für Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen aktiv. Mit einer umfangreichen Auswahl an Basiswerten aller Anlageklassen (Aktien, Indizes, Rohstoffe, Währungen und Zinsen) überzeugt Société Générale und nimmt in Deutschland einen führenden Platz im Bereich der Hebelprodukte ein. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Castrol India Aktie: Rekordumsatz und Dividende ( Finanztrends)

» Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Finanztrends)

» Poly Culture Aktie: Börsenrückzug vollzogen ( Finanztrends)

» Search Minerals Aktie: Strategischer Umbruch ( Finanztrends)

» Eli Lilly Aktie: Schicksalstage im April ( Finanztrends)

» Nvidia Aktie: Euphorie ohne Kurswirkung ( Finanztrends)

» D-Wave Quantum Aktie: Insiderverkäufe im Abwärtssog ( Finanztrends)

» KfW und Steuerbonus entfachen Bau-Boom ( Finanztrends)

» Microsoft stoppt Zwangs-Installation von KI-Assistent Copilot ( Finanztr...

» Nigerian Breweries Aktie: Preiserhöhungen greifen ( Finanztrends)