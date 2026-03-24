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Moderne Zahnmedizin besiegt die Angst vorm Bohrer ( Finanztrends)

24.03.2026, 2103 Zeichen

Die Zahnmedizin setzt verstärkt auf neue Strategien, um Angstpatienten den Besuch in der Praxis zu erleichtern. Von sanfter Kommunikation bis hin zu digitalen Hilfsmitteln und Sedierung – die Branche entwickelt sich zu einem angstfreieren Erlebnis.

Dentalphobie: Wenn Angst den Besuch verhindert

Schätzungen zufolge leiden 10 bis 20 Prozent der Deutschen unter starker Zahnarztangst. Bei bis zu zehn Prozent ist sie so ausgeprägt, dass sie Termine komplett meiden. Die Gründe sind vielfältig: schlechte Erfahrungen, Schmerzangst oder das Gefühl der Hilflosigkeit im Behandlungsstuhl. Die moderne Zahnmedizin stellt daher nicht mehr nur den Zahn, sondern den ganzen Menschen in den Mittelpunkt.

Digitale Helfer schaffen Vertrauen

Ein Schlüssel zum Erfolg ist transparente Kommunikation. Moderne Praxen ermutigen Patienten, ihre Ängste offen anzusprechen. Digitale Technologien unterstützen diesen Ansatz: Visuelle Erklärungen am Bildschirm nehmen die Furcht vor dem Unbekannten. Unangenehme Gipsabdrücke werden zunehmend durch digitale Abformungen ersetzt. So fühlen sich Patienten besser informiert und weniger ausgeliefert.

Lachgas, Musik und Atemübungen

Für starke Ängste bieten sich Sedierungsmethoden an. Lachgas etwa ermöglicht eine entspannte und angstfreie Behandlung, bei der Patienten ansprechbar bleiben. Bei umfangreichen Eingriffen können auch Dämmerschlaf oder Vollnarkose infrage kommen.

Doch nicht immer sind Medikamente nötig. Einfache Entspannungstechniken gewinnen an Bedeutung. Musik oder Podcasts überdecken die für viele unangenehme Geräuschkulisse der Praxis. Gezielte Atemübungen oder Klopftechniken wie PEP® helfen Patienten, Stress selbstständig zu reduzieren.

Die beste Therapie ist die Vorbeugung

Letztlich ist die beste Waffe gegen Zahnarztangst eine gute Vorsorge. Wer regelmäßig zur Kontrolle geht, vermeidet oft größere und angstbesetzte Eingriffe. Auch die häusliche Pflege wird entspannter: Schonende Ultraschallzahnbürsten reinigen ohne mechanischen Druck und können so die Mundgesundheit verbessern. Ein starkes Fundament, das das Vertrauen in die eigene Zahngesundheit stärkt.


(24.03.2026)

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Random Partner

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Die Baader Bank ist eine der führenden familiengeführten Investmentbanken im deutschsprachigen Raum. Die beiden Säulen des Baader Bank Geschäftsmodells sind Market Making und Investment Banking. Als Spezialist an den Börsenplätzen Deutschland, Österreich und der Schweiz handelt die Baader Bank über 800.000 Finanzinstrumente.

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    Autor: Finanztrends

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