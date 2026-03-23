Novo Nordisk und Eli Lilly beenden den „Klick-Trick“ bei Abnehmspritzen ( Finanztrends)

23.03.2026, 5000 Zeichen

Die Ära der eigenmächtigen Dosierungsanpassungen bei Abnehmspritzen ist vorbei. Mit neuen, hochdosierten Varianten und technisch modifizierten Pens unterbinden die Pharmariesen Novo Nordisk und Eli Lilly gezielt den sogenannten „Klick-Trick“. Diese Woche markiert einen Wendepunkt für Millionen Anwender weltweit.

Anzeige

Wer seine Gesundheit ganzheitlich unterstützen möchte, findet in diesem kostenlosen Ratgeber 17 einfache Übungen, um mit minimalem Aufwand Muskeln aufzubauen und Beschwerden vorzubeugen. 17 3-Minuten-Übungen kostenlos als PDF sichern

Neue Entwicklungen zeigen, dass die Hersteller die Kontrolle über ihre Blockbuster-Medikamente massiv verschärfen. Nach der FDA-Zulassung für Wegovy HD (7,2 mg) bringt Novo Nordisk dieses Produkt ausschließlich in Einzeldosis-Pens auf den Markt. Zeitgleich führt Eli Lilly im April einen modifizierten Mounjaro-Pen ein, der Manipulationen mechanisch verhindert.

Wegovy HD: Der Wechsel zum Einweg-Pen

Die Zulassung von Wegovy HD mit 7,2 mg Semaglutid stellt eine technische Zäsur dar. Das neue System bricht mit der alten Praxis: Ab April soll es in den USA und Europa nur noch als Einweg-Pen zur einmaligen Anwendung verfügbar sein.

Dieser Schritt ist eine direkte Reaktion auf eine weit verbreitete Methode. Um Kosten zu sparen oder Lieferengpässe zu überbrücken, nutzten Patienten größere Mehrdosis-Pens für kleinere Dosen. Detaillierte „Klick-Tabellen“ aus Internetforen zeigten genau, wie viele Klicks am Dosierring für welche Dosis nötig waren. Mit dem neuen Design ist dieser Spielraum physisch eliminiert.

Branchenexperten sehen darin nicht nur ein Sicherheitsfeature. Novo Nordisk will damit auch die wirtschaftliche Verwertung des Medikaments optimieren. Für Patienten bedeutet die Umstellung einen Verlust an Flexibilität – die individuelle, langsame Steigerung der Dosis wird erschwert.

Eli Lilly stoppt die „fünfte Dosis“

Auch der Konkurrent Eli Lilly zieht nach. Ab April kommt eine modifizierte Version des Mounjaro KwikPens in den Handel. Sie beendet die Ära der „fünften Dosis“. Bisher erlaubte eine bauartbedingte Überfüllung vielen Anwendern, nach den offiziellen vier Injektionen eine Restdosis zu extrahieren.

Der neue Pen verfügt über einen verlängerten Kolbenmechanismus. Nach der vierten Dosis schiebt er sich bis fast an die Spitzen der Kartusche vor, sodass kein verwertbarer Rest des Wirkstoffs Tirzepatid bleibt. Zudem wurde die Sperre am Dosierrad so verstärkt, dass ein „Überdrehen“ oder die Einstellung von Zwischenschritten nahezu unmöglich wird.

Eli Lilly betont, die Änderungen dienten primär der Dosierungsgenauigkeit. Die Überfüllung sei nie für die therapeutische Anwendung gedacht gewesen. Patienten, die auf die Restmengen angewiesen waren, um Kosten zu senken, müssen sich nun strikt an den Vier-Wochen-Rhythmus pro Pen halten.

Was treibt die Hardware-Offensive?

Anzeige

Gerade bei medikamentösen Therapien ist es wichtig, die eigenen Körperwerte im Blick zu behalten – dieser Gratis-Report hilft Ihnen, Laborwerte wie Cholesterin oder TSH ohne Medizinstudium richtig zu deuten. Kostenlosen Laborwerte-Selbstcheck jetzt herunterladen

Hinter der technologischen Aufrüstung stehen mehrere Motive. Offiziell führen die Unternehmen Sicherheitsaspekte an. Bei eigenständigen Manipulationen kam es vermehrt zu Fehldosierungen. Die Wirkstoffe können bei überdosierung schwere Nebenwirkungen wie Erbrechen auslösen.

Ein weiterer Faktor ist der Graumarkt. Einzeldosis-Systeme und manipulationssichere Pens erschweren es unautorisierten Händlern, Großpackungen in kleinere Einheiten aufzuteilen. Der finanzielle Aspekt spielt eine zentrale Rolle: Ein Multi-Dosis-Pen, der für mehrere Monate gestreckt wird, bedeutet für die Hersteller entgangene Umsätze.

Gleichzeitig versuchen die Konzerne, Patienten mit Alternativen zu besänftigen. Novo Nordisk plant für Ende des Jahres die Einführung von Wegovy in Durchstechflaschen. Diese ermöglichen eine manuelle Entnahme mit Spritzen und sollen in Märkten mit hohem Kostendruck für mehr Flexibilität sorgen.

Der nächste Schritt: Smarte Pens und Generika-Druck

Die Entwicklung geht über mechanische Sperren hinaus. Für die zweite Jahreshälfte zeichnet sich der nächste Trend ab: „Smarte“ Pens mit Bluetooth-Anbindung. Sie sollen die injizierte Menge direkt an eine App übertragen. So ließe sich nicht nur die Therapietreue überwachen – jede Manipulation am Gerät würde sofort digital erfasst.

Gleichzeitig wächst der Druck durch Generikahersteller. In China und Indien sind die ersten Patente für Semaglutid bereits ausgelaufen. Das zwingt die Originalhersteller, ihre Produkte durch überlegene Hardware und höhere Dosierungen von den kommenden preiswerten Kopien abzuheben.

Für Patienten bedeutet dies das Ende der kreativen Selbstmedikation. Wer weiterhin von den Abnehmspritzen profitieren möchte, muss sich künftig enger an die offiziellen Dosierungsschemata halten. Der „Klick-Trick“ war ein Relikt der Pionierphase – in einem professionalisierten Milliardenmarkt hat er keinen Platz mehr.

(23.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1120: ATX mit Intraday Turnaround Monday nun plötzlich stark Plus, 80s-Lesung und morgen ist Baader Day

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Zumtobel, CA Immo, Telekom Austria, Strabag, Rosenbauer, AT&S, DO&CO, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, Verbund, voestalpine, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, EVN, Österreichische Post.

Random Partner FACC

Die FACC ist führend in der Entwicklung und Produktion von Komponenten und Systemen aus Composite-Materialien. Die FACC Leichtbaulösungen sorgen in Verkehrs-, Fracht-, Businessflugzeugen und Hubschraubern für Sicherheit und Gewichtsersparnis, aber auch Schallreduktion. Zu den Kunden zählen u.a. wichtige Flugzeug- und Triebwerkshersteller. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» ATX dreht ins Plus: Intraday-Turnaround sorgt für Erleichterung an der W...

» Bayer Aktie: Operatives Kontrastprogramm ( Finanztrends)

» Eutelsat Aktie: Einsatz im Notfall ( Finanztrends)

» EnQuest Aktie: Wetterkapriolen belasten ( Finanztrends)

» DAX: Eskalation trifft den Markt ( Finanztrends)

» Silber: Absturz vom Allzeithoch ( Finanztrends)

» Wiener Börse Party #1120: ATX mit Intraday Turnaround Monday nun plötzli...

» Stoffwechsel-Gesundheit ersetzt Diät-Wahn ( Finanztrends)

» Tanzbranche erlebt Oster-Boom mit neuen Fitness-Trends ( Finanztrends)

» Intellistake Aktie: Neue Satelliten-Allianz ( Finanztrends)