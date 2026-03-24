Nachlese: Marco Reiter Strabag (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
24.03.2026, 803 Zeichen
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- Marco Reiter läutet die Opening Bell für Montag. Der IR-Chef der Strabag kann ab heute einen höheren Streubesitzfaktor seiner Aktie in der ATX-Indexfamilie kommunizieren
- Börse Frankfurt: DAX ebenfalls deutlich fester
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 24.03.)
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