Vonovia Aktie: Doppelter Gegenwind ( Finanztrends)

23.03.2026, 2389 Zeichen

Europas Immobiliensektor steht unter Druck – und Vonovia trifft es besonders hart. Heute verliert die Aktie rund fünf Prozent auf etwa 20,39 Euro, während Goldman Sachs gleichzeitig das Kursziel nach unten korrigiert.

Goldman bleibt bullish, senkt aber die Latte

Die US-Investmentbank hat ihr Kursziel für Vonovia von 36,60 auf 32,10 Euro gekappt. Immerhin: Die Kaufempfehlung bleibt bestehen. Analyst Jonathan Kownator lobte ausdrücklich den schnelleren Schuldenabbau, den das Unternehmen angepeilt hat. Den Hauptgrund für die Zielsenkung lieferte jedoch das Zinsumfeld – höhere Kapitalkosten zwingen zu einer konservativeren Bewertung.

Das ist symptomatisch für die gesamte Branche. Der europäische Immobilienindex Stoxx Europe 600 Real Estate fällt heute um 3,6 Prozent und markiert damit den tiefsten Stand seit dem Zoll-Schock vom April 2025. Seit Ende Februar hat der Sektor bereits 17 Prozent eingebüßt – nur Rohstoffwerte schneiden im marktbreiten Stoxx Europe 600 noch schwächer ab.

Stagflation als eigentliches Problem

Der Treiber hinter dem Abverkauf ist die Ölpreis-Entwicklung infolge des Iran-Kriegs. Bleibt das Rohöl teuer, geraten die Zentralbanken in die Zwickmühle: Senkungen werden unwahrscheinlicher, Zinserhöhungen zur Inflationsbekämpfung dagegen wahrscheinlicher – und das in einem Umfeld schwachen Wirtschaftswachstums. Klassische Stagflation.

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Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen hat zuletzt den höchsten Stand seit 2011 erreicht. Steigende Anleiherenditen verteuern Immobilienfinanzierungen direkt und machen den Sektor als Investment gleichzeitig weniger attraktiv. Für hoch verschuldete Unternehmen wie Vonovia ist das eine toxische Kombination.

Andere Immobilienwerte leiden ähnlich: TAG Immobilien, Aroundtown und LEG büßen im MDAX bis zu 5,1 Prozent ein. Der Abwärtsdruck ist also kein Vonovia-spezifisches Problem – sondern ein strukturelles, das die gesamte Branche erfasst hat.

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(23.03.2026)

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