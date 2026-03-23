Immobilienmarkt 2026: Steuertipps für kluge Investoren ( Finanztrends)

23.03.2026, 4667 Zeichen

Der deutsche Immobilienmarkt bietet 2026 trotz moderater Erholung komplexe Steuerregeln. Wer sie kennt, kann Renditen deutlich steigern.

Nach der Abkühlung der Vorjahre stabilisieren sich die Preise langsam. Für Kapitalanleger wird die richtige Steuerstrategie damit zum entscheidenden Erfolgsfaktor. Neue Abschreibungsregeln und die fortlaufende Grundsteuerreform eröffnen Chancen, bergen aber auch Fallstricke.

Anzeige

Die neuen steuerlichen Regelungen zur degressiven AfA und zum Wachstumschancengesetz bieten enorme Liquiditätsvorteile für Immobilienbesitzer. Dieser kostenlose Leitfaden zeigt Ihnen kompakt auf 19 Seiten, wie Sie Ihre Abschreibungspotenziale voll ausschöpfen und Steuern sparen. Den kompletten A-Z-Leitfaden für Abschreibungen jetzt kostenlos herunterladen

Degressive Abschreibung: Turbo für den Neubau

Eine der wichtigsten Neuerungen ist die Rückkehr der degressiven Abschreibung für Wohnungsneubauten. Für Projekte mit Baubeginn zwischen Oktober 2023 und September 2029 können Investoren jährlich fünf Prozent des Restwerts steuerlich geltend machen – und das sechs Jahre lang.

Diese im Wachstumschancengesetz verankerte Regel soll den Wohnungsbau ankurbeln. Der Clou: Sie lässt sich mit anderen Sonderabschreibungen kombinieren, etwa für Effizienzhäuser. In der Spitze sind so im ersten Jahr bis zu zehn Prozent der Herstellungskosten als Steuervorteil möglich. Ein starker Liquiditätsboost, der die Finanzierung erleichtert.

BFH-Urteil: Mehr Abschreibung für Altbauten

Nicht nur Neubau-Investoren profitieren. Ein aktuelles Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) erleichtert es Eigentümern von Bestandsimmobilien, eine kürzere Nutzungsdauer nachzuweisen. Das kann die jährliche Abschreibung erhöhen.

Das Gericht stellt klar, dass bereits modellbasierte Gutachten nach der ImmoWertV ausreichen. Bei einem älteren Gebäude mit nachgewiesener Restnutzungsdauer von 20 Jahren wären statt der pauschalen zwei Prozent plötzlich fünf Prozent Abschreibung möglich. Ein erheblicher steuerlicher Vorteil, der die Liquidität spürbar verbessert.

Anzeige

Viele Immobilienbesitzer verschenken jedes Jahr bares Geld, weil sie die rechtssicheren Möglichkeiten zur Steueroptimierung nicht vollständig nutzen. Erfahren Sie in diesem Gratis-Report, welche versteckten Sonderabschreibungen und Optimierungspotenziale Ihr Steuerberater Ihnen vielleicht noch nicht verraten hat. Gratis-Report zu Abschreibungs-Vorteilen sichern

Grundsteuer: Kommunen bestimmen die Last

Die Grundsteuerreform wirkt 2026 weiter. Die neuen Steuerwerte aus den Feststellungserklärungen sind die Basis. Doch die finale Belastung hängt von den kommunalen Hebesätzen ab, die stark variieren können.

Besonders im Blick behalten sollten Eigentümer die mögliche Grundsteuer C für baureife, aber unbebaute Grundstücke. Sie soll Bodenspekulation eindämmen und stellt eine zusätzliche Belastung dar. Angesichts laufender Musterklagen gegen das Bundesmodell ist eine genaue Prüfung der Bescheide ratsam.

Spekulationsfrist und MoPeG: Beständigkeit mit Ablaufdatum

Die zehnjährige Spekulationsfrist bleibt 2026 ein Fixpunkt. Privat gehaltene Immobilien sind nach dieser Haltedauer steuerfrei veräußerbar. Für selbstgenutzte Wohnimmobilien gilt eine Sonderregel: Hier ist der Verkaufserlös steuerfrei, wenn das Objekt in den drei Jahren vor dem Verkaupt selbst bewohnt wurde.

Das MoPeG modernisiert das Recht der Personengesellschaften wie der GbR. Eine Übergangsregelung bei der Grunderwerbsteuer läuft jedoch Ende 2026 aus. Wer Immobilien in solchen Gesellschaftsformen hält, sollte die Auswirkungen auf künftige Transaktionen jetzt prüfen.

Marktkontext: Stabilität statt Spekulation

Der Markt konsolidiert sich. Der Bundesverband der Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) prognostiziert für 2026 lediglich einen durchschnittlichen Preisanstieg von drei Prozent bei selbstgenutzten Immobilien. Der Neubau deckt den Bedarf nur zu knapp 60 Prozent.

Die steuerlichen Anreize wie die degressive AfA sind ein klares politisches Signal, den Wohnungsbau zu fördern. Experten raten Anlegern, sich von der Hoffnung auf zweistellige Wertsteigerungen zu verabschieden. Der Fokus liegt nun auf planbaren, langfristigen Mietrenditen.

Fazit: Expertise lohnt sich

Die steuerlichen Rahmenbedingungen sind komplex, bieten aber erhebliche Optimierungspotenziale. Die Zusammenarbeit mit einem versierten Steuerberater oder Fachanwalt wird 2026 fast unerlässlich sein. Sie hilft, alle Vorteile der neuen Abschreibungen zu nutzen, die Grundsteuerbelastung zu minimieren und die richtige rechtliche Struktur für die Immobilie zu wählen. In einem stabilisierten Markt entscheidet oft das steuerliche Feintuning über den Erfolg einer Investition.

(23.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1120: ATX mit Intraday Turnaround Monday nun plötzlich stark Plus, 80s-Lesung und morgen ist Baader Day

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Zumtobel, CA Immo, Telekom Austria, Strabag, Rosenbauer, AT&S, DO&CO, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, Verbund, voestalpine, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, EVN, Österreichische Post.

Random Partner Frequentis

Frequentis mit Firmensitz in Wien ist ein internationaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Solche „Control Center Solutions" entwickelt und vertreibt Frequentis in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schifffahrt, Bahn). >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» ATX dreht ins Plus: Intraday-Turnaround sorgt für Erleichterung an der W...

» Bayer Aktie: Operatives Kontrastprogramm ( Finanztrends)

» Eutelsat Aktie: Einsatz im Notfall ( Finanztrends)

» EnQuest Aktie: Wetterkapriolen belasten ( Finanztrends)

» DAX: Eskalation trifft den Markt ( Finanztrends)

» Silber: Absturz vom Allzeithoch ( Finanztrends)

» Wiener Börse Party #1120: ATX mit Intraday Turnaround Monday nun plötzli...

» Stoffwechsel-Gesundheit ersetzt Diät-Wahn ( Finanztrends)

» Tanzbranche erlebt Oster-Boom mit neuen Fitness-Trends ( Finanztrends)

» Intellistake Aktie: Neue Satelliten-Allianz ( Finanztrends)