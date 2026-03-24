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Bergson Kunstkraftwerk feiert Jazz-Marathon und startet durch ( Finanztrends)

24.03.2026, 4032 Zeichen

Das Bergson Kunstkraftwerk in München-Aubing hat am Wochenende mit einem zwölfstündigen Jubiläums-Konzert der Jazzrausch Bigband einen neuen Meilenstein gesetzt. Der „Super Rave“ unterstrich die Vision des Hauses, Genregrenzen aufzubrechen. Jetzt rücken Wissenschaftstalks und die verfeinerte Gastronomie in den Fokus.

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12 Stunden Nonstop-Jazz: Ein Rave der Superlative

Von Mittag bis Mitternacht bespielte die Jazzrausch Bigband die monumentalen Räume. Das Jubiläumskonzert zog ein internationales Publikum an und demonstrierte die enorme Bandbreite des Ortes. Das Bergson wechselt mühelos von intimen Jazz-Settings zu massiven Rave-Szenarien. Die akustische Präzision des als modernster Konzertsaal geltenden Silos kam dabei voll zur Geltung.

Parallel laufen erfolgreiche Eigenproduktionen wie die „Bergson Story“. Diese audiovisuelle Führung erklärt die komplexe Technik und Akustik des zentralen Konzertsaals. Sie verbindet Industriegeschichte mit Klangforschung und ist für die kommenden Wochen nahezu ausverkauft.

Wissenschaft zum Anfassen: Die Bergson Akademie

Ein weiterer Pfeiler des Konzepts ist der interdisziplinäre Dialog. Am 26. März spricht Dr. Nadine Gogolla vom Max-Planck-Institut in der „Barbastelle“ über die Mimik von Mäusen in der Emotionsforschung. Solche Formate zeigen: Das Bergson ist nicht nur Unterhaltung, sondern auch ein Zentrum für intellektuellen Austausch.

Der Erfolg der Akademie-Reihe liegt im entspannten, clubartigen Setting. Es zieht ein Publikum an, das klassische Universitätsvorträge meidet, aber großes Interesse an Spitzenforschung hat. Die Kombination aus anspruchsvollen Inhalten und dem industriellen Ambiente schafft eine echte Alleinstellung.

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Alpine-Global: Kulinarik auf neuem Niveau

Die Gastronomie hat sich zur eigenständigen Attraction entwickelt. Seit Herbst leitet Küchenchef Alexander Högner das Restaurant „Zeitlang“. Seine Frühlingskarte verfolgt einen „Alpine-Global“-Ansatz: Regionale Zutaten treffen auf internationale Techniken. Ein Beispiel ist japanisches Maishähnchen „Karaage“ mit bayerischer Kren-Emulsion.

Das gastronomische Konzept ist clever aufgeteilt. Das „Zeitlang“ bietet gehobenes Fine Dining, die Tagesbar „Anima“ ist für informelle Treffen da. Abends wird die „Barbastelle“ zum Live-Club. Diese Verzahnung von Essen und Kultur ist ein Schlüssel zum Erfolg des privat finanzierten 80-Millionen-Euro-Projekts.

Vom Kraftwerk zum Kulturkraftwerk

Die Transformation des alten Heizkraftwerks ist architektonisch ein ambitioniertes Projekt. Die rohe Industrie-Ästhetik blieb erhalten und wurde durch moderne Elemente wie ein 23 Meter hohes Atrium ergänzt. Hier findet auch die „Bergson Gallery“ Platz, eine der größten privaten Galerien für zeitgenössische Kunst in Deutschland.

Die Lage im Münchner Westen hat sich als kluger Schachzug erwiesen. Das Bergson schließt eine Lücke in der kulturellen Infrastruktur und strahlt weit über die Stadtgrenzen hinaus. Es verändert das gesamte Quartier und ist für renommierte Architekturpreise nominiert.

Was kommt im Sommer?

Die Pläne für die Sommersaison sind ambitioniert. Die Eröffnung der Bergson-Terrasse steht unmittelbar bevor – ein wichtiger Schritt für den Münchner Biergarten-Markt. Zudem deutet sich eine großangelegte Kooperation mit internationalen Künstlern für eine Sommerausstellung an. Sie soll neue Maßstäbe in der Präsentation zeitgenössischer Kunst setzen.


(24.03.2026)

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    Autor: Finanztrends

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