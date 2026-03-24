EU-Sanktionen: 20. Paket an Pipeline-Reparatur geknüpft ( Finanztrends)

24.03.2026, 5199 Zeichen

Die EU ringt um ihr neues Sanktionspaket gegen Russland. Eine Blockade Ungarns und der Slowakei macht die Freigabe von milliardenschwerer Ukraine-Hilfe zur Bedingung.

Die Verhandlungen über das 20. Sanktionspaket der EU gegen Russland stecken in einer diplomatischen Sackgasse. Seit der Vorstellung durch die EU-Kommission Anfang Februar liegen die Maßnahmen auf Eis. Der Grund: Zwei Mitgliedstaaten verknüpfen ihre Zustimmung mit der Wiederinbetriebnahme einer kritischen Ölpipeline. Damit hängen nun auch ein 90-Milliarden-Euro-Hilfspaket für die Ukraine und schärfere Strafmaßnahmen von dieser technischen Reparatur ab.

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Schattenflotte im Fadenkreuz: EU will Tanker-Dienste verbieten

Herzstück des neuen Pakets ist ein umfassender Angriff auf die sogenannte Schattenflotte. Dieses Netzwerk alter Tanker umgeht den Ölpreisdeckel der G7-Staaten. Die EU plant ein vollständiges Verbot von maritimen Dienstleistungen für Schiffe, die russisches Rohöl transportieren. Betroffen wären Versicherung, Zertifizierung und der Zugang zu EU-Häfen.

Ohne europäische Versicherungspolicen und Zertifikate würden viele Häfen weltweit diesen Tankern die Einfahrt verweigern. Das Ziel Brüssels ist klar: Die Operation der Schattenflotte soll wirtschaftlich untragbar und rechtlich unmöglich werden. Damit würde eine der letzten großen Einnahmequellen für Moskaus Kriegskasse gekappt.

Finanzielle Hintertüren: Regionalbanken und Krypto-Plattformen

Neben der Logistik zielt das Paket auf das angepasste russische Finanzsystem. Auf die Sanktionsliste sollen 20 weitere regionale Banken kommen. Diese Institute, weniger im internationalen Fokus als Großbanken, finanzieren laut EU den militärisch-industriellen Komplex.

Erstmals ergreift die EU auch drastische Maßnahmen gegen die Kryptowährungs-Branche. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bezeichnete den Sektor als "Achillesferse" der russischen Wirtschaft. Digitale Assets würden als Hintertür genutzt, um finanzielle Restriktionen zu umgehen. Geplant sind Sanktionen gegen Krypto-Plattformen und Unternehmen, die Geschäfte für russische Entitäten ermöglichen.

Der Druzhba-Dilemma: Eine Pipeline als politischer Hebel

Die größte Hürde für die Einigung ist das Veto Ungarns und der Slowakei. Beide Länder machen ihre Zustimmung von der Wiederaufnahme der Öl-Lieferungen durch die Druzhba-Pipeline abhängig. Die lebenswichtige Leitung für Binnenländer in Mitteleuropa ist seit Ende Januar außer Betrieb, nachdem technische Anlagen in der Westukraine beschädigt wurden.

Kiew argumentiert, Reparaturen seien aufgrund militärischer Aktivitäten schwierig. Budapest und Bratislava sehen dahinter politische Motive. Doch es gibt Bewegung: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte an, dass technische Teams an der Wiederherstellung arbeiten. Dies wird als Teil eines größeren Deals um das EU-Hilfspaket gesehen. Deutsche Kanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron betonen: Jetzt sei nicht der Zeitpunkt, den Druck zu verringern.

Schärfere Exportkontrollen: Werkzeugmaschinen und Anti-Umgehung

Eine dritte Säule des Pakets betrifft den Handel. Neue Exportverbote für Güter im Wert von über 360 Millionen Euro sollen Computer-gesteuerte Werkzeugmaschinen und Funkgeräte treffen. Diese Hochrisiko-Güter landen oft in der russischen Rüstungsindustrie.

Erstmals will die EU zudem ein Anti-Umgehungs-Instrument einsetzen. Es erlaubt Brüssel, den Export sensibler Technologien in Drittländer zu verbieten, wenn ein hohes Risiko besteht, dass sie weiter nach Russland gelangen. Ergänzt wird dies durch Importverbote für Metalle und Chemikalien im Wert von rund 570 Millionen Euro.

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Unterschiede zu den USA und Marktunsicherheit

Die Debatte offenbart eine wachsende Kluft zwischen europäischer und amerikanischer Sanktionspolitik. Während US-Behörden vorübergehende Ausnahmen für russische Öllieferungen erteilen, um Energiepreise zu stabilisieren, lehnt die EU eine Lockerung ab. Für internationale Unternehmen wird die Compliance immer komplexer, da sie widersprüchliche Signale aus Washington und Brüssel navigieren müssen.

Die Unsicherheit um die Druzhba-Pipeline sorgt weiter für Volatilität an den Energiemärkten Mitteleuropas. Die nächsten Wochen werden entscheidend sein. Wenn die Reparaturen wie angekündigt binnen etwa sechs Wochen abgeschlossen sind und das Öl wieder fließt, könnte das Sanktionspaket im Mai verabschiedet werden. Bis dahin verlängert die EU die bestehenden Sanktionen gegen über 2.600 Personen und Unternehmen bis September 2026.

(24.03.2026)

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