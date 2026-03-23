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Intellistake Aktie: Neue Satelliten-Allianz ( Finanztrends)

23.03.2026, 2773 Zeichen

Intellistake Technologies treibt seine Neuausrichtung weiter voran. Ein Satellitenbetreiber, an dem das Unternehmen strategisch beteiligt ist, hat eine offizielle Forschungskooperation mit einer führenden Universität besiegelt. Dieser Schritt verbindet akademische Grundlagenforschung direkt mit den kommerziellen KI- und Blockchain-Ambitionen des Konzerns.

Brückenschlag zur Wissenschaft

Die in der vergangenen Woche bestätigte Zusammenarbeit markiert für das Technologieunternehmen einen interessanten strategischen Zwischenschritt. Durch die Verzahnung von universitärer Forschung und kommerzieller Raumfahrttechnik erhofft sich Intellistake neue Impulse für seine dezentralen Anwendungen. Das Unternehmen positioniert sich damit gezielt an der Schnittstelle von wachsenden Sektoren wie künstlicher Intelligenz und digitaler Infrastruktur.

Dieser Fokus ist noch relativ frisch. Erst im Juli 2025 hatte das Unternehmen seinen Namen von „The Good Flour Corp.“ geändert und damit einen radikalen Kurswechsel hin zum Markt für digitale Währungen und dezentrale KI vollzogen.

KI-Aufträge und Kursrealität

Operativ reiht sich die neue Allianz in eine Serie von jüngsten Aktivitäten ein. So sicherte sich Intellistake im Februar einen Softwarevertrag über 278.000 Kanadische Dollar mit der PowerBank Corporation für den Aufbau von zwei KI-Agenten-Plattformen, darunter die hauseigene Suite „IntelliScope“. Der Zeitplan für dieses Projekt wurde Anfang März sogar beschleunigt. Parallel flossen 150.000 US-Dollar in ein Infrastrukturprojekt für tokenisierte Aktien.

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An der Börse spiegelt sich diese operative Umtriebigkeit bislang allerdings kaum wider. Mit einem aktuellen Kurs von 0,39 Euro notiert das Papier gefährlich nah an seinem 52-Wochen-Tief von Mitte Februar und verzeichnet seit Jahresbeginn ein massives Minus von über 46 Prozent.

Das Management arbeitet konsequent an der Umsetzung seiner Vision, an der Basis digitaler Kapitalmärkte zu operieren und Blockchain-Technologie jenseits reiner Experimente anzuwenden. Die deutliche Diskrepanz zwischen den regelmäßigen Vertragsabschlüssen im KI-Sektor und dem anhaltenden Abwärtsdruck der Aktie zeigt jedoch, dass der Markt den strategischen Schwenk des vergangenen Jahres noch immer mit großer Skepsis bewertet.

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(23.03.2026)

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Wiener Börse Party #1120: ATX mit Intraday Turnaround Monday nun plötzlich stark Plus, 80s-Lesung und morgen ist Baader Day




 

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Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit fast 20 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, die diese unter ihrer eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an.

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    Autor: Finanztrends

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