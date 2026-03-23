SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Vonovia Aktie: Doppelter Gegenwind ( Finanztrends)

23.03.2026, 2389 Zeichen

Europas Immobiliensektor steht unter Druck – und Vonovia trifft es besonders hart. Heute verliert die Aktie rund fünf Prozent auf etwa 20,39 Euro, während Goldman Sachs gleichzeitig das Kursziel nach unten korrigiert.

Goldman bleibt bullish, senkt aber die Latte

Die US-Investmentbank hat ihr Kursziel für Vonovia von 36,60 auf 32,10 Euro gekappt. Immerhin: Die Kaufempfehlung bleibt bestehen. Analyst Jonathan Kownator lobte ausdrücklich den schnelleren Schuldenabbau, den das Unternehmen angepeilt hat. Den Hauptgrund für die Zielsenkung lieferte jedoch das Zinsumfeld – höhere Kapitalkosten zwingen zu einer konservativeren Bewertung.

Das ist symptomatisch für die gesamte Branche. Der europäische Immobilienindex Stoxx Europe 600 Real Estate fällt heute um 3,6 Prozent und markiert damit den tiefsten Stand seit dem Zoll-Schock vom April 2025. Seit Ende Februar hat der Sektor bereits 17 Prozent eingebüßt – nur Rohstoffwerte schneiden im marktbreiten Stoxx Europe 600 noch schwächer ab.

Stagflation als eigentliches Problem

Der Treiber hinter dem Abverkauf ist die Ölpreis-Entwicklung infolge des Iran-Kriegs. Bleibt das Rohöl teuer, geraten die Zentralbanken in die Zwickmühle: Senkungen werden unwahrscheinlicher, Zinserhöhungen zur Inflationsbekämpfung dagegen wahrscheinlicher – und das in einem Umfeld schwachen Wirtschaftswachstums. Klassische Stagflation.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Vonovia?

Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen hat zuletzt den höchsten Stand seit 2011 erreicht. Steigende Anleiherenditen verteuern Immobilienfinanzierungen direkt und machen den Sektor als Investment gleichzeitig weniger attraktiv. Für hoch verschuldete Unternehmen wie Vonovia ist das eine toxische Kombination.

Andere Immobilienwerte leiden ähnlich: TAG Immobilien, Aroundtown und LEG büßen im MDAX bis zu 5,1 Prozent ein. Der Abwärtsdruck ist also kein Vonovia-spezifisches Problem – sondern ein strukturelles, das die gesamte Branche erfasst hat.

Anzeige

Vonovia-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Vonovia-Analyse vom 23. März liefert die Antwort:

Die neusten Vonovia-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Vonovia-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 23. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Vonovia: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(23.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1120: ATX mit Intraday Turnaround Monday nun plötzlich stark Plus, 80s-Lesung und morgen ist Baader Day




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Zumtobel, CA Immo, Telekom Austria, Strabag, Rosenbauer, AT&S, DO&CO, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, Verbund, voestalpine, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, EVN, Österreichische Post.

Random Partner

Marinomed
Marinomed hat die Vision, das Leben von Patienten, die an Krankheiten mit unzureichenden Behandlungsmöglichkeiten leiden, in zwei wichtigen therapeutischen Bereichen nachhaltig zu verbessern: Virologie und Immunologie.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» ATX dreht ins Plus: Intraday-Turnaround sorgt für Erleichterung an der W...

» Bayer Aktie: Operatives Kontrastprogramm ( Finanztrends)

» Eutelsat Aktie: Einsatz im Notfall ( Finanztrends)

» EnQuest Aktie: Wetterkapriolen belasten ( Finanztrends)

» DAX: Eskalation trifft den Markt ( Finanztrends)

» Silber: Absturz vom Allzeithoch ( Finanztrends)

» Wiener Börse Party #1120: ATX mit Intraday Turnaround Monday nun plötzli...

» Stoffwechsel-Gesundheit ersetzt Diät-Wahn ( Finanztrends)

» Tanzbranche erlebt Oster-Boom mit neuen Fitness-Trends ( Finanztrends)

» Intellistake Aktie: Neue Satelliten-Allianz ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Manfred Baumann's Fine Nude Art Calendar 2018
Biocytogen verkündet strategische Kooperation mit Moonlight Bio zum Voranbringen von Zelltherapien mittels Bibliothek von Antikörperbindern
KI-Angriffe zwingen Cybersicherheit zum radikalen Umbruch ( Finanztrends)
VW und Porsche: Zwei Welten bei den Boni ( Finanztrends)
Kinaxis wurde in Gartner® Magic Quadrant™-Berichten für Supply-Chain-Planung 2026 als führendes Unternehmen ausgezeichnet
Electro Optic Systems Aktie: Index-Abstieg belastet ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN Vola-Event HeidelbergCement
    BSN Vola-Event Siemens Energy
    BSN Vola-Event Brenntag
    #gabb #2066
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1103: ATX schwächer, FACC auch heute gesucht; RBI führt 3:0 wird aber lt. Simulation trotzdem nicht gewinnen

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Daido Moriyama
    Japan, A Photo Theater (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M

    Gerhard Puhlmann
    Die Stalinallee
    1953
    Verlag der Nation

    Yasuhiro Ishimoto
    Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
    1958
    Geibi Shuppan

    Tehching Hsieh
    One Year Performance 1978–1979
    2025
    Void

    Jack Davison
    13–15 November. Portraits: London
    2026
    Helions



    Autor: Finanztrends

    23.03.2026, 2389 Zeichen

    Europas Immobiliensektor steht unter Druck – und Vonovia trifft es besonders hart. Heute verliert die Aktie rund fünf Prozent auf etwa 20,39 Euro, während Goldman Sachs gleichzeitig das Kursziel nach unten korrigiert.

    Goldman bleibt bullish, senkt aber die Latte

    Die US-Investmentbank hat ihr Kursziel für Vonovia von 36,60 auf 32,10 Euro gekappt. Immerhin: Die Kaufempfehlung bleibt bestehen. Analyst Jonathan Kownator lobte ausdrücklich den schnelleren Schuldenabbau, den das Unternehmen angepeilt hat. Den Hauptgrund für die Zielsenkung lieferte jedoch das Zinsumfeld – höhere Kapitalkosten zwingen zu einer konservativeren Bewertung.

    Das ist symptomatisch für die gesamte Branche. Der europäische Immobilienindex Stoxx Europe 600 Real Estate fällt heute um 3,6 Prozent und markiert damit den tiefsten Stand seit dem Zoll-Schock vom April 2025. Seit Ende Februar hat der Sektor bereits 17 Prozent eingebüßt – nur Rohstoffwerte schneiden im marktbreiten Stoxx Europe 600 noch schwächer ab.

    Stagflation als eigentliches Problem

    Der Treiber hinter dem Abverkauf ist die Ölpreis-Entwicklung infolge des Iran-Kriegs. Bleibt das Rohöl teuer, geraten die Zentralbanken in die Zwickmühle: Senkungen werden unwahrscheinlicher, Zinserhöhungen zur Inflationsbekämpfung dagegen wahrscheinlicher – und das in einem Umfeld schwachen Wirtschaftswachstums. Klassische Stagflation.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Vonovia?

    Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen hat zuletzt den höchsten Stand seit 2011 erreicht. Steigende Anleiherenditen verteuern Immobilienfinanzierungen direkt und machen den Sektor als Investment gleichzeitig weniger attraktiv. Für hoch verschuldete Unternehmen wie Vonovia ist das eine toxische Kombination.

    Andere Immobilienwerte leiden ähnlich: TAG Immobilien, Aroundtown und LEG büßen im MDAX bis zu 5,1 Prozent ein. Der Abwärtsdruck ist also kein Vonovia-spezifisches Problem – sondern ein strukturelles, das die gesamte Branche erfasst hat.

    Anzeige

    Vonovia-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Vonovia-Analyse vom 23. März liefert die Antwort:

    Die neusten Vonovia-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Vonovia-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 23. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Vonovia: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (23.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1120: ATX mit Intraday Turnaround Monday nun plötzlich stark Plus, 80s-Lesung und morgen ist Baader Day




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Zumtobel, CA Immo, Telekom Austria, Strabag, Rosenbauer, AT&S, DO&CO, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, Verbund, voestalpine, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, EVN, Österreichische Post.

    Random Partner

    Marinomed
    Marinomed hat die Vision, das Leben von Patienten, die an Krankheiten mit unzureichenden Behandlungsmöglichkeiten leiden, in zwei wichtigen therapeutischen Bereichen nachhaltig zu verbessern: Virologie und Immunologie.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » ATX dreht ins Plus: Intraday-Turnaround sorgt für Erleichterung an der W...

    » Bayer Aktie: Operatives Kontrastprogramm ( Finanztrends)

    » Eutelsat Aktie: Einsatz im Notfall ( Finanztrends)

    » EnQuest Aktie: Wetterkapriolen belasten ( Finanztrends)

    » DAX: Eskalation trifft den Markt ( Finanztrends)

    » Silber: Absturz vom Allzeithoch ( Finanztrends)

    » Wiener Börse Party #1120: ATX mit Intraday Turnaround Monday nun plötzli...

    » Stoffwechsel-Gesundheit ersetzt Diät-Wahn ( Finanztrends)

    » Tanzbranche erlebt Oster-Boom mit neuen Fitness-Trends ( Finanztrends)

    » Intellistake Aktie: Neue Satelliten-Allianz ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Manfred Baumann's Fine Nude Art Calendar 2018
    Biocytogen verkündet strategische Kooperation mit Moonlight Bio zum Voranbringen von Zelltherapien mittels Bibliothek von Antikörperbindern
    KI-Angriffe zwingen Cybersicherheit zum radikalen Umbruch ( Finanztrends)
    VW und Porsche: Zwei Welten bei den Boni ( Finanztrends)
    Kinaxis wurde in Gartner® Magic Quadrant™-Berichten für Supply-Chain-Planung 2026 als führendes Unternehmen ausgezeichnet
    Electro Optic Systems Aktie: Index-Abstieg belastet ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN Vola-Event HeidelbergCement
      BSN Vola-Event Siemens Energy
      BSN Vola-Event Brenntag
      #gabb #2066
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1103: ATX schwächer, FACC auch heute gesucht; RBI führt 3:0 wird aber lt. Simulation trotzdem nicht gewinnen

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Ludwig Kozma
      Das Neue Haus
      1941
      Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

      Lisette Model
      Lisette Model
      1979
      Aperture

      Raymond Thompson Jr
      It’s hard to stop rebels that time travel
      2025
      Void

      Michael Rathmayr
      Remedy
      2025
      Nearest Truth

      Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
      Banalité
      1930
      Librairie Gallimard

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de