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Nachlese: Marco Reiter Strabag (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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24.03.2026, 803 Zeichen

- Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8530
- ATX mit Intraday Turnaround Monday nun stark Plus
- AT&S vorne
- Investieren in unsicheren Zeiten mit Heike Arbter und Gunter Deuber, dies wie die 80`s Lesung aus dem Fanboy Buch auf audio-cd.at
- Auftrag für Andritz, Kooperation von Palfinger, neue Post E-LKW,
- VC-Investment Verbund, virtuelle Austro-Roadshow Baader Trading
- Marco Reiter läutet die Opening Bell für Montag. Der IR-Chef der Strabag kann ab heute einen höheren Streubesitzfaktor seiner Aktie in der ATX-Indexfamilie kommunizieren
- Börse Frankfurt: DAX ebenfalls deutlich fester
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 24.03.)


(24.03.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1121: ATX etwas fester, Flughafen Wien gesucht, Take my breath away Research und European Lithium feat. Trump




 

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    Autor: Christian Drastil

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