Engel & Völkers baut Projektvertrieb in Sachsen aus ( Finanztrends)

24.03.2026, 3563 Zeichen

Engel & Völkers weitet seinen Neubau-Projektvertrieb auf Leipzig und Dresden aus. Ab sofort steuert der zentrale „Project Sales Hub“ in Berlin die Vermarktung neuer Wohnprojekte in den beiden sächsischen Metropolen. Das Unternehmen reagiert damit auf die dynamischen Märkte in Ostdeutschland.

Warum Sachsen jetzt im Fokus steht

Die Entscheidung folgt einer klaren Wachstumsstrategie. Der Berliner Hub übernimmt für sächsische Vorhaben die strategische Steuerung – von der Grundstücksakquise bis zum überregionalen Marketing. Die operative Kundenbetreuung bleibt dagegen in lokaler Hand.

„Leipzig führt derzeit die Liste der am schnellsten wachsenden Großstädte in Deutschland an“, sagt Heike Luise Wissinger, geschäftsführende Gesellschafterin des Projektvertriebs Berlin-Brandenburg. Eine nachhaltige Perspektive für das Neubausegment in der Region sei daher folgerichtig. Die Kooperation wurde bereits im Januar vorbereitet und tritt nun in die volle operative Phase.

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Starke Nachfrage treibt den Markt

Die Wahl von Leipzig und Dresden basiert auf fundierten Marktanalysen. Beide Städte verzeichnen eine anhaltend hohe Nachfrage nach modernem Wohnraum, die das bestehende Angebot kaum decken kann. Leipzig zieht besonders junge Fachkräfte und Investoren an.

Die Geschäftsführung von Engel & Völkers Sachsen, Christian Rocca und Steve Hoffmann, sieht erhebliches Wachstumspotenzial. Durch den Zugriff auf die spezialisierten Ressourcen aus Berlin können Projekte nun professioneller von der ersten Skizze bis zum Verkauf begleitet werden. Das ist wichtig, denn Käufer legen zunehmend Wert auf Energieeffizienz und moderne Grundrisse.

Erstes Projekt: BLOSSOM in Leipzig-Reudnitz

Das erste konkrete Ergebnis der Kooperation ist das Neubauprojekt „BLOSSOM“ im Leipziger Stadtteil Reudnitz. Nach einem Marketing-Relaunch durch den Berliner Hub startete es im März erneut in die Vermarktung. Es dient als Referenz für die neue Struktur.

Bei BLOSSOM handelt es sich um ein Wohnensemble mit 21 Eigentumswohnungen direkt am Reudnitzer Park. Die Flächen reichen von 47 bis 117 Quadratmetern, die Preise von 235.000 bis 600.000 Euro. Der Bau befindet sich im erweiterten Rohbau, die fertigungstellung ist für das dritte Quartal 2026 geplant. Reudnitz gilt als einer der dynamischsten Stadtteile Leipzigs.

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Was kommt als Nächstes?

Für Dresden sind bereits weitere Projekte in Vorbereitung, die in den kommenden Monaten in die Vermarktung gehen sollen. Der Fokus liegt hier auf Lagen, die von der wirtschaftlichen Stärke der Region – Stichwort „Silicon Saxony“ – profitieren.

Die steigende Anzahl hochqualifizierter Arbeitsplätze in der Halbleiterindustrie sorgt für eine kaufkräftige Klientel. Engel & Völkers zielt darauf ab, die Marktführerschaft im Projektvertrieb in Ostdeutschland weiter auszubauen. Die Partnerschaft zwischen Berlin und Sachsen soll eine Infrastruktur schaffen, die flexibel auf Marktveränderungen reagieren kann.

(24.03.2026)

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