Zoll startet digitale Großoffensive gegen Schwarzarbeit ( Finanztrends)

23.03.2026, 5192 Zeichen

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) geht mit künstlicher Intelligenz und erweiterten Befugnissen auf Verbrecherjagd. Nach dem Inkrafttreten des SchwarzArbMoDiG Ende 2025 zeigen erste Großrazzien die neue Schlagkraft der Behörden.

KI und Echtzeit-Daten: Der digitale Prüfhammer schlägt zu

Das Herzstück der Reform ist die digitale Aufrüstung der FKS. Seit dem 30. Dezember 2025 können die Behörden automatische Datenabgleiche in Echtzeit durchführen. Informationen von Sozialversicherungsträgern, Finanzämtern und Ausländerbehörden werden nun systematisch verknüpft. Das Ziel: Rechtstreue Unternehmen werden seltener kontrolliert, während kriminelle Strukturen schneller ins Visier geraten.

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Ein neues Zentrales Risikomanagement identifiziert Prüfschwerpunkte anhand von Indikatoren für Arbeitsausbeutung. Beamte erstellen digitale Risikoprofile, noch bevor sie einen Betrieb betreten. Auffällige Lohnstrukturen oder Meldemuster lösen Alarm aus. Arbeitgeber müssen der FKS bei einer Prüfung zudem direkten elektronischen Zugriff auf ihre Entgeltsysteme und Cloud-Speicher gewähren. Die manuelle Zettelwirtschaft gehört der Vergangenheit an.

Neue Risikobranchen: Vom Friseur bis zum Lieferdienst

Der Katalog der überwachten Risikobranchen wurde massiv erweitert. Neben Bau, Gastronomie und Logistik stehen nun auch Friseure, Kosmetikstudios und plattformbasierte Lieferdienste unter besonderer Beobachtung. Die Aufnahme der Gig-Economy reagiert auf Berichte über prekäre Arbeitsverhältnisse.

Für diese Branchen gelten verschärfte Regeln: Beschäftigte müssen ihren Ausweis während der Arbeit mitführen. Arbeitgeber sind verpflichtet, ihre Mitarbeiter darüber nachweislich zu belehren – und zwar bevor die Arbeit beginnt. Verstöße gegen diese Hinweispflicht sind bereits eine Ordnungswidrigkeit. Vor allem kleine Handwerksbetriebe müssen ihre Compliance-Prozesse jetzt dringend anpassen.

Fünf Jahre Haft: Vom Bußgeld zur schweren Straftat

Die Reform verschärft die Sanktionen erheblich. Das gewerbsmäßige Fälschen von Belegen zur Verschleierung von Arbeitsverhältnissen ist nun eine Straftat. Sie kann mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe geahndet werden. Dieser Schritt zielt auf komplexen Kettenbetrug ab, bei dem Scheinfirmen Bargeld für Schwarzlöhne generieren.

Um solche Finanzströme zu verfolgen, müssen Banken und Versicherungen Buchungsbelege jetzt zehn statt bisher sechs Jahre aufbewahren. Die FKS erhält zudem eigenständige Ermittlungsbefugnisse. Der Zoll kann in bestimmten Fällen nun ohne Staatsanwaltschaft Durchsuchungen anordnen.

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Die Wirkung zeigte sich bei einer bundesweiten Großrazzia im Abbruchgewerbe am 20. März. Unter Leitung des Hauptzollamts Frankfurt durchsuchten Beamte 37 Objekte in sechs Bundesländern. Vier Haftbefehle wurden vollstreckt. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, über ein Firmengeflecht Sozialbeiträge in Millionenhöhe hinterzogen zu haben. Das Schadensvolumen: rund 30 Millionen Euro.

Paradigmenwechsel: Mehr Treffsicherheit, weniger Zufall

Die Reform markiert einen fundamentalen Wandel. Statt auf Masse setzt der Staat jetzt auf präzise, datengestützte Treffer. Für seriöse Unternehmen könnte dies Entlastung bedeuten. Für Betriebe mit schlampiger Dokumentation wird der Druck jedoch enorm.

„Eine saubere digitale Buchführung ist zur existenziellen Compliance-Frage geworden“, warnt Rechtsanwältin Luljeta Krasniqi. Automatisierte Systeme finden Unstimmigkeiten in Sekunden. Die Jahresbilanz der FKS for 2025 zeigt den Handlungsbedarf: Trotz hoher Prüfzahlen stieg die Schadenssumme durch hinterzogene Beiträge weiter an.

Kritiker mahnen, die technische Ausstattung und Schulung der Beamten müsse mit den hochprofessionellen Methoden der Kriminellen Schritt halten. Doch erste Erfolge gibt es bereits, wie jüngste Kontrollen im Messebau in Neuss zeigten. Dabei wurden 15 illegal Beschäftigte aufgegriffen.

Evaluierung 2026: Wohin geht die Reise?

Die Bundesregierung will die Wirksamkeit der neuen Tools bis Ende 2026 evaluieren. Im Fokus steht die Frage: Bringt die schärfere Überwachung der Lieferdienste mehr Transparenz? Branchenverbände fordern bereits Nachbesserungen, um kleine Betriebe nicht zu erdrücken.

Die Zukunft ist digital. Die Integration europäischer Datenbanken zur Bekämpfung grenzüberschreitender Schwarzarbeit ist der nächste logische Schritt. Unternehmen sollten die aktuelle Phase nutzen, um ihre Systeme fit zu machen. Der Fokus der FKS wird sich 2026 voraussichtlich auf Bauwirtschaft und Gebäudereinigung verlagern. Die Zeit der unentdeckten Schwarzarbeit scheint gezählt.

(23.03.2026)

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