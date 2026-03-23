SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Zoll startet digitale Großoffensive gegen Schwarzarbeit ( Finanztrends)

23.03.2026, 5192 Zeichen

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) geht mit künstlicher Intelligenz und erweiterten Befugnissen auf Verbrecherjagd. Nach dem Inkrafttreten des SchwarzArbMoDiG Ende 2025 zeigen erste Großrazzien die neue Schlagkraft der Behörden.

KI und Echtzeit-Daten: Der digitale Prüfhammer schlägt zu

Das Herzstück der Reform ist die digitale Aufrüstung der FKS. Seit dem 30. Dezember 2025 können die Behörden automatische Datenabgleiche in Echtzeit durchführen. Informationen von Sozialversicherungsträgern, Finanzämtern und Ausländerbehörden werden nun systematisch verknüpft. Das Ziel: Rechtstreue Unternehmen werden seltener kontrolliert, während kriminelle Strukturen schneller ins Visier geraten.

Anzeige

Angesichts der verschärften digitalen Prüfmethoden ist eine lückenlose Dokumentation für Unternehmen wichtiger denn je. Dieser kostenlose 12-Punkte-Check zeigt Ihnen, worauf Prüfer heute wirklich achten und wie Sie die Prüfungsdauer deutlich verkürzen. So überstehen Kleinunternehmer eine Betriebsprüfung in Rekordzeit

Ein neues Zentrales Risikomanagement identifiziert Prüfschwerpunkte anhand von Indikatoren für Arbeitsausbeutung. Beamte erstellen digitale Risikoprofile, noch bevor sie einen Betrieb betreten. Auffällige Lohnstrukturen oder Meldemuster lösen Alarm aus. Arbeitgeber müssen der FKS bei einer Prüfung zudem direkten elektronischen Zugriff auf ihre Entgeltsysteme und Cloud-Speicher gewähren. Die manuelle Zettelwirtschaft gehört der Vergangenheit an.

Neue Risikobranchen: Vom Friseur bis zum Lieferdienst

Der Katalog der überwachten Risikobranchen wurde massiv erweitert. Neben Bau, Gastronomie und Logistik stehen nun auch Friseure, Kosmetikstudios und plattformbasierte Lieferdienste unter besonderer Beobachtung. Die Aufnahme der Gig-Economy reagiert auf Berichte über prekäre Arbeitsverhältnisse.

Für diese Branchen gelten verschärfte Regeln: Beschäftigte müssen ihren Ausweis während der Arbeit mitführen. Arbeitgeber sind verpflichtet, ihre Mitarbeiter darüber nachweislich zu belehren – und zwar bevor die Arbeit beginnt. Verstöße gegen diese Hinweispflicht sind bereits eine Ordnungswidrigkeit. Vor allem kleine Handwerksbetriebe müssen ihre Compliance-Prozesse jetzt dringend anpassen.

Fünf Jahre Haft: Vom Bußgeld zur schweren Straftat

Die Reform verschärft die Sanktionen erheblich. Das gewerbsmäßige Fälschen von Belegen zur Verschleierung von Arbeitsverhältnissen ist nun eine Straftat. Sie kann mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe geahndet werden. Dieser Schritt zielt auf komplexen Kettenbetrug ab, bei dem Scheinfirmen Bargeld für Schwarzlöhne generieren.

Um solche Finanzströme zu verfolgen, müssen Banken und Versicherungen Buchungsbelege jetzt zehn statt bisher sechs Jahre aufbewahren. Die FKS erhält zudem eigenständige Ermittlungsbefugnisse. Der Zoll kann in bestimmten Fällen nun ohne Staatsanwaltschaft Durchsuchungen anordnen.

Anzeige

Um bei verschärften Kontrollen keine Angriffsfläche zu bieten, müssen auch Arbeitsverträge rechtssicher und aktuell gestaltet sein. Erhalten Sie 19 fertige Muster-Formulierungen nach dem neuen Nachweisgesetz, um teure Fehler und Bußgelder von vornherein zu vermeiden. 19 fertige Muster-Formulierungen für rechtssichere Arbeitsverträge

Die Wirkung zeigte sich bei einer bundesweiten Großrazzia im Abbruchgewerbe am 20. März. Unter Leitung des Hauptzollamts Frankfurt durchsuchten Beamte 37 Objekte in sechs Bundesländern. Vier Haftbefehle wurden vollstreckt. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, über ein Firmengeflecht Sozialbeiträge in Millionenhöhe hinterzogen zu haben. Das Schadensvolumen: rund 30 Millionen Euro.

Paradigmenwechsel: Mehr Treffsicherheit, weniger Zufall

Die Reform markiert einen fundamentalen Wandel. Statt auf Masse setzt der Staat jetzt auf präzise, datengestützte Treffer. Für seriöse Unternehmen könnte dies Entlastung bedeuten. Für Betriebe mit schlampiger Dokumentation wird der Druck jedoch enorm.

„Eine saubere digitale Buchführung ist zur existenziellen Compliance-Frage geworden“, warnt Rechtsanwältin Luljeta Krasniqi. Automatisierte Systeme finden Unstimmigkeiten in Sekunden. Die Jahresbilanz der FKS for 2025 zeigt den Handlungsbedarf: Trotz hoher Prüfzahlen stieg die Schadenssumme durch hinterzogene Beiträge weiter an.

Kritiker mahnen, die technische Ausstattung und Schulung der Beamten müsse mit den hochprofessionellen Methoden der Kriminellen Schritt halten. Doch erste Erfolge gibt es bereits, wie jüngste Kontrollen im Messebau in Neuss zeigten. Dabei wurden 15 illegal Beschäftigte aufgegriffen.

Evaluierung 2026: Wohin geht die Reise?

Die Bundesregierung will die Wirksamkeit der neuen Tools bis Ende 2026 evaluieren. Im Fokus steht die Frage: Bringt die schärfere Überwachung der Lieferdienste mehr Transparenz? Branchenverbände fordern bereits Nachbesserungen, um kleine Betriebe nicht zu erdrücken.

Die Zukunft ist digital. Die Integration europäischer Datenbanken zur Bekämpfung grenzüberschreitender Schwarzarbeit ist der nächste logische Schritt. Unternehmen sollten die aktuelle Phase nutzen, um ihre Systeme fit zu machen. Der Fokus der FKS wird sich 2026 voraussichtlich auf Bauwirtschaft und Gebäudereinigung verlagern. Die Zeit der unentdeckten Schwarzarbeit scheint gezählt.


(23.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1120: ATX mit Intraday Turnaround Monday nun plötzlich stark Plus, 80s-Lesung und morgen ist Baader Day




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Zumtobel, CA Immo, Telekom Austria, Strabag, Rosenbauer, AT&S, DO&CO, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, Verbund, voestalpine, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, EVN, Österreichische Post.

Random Partner

Polytec
Die Polytec Group ist ein Entwickler und Hersteller von hochwertigen Kunststoffteilen und ist mit 26 Standorten und über 4.500 Mitarbeitern weltweit aktiv. Das österreichische Unternehmen zählt renommierte Weltmarken der Automobilindustrie zu seinen Kunden.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» ATX dreht ins Plus: Intraday-Turnaround sorgt für Erleichterung an der W...

» Bayer Aktie: Operatives Kontrastprogramm ( Finanztrends)

» Eutelsat Aktie: Einsatz im Notfall ( Finanztrends)

» EnQuest Aktie: Wetterkapriolen belasten ( Finanztrends)

» DAX: Eskalation trifft den Markt ( Finanztrends)

» Silber: Absturz vom Allzeithoch ( Finanztrends)

» Wiener Börse Party #1120: ATX mit Intraday Turnaround Monday nun plötzli...

» Stoffwechsel-Gesundheit ersetzt Diät-Wahn ( Finanztrends)

» Tanzbranche erlebt Oster-Boom mit neuen Fitness-Trends ( Finanztrends)

» Intellistake Aktie: Neue Satelliten-Allianz ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Manfred Baumann's Fine Nude Art Calendar 2018
Biocytogen verkündet strategische Kooperation mit Moonlight Bio zum Voranbringen von Zelltherapien mittels Bibliothek von Antikörperbindern
KI-Angriffe zwingen Cybersicherheit zum radikalen Umbruch ( Finanztrends)
VW und Porsche: Zwei Welten bei den Boni ( Finanztrends)
Kinaxis wurde in Gartner® Magic Quadrant™-Berichten für Supply-Chain-Planung 2026 als führendes Unternehmen ausgezeichnet
Electro Optic Systems Aktie: Index-Abstieg belastet ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN Vola-Event HeidelbergCement
    BSN Vola-Event Siemens Energy
    BSN Vola-Event Brenntag
    #gabb #2066
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S23/24: Melanie Steiner

    Melanie Steiner ist Verkaufsleiterin Wohnbau bei der Strabag Real Estate und der Mischek Bauträger GmbH. Wir sprechen über eine lange Karriere in der Branche, über die wilden 90er als Maklerin, übe...

    Books josefchladek.com

    Daido Moriyama
    A Hunter (English Version
    2019
    Getsuyosha, bookshop M

    L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

    1937
    Editions Perceval

    Ray K. Metzker
    City Lux
    2025
    Ludion Publishers

    Otto Neurath & Gerd Arntz
    Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
    1930
    Bibliographisches Institut AG

    Daido Moriyama
    Japan, A Photo Theater (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M



    Autor: Finanztrends

    23.03.2026, 5192 Zeichen

    Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) geht mit künstlicher Intelligenz und erweiterten Befugnissen auf Verbrecherjagd. Nach dem Inkrafttreten des SchwarzArbMoDiG Ende 2025 zeigen erste Großrazzien die neue Schlagkraft der Behörden.

    KI und Echtzeit-Daten: Der digitale Prüfhammer schlägt zu

    Das Herzstück der Reform ist die digitale Aufrüstung der FKS. Seit dem 30. Dezember 2025 können die Behörden automatische Datenabgleiche in Echtzeit durchführen. Informationen von Sozialversicherungsträgern, Finanzämtern und Ausländerbehörden werden nun systematisch verknüpft. Das Ziel: Rechtstreue Unternehmen werden seltener kontrolliert, während kriminelle Strukturen schneller ins Visier geraten.

    Anzeige

    Angesichts der verschärften digitalen Prüfmethoden ist eine lückenlose Dokumentation für Unternehmen wichtiger denn je. Dieser kostenlose 12-Punkte-Check zeigt Ihnen, worauf Prüfer heute wirklich achten und wie Sie die Prüfungsdauer deutlich verkürzen. So überstehen Kleinunternehmer eine Betriebsprüfung in Rekordzeit

    Ein neues Zentrales Risikomanagement identifiziert Prüfschwerpunkte anhand von Indikatoren für Arbeitsausbeutung. Beamte erstellen digitale Risikoprofile, noch bevor sie einen Betrieb betreten. Auffällige Lohnstrukturen oder Meldemuster lösen Alarm aus. Arbeitgeber müssen der FKS bei einer Prüfung zudem direkten elektronischen Zugriff auf ihre Entgeltsysteme und Cloud-Speicher gewähren. Die manuelle Zettelwirtschaft gehört der Vergangenheit an.

    Neue Risikobranchen: Vom Friseur bis zum Lieferdienst

    Der Katalog der überwachten Risikobranchen wurde massiv erweitert. Neben Bau, Gastronomie und Logistik stehen nun auch Friseure, Kosmetikstudios und plattformbasierte Lieferdienste unter besonderer Beobachtung. Die Aufnahme der Gig-Economy reagiert auf Berichte über prekäre Arbeitsverhältnisse.

    Für diese Branchen gelten verschärfte Regeln: Beschäftigte müssen ihren Ausweis während der Arbeit mitführen. Arbeitgeber sind verpflichtet, ihre Mitarbeiter darüber nachweislich zu belehren – und zwar bevor die Arbeit beginnt. Verstöße gegen diese Hinweispflicht sind bereits eine Ordnungswidrigkeit. Vor allem kleine Handwerksbetriebe müssen ihre Compliance-Prozesse jetzt dringend anpassen.

    Fünf Jahre Haft: Vom Bußgeld zur schweren Straftat

    Die Reform verschärft die Sanktionen erheblich. Das gewerbsmäßige Fälschen von Belegen zur Verschleierung von Arbeitsverhältnissen ist nun eine Straftat. Sie kann mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe geahndet werden. Dieser Schritt zielt auf komplexen Kettenbetrug ab, bei dem Scheinfirmen Bargeld für Schwarzlöhne generieren.

    Um solche Finanzströme zu verfolgen, müssen Banken und Versicherungen Buchungsbelege jetzt zehn statt bisher sechs Jahre aufbewahren. Die FKS erhält zudem eigenständige Ermittlungsbefugnisse. Der Zoll kann in bestimmten Fällen nun ohne Staatsanwaltschaft Durchsuchungen anordnen.

    Anzeige

    Um bei verschärften Kontrollen keine Angriffsfläche zu bieten, müssen auch Arbeitsverträge rechtssicher und aktuell gestaltet sein. Erhalten Sie 19 fertige Muster-Formulierungen nach dem neuen Nachweisgesetz, um teure Fehler und Bußgelder von vornherein zu vermeiden. 19 fertige Muster-Formulierungen für rechtssichere Arbeitsverträge

    Die Wirkung zeigte sich bei einer bundesweiten Großrazzia im Abbruchgewerbe am 20. März. Unter Leitung des Hauptzollamts Frankfurt durchsuchten Beamte 37 Objekte in sechs Bundesländern. Vier Haftbefehle wurden vollstreckt. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, über ein Firmengeflecht Sozialbeiträge in Millionenhöhe hinterzogen zu haben. Das Schadensvolumen: rund 30 Millionen Euro.

    Paradigmenwechsel: Mehr Treffsicherheit, weniger Zufall

    Die Reform markiert einen fundamentalen Wandel. Statt auf Masse setzt der Staat jetzt auf präzise, datengestützte Treffer. Für seriöse Unternehmen könnte dies Entlastung bedeuten. Für Betriebe mit schlampiger Dokumentation wird der Druck jedoch enorm.

    „Eine saubere digitale Buchführung ist zur existenziellen Compliance-Frage geworden“, warnt Rechtsanwältin Luljeta Krasniqi. Automatisierte Systeme finden Unstimmigkeiten in Sekunden. Die Jahresbilanz der FKS for 2025 zeigt den Handlungsbedarf: Trotz hoher Prüfzahlen stieg die Schadenssumme durch hinterzogene Beiträge weiter an.

    Kritiker mahnen, die technische Ausstattung und Schulung der Beamten müsse mit den hochprofessionellen Methoden der Kriminellen Schritt halten. Doch erste Erfolge gibt es bereits, wie jüngste Kontrollen im Messebau in Neuss zeigten. Dabei wurden 15 illegal Beschäftigte aufgegriffen.

    Evaluierung 2026: Wohin geht die Reise?

    Die Bundesregierung will die Wirksamkeit der neuen Tools bis Ende 2026 evaluieren. Im Fokus steht die Frage: Bringt die schärfere Überwachung der Lieferdienste mehr Transparenz? Branchenverbände fordern bereits Nachbesserungen, um kleine Betriebe nicht zu erdrücken.

    Die Zukunft ist digital. Die Integration europäischer Datenbanken zur Bekämpfung grenzüberschreitender Schwarzarbeit ist der nächste logische Schritt. Unternehmen sollten die aktuelle Phase nutzen, um ihre Systeme fit zu machen. Der Fokus der FKS wird sich 2026 voraussichtlich auf Bauwirtschaft und Gebäudereinigung verlagern. Die Zeit der unentdeckten Schwarzarbeit scheint gezählt.


    (23.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1120: ATX mit Intraday Turnaround Monday nun plötzlich stark Plus, 80s-Lesung und morgen ist Baader Day




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Zumtobel, CA Immo, Telekom Austria, Strabag, Rosenbauer, AT&S, DO&CO, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, Verbund, voestalpine, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, EVN, Österreichische Post.

    Random Partner

    Polytec
    Die Polytec Group ist ein Entwickler und Hersteller von hochwertigen Kunststoffteilen und ist mit 26 Standorten und über 4.500 Mitarbeitern weltweit aktiv. Das österreichische Unternehmen zählt renommierte Weltmarken der Automobilindustrie zu seinen Kunden.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » ATX dreht ins Plus: Intraday-Turnaround sorgt für Erleichterung an der W...

    » Bayer Aktie: Operatives Kontrastprogramm ( Finanztrends)

    » Eutelsat Aktie: Einsatz im Notfall ( Finanztrends)

    » EnQuest Aktie: Wetterkapriolen belasten ( Finanztrends)

    » DAX: Eskalation trifft den Markt ( Finanztrends)

    » Silber: Absturz vom Allzeithoch ( Finanztrends)

    » Wiener Börse Party #1120: ATX mit Intraday Turnaround Monday nun plötzli...

    » Stoffwechsel-Gesundheit ersetzt Diät-Wahn ( Finanztrends)

    » Tanzbranche erlebt Oster-Boom mit neuen Fitness-Trends ( Finanztrends)

    » Intellistake Aktie: Neue Satelliten-Allianz ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Manfred Baumann's Fine Nude Art Calendar 2018
    Biocytogen verkündet strategische Kooperation mit Moonlight Bio zum Voranbringen von Zelltherapien mittels Bibliothek von Antikörperbindern
    KI-Angriffe zwingen Cybersicherheit zum radikalen Umbruch ( Finanztrends)
    VW und Porsche: Zwei Welten bei den Boni ( Finanztrends)
    Kinaxis wurde in Gartner® Magic Quadrant™-Berichten für Supply-Chain-Planung 2026 als führendes Unternehmen ausgezeichnet
    Electro Optic Systems Aktie: Index-Abstieg belastet ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN Vola-Event HeidelbergCement
      BSN Vola-Event Siemens Energy
      BSN Vola-Event Brenntag
      #gabb #2066
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S23/24: Melanie Steiner

      Melanie Steiner ist Verkaufsleiterin Wohnbau bei der Strabag Real Estate und der Mischek Bauträger GmbH. Wir sprechen über eine lange Karriere in der Branche, über die wilden 90er als Maklerin, übe...

      Books josefchladek.com

      Alessandra Calò
      Ctonio
      2024
      Studiofaganel

      Livio Piatti
      zooreal
      2003
      Kontrast Verlag

      Pedro J. Saavedra
      Donde el viento da la vuelta
      2023
      Self published

      Jan Tschichold
      Typografische Entwurfstechnik
      1932
      Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

      Anton Bruehl
      Mexico
      1933
      Delphic Studios

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de