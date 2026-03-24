Gerresheimer Aktie: Krise auf mehreren Fronten ( Finanztrends)

24.03.2026, 3880 Zeichen

Der Pharmaverpackungsspezialist Gerresheimer kämpft gleichzeitig gegen Bilanzprobleme, regulatorischen Druck und drohende Schadenersatzklagen. Ausgerechnet jetzt verliert das Unternehmen auch noch seinen Platz im SDAX — mit direkten Folgen für den Kurs.

Index-Rauswurf als Konsequenz der Verzögerung

Der Auslöser ist klar: Gerresheimer kann den geprüften Jahresabschluss für 2025 nicht bis zum 31. März vorlegen. Laufende Untersuchungen einer zweiten externen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu Geschäftsvorfällen aus 2024 und 2025 brauchen mehr Zeit. Das Management peilt Juni 2026 als neuen Termin an.

Für die Deutsche Börse ist das eine Verletzung der Transparenzanforderungen — und damit Grund genug für den SDAX-Ausschluss. Indexfonds müssen die Aktie nun zwangsläufig verkaufen, was zusätzlichen Druck auf einen Titel erzeugt, der seit seinem 52-Wochen-Hoch bereits rund 75 Prozent an Wert verloren hat.

Centor-Verkauf mit zweischneidiger Wirkung

Als Gegenmaßnahme treibt das Management den Verkauf der US-Tochter Centor voran, die auf Verpackungssysteme für verschreibungspflichtige Medikamente spezialisiert ist. Morgan Stanley wurde für die Transaktion mandatiert. Das Ziel: die Kapital- und Finanzierungsstruktur noch 2026 zu stabilisieren.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Gerresheimer ?

Das Problem dabei ist hausgemacht. Centor erwirtschaftet überdurchschnittliche Margen — ein Verkauf würde die ohnehin gesunkene Profitabilität des Konzerns weiter belasten. Zusätzlich erwartet Gerresheimer nicht-zahlungswirksame Wertminderungen von 220 bis 240 Millionen Euro im Abschluss 2025, die vor allem Technologieprojekte der Sensile Medical AG und das Moulded-Glass-Werk in Chicago Heights betreffen. Letzteres wird bis Ende 2026 geschlossen.

BaFin weitet Prüfung aus — DSW mobilisiert Aktionäre

Die regulatorische Lage verschärft sich. Die BaFin hat ihre ursprünglich auf Bill-and-Hold-Vereinbarungen fokussierte Prüfung des Konzernabschlusses 2024 deutlich ausgeweitet. Nun geht es auch um die Bilanzierung von Leasingverbindlichkeiten, möglicherweise fehlerhafte Aktivierungen von Entwicklungskosten sowie unterlassene Wertminderungsbuchungen.

Parallel hat der Aktionärsschutzverband DSW ein Gutachten zu möglichen Verantwortlichkeiten eingeholt — betroffen sind neben den ehemaligen Vorstandsmitgliedern Siemssen und Metzner auch Aufsichtsratsmitglieder. DSW-Hauptgeschäftsführer Tüngler ruft geschädigte Aktionäre auf, sich zu organisieren, um mögliche Schadenersatzansprüche koordiniert geltend zu machen.

Anzeige

Gerresheimer vor dem Wendepunkt? Diese Analyse zeigt, was Anleger jetzt wissen müssen.

Übernahmespekulation und GLP-1 als Gegengewicht

Inmitten der Krise kursieren Übernahmeberichte als Lichtblick. Laut Reuters soll der US-Verpackungskonzern Silgan Holdings Interesse an Gerresheimer signalisiert haben — mit einer möglichen Bewertung von 41 Euro je Aktie. Ob ein konkretes Gebot folgt, ist offen; Gerresheimer selbst lehnte eine Stellungnahme ab.

Mittelfristig bleibt die Positionierung im GLP-1-Segment ein strategisches Argument: Gerresheimer liefert das Doppelkammer-Pen-System für CagriSema von Novo Nordisk. Eine FDA-Zulassung wird für Ende 2026 erwartet. Für das laufende Geschäftsjahr 2026 plant das Unternehmen Umsätze von 2,3 bis 2,4 Milliarden Euro bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 18 bis 19 Prozent — vorausgesetzt, der testierte Abschluss im Juni bringt keine weiteren Überraschungen.

Anzeige

Gerresheimer-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Gerresheimer-Analyse vom 24. März liefert die Antwort:

Die neusten Gerresheimer-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Gerresheimer-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 24. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Gerresheimer: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

(24.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1121: ATX etwas fester, Flughafen Wien gesucht, Take my breath away Research und European Lithium feat. Trump

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Lenzing, Rosgix, CA Immo, Rosenbauer, AT&S, FACC, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Marinomed Biotech, Amag, EVN, Österreichische Post, Telekom Austria.

Random Partner Zertifikate Forum Austria

Das Zertifikate Forum Austria wurde im April 2006 von den führenden Zertifikate-Emittenten Österreichs gegründet. Zu den Fördermitgliedern zählen alle führenden deutschsprachigen Börsen für Zertifikate – die Börse Stuttgart, die Börse Frankfurt Zertifikate AG, die Wiener Börse AG und gettex exchange– sowie das Finanzportale finanzen.net GmbH. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» ATX leicht im Plus: Schöne Handelsvolumina und ein Kursziel für Marinome...

» Wiener Börse Party #1121: ATX etwas fester, Flughafen Wien gesucht, Take...

» Österreich-Depots: Jetzt ist auch Stockpicking Österreich ytd ins Minus ...

» Börsegeschichte 24.3.: DAX, Bawag, Brau Union (Börse Geschichte) (BörseG...

» Nachlese: Marco Reiter Strabag (audio cd.at)

» Bau-Turbo zeigt erste Wirkung: Mehr Baugenehmigungen in Deutschland ( Fi...

» Bewusstes Gehen verjüngt das Gehirn ab 50 ( Finanztrends)

» Santacruz Silver Aktie: Wende nach Korrektur ( Finanztrends)

» Coeur Mining Aktie: Reserven, Upgrade, Milliarden-Kredit ( Finanztrends)

» PIR-News: Auftrag für Strabag, Research zu Marinomed, Auszeichnungen für...