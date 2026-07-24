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Börsepeople im Podcast S25/16: Roman Rafeiner

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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24.07.2026, 1797 Zeichen

https://audio-cd.at/page/podcast/8931/
https://open.spotify.com/episode/3R91Z4j2Yb1CvNgRNkRw5F

Roman Rafeiner ist seit mehr als vier Jahrzehnten Beobachter und Player am Wiener Kapitalmarkt, dies als Mitarbeiter österreichischer Grossbanken. Wir starten in der Giro und wechseln zur Ersten, aber nicht im Zuge des Mergers, sondern schon vorher. Wir sprechen über Jim Rogers, Mike Lielacher, unsere Zusammenarbeit, 9/11, Lehman, Covid, Aktien, Anleihen, Optionen und vieles mehr. Aber auch über tolle KollegInnen, schöne Dienstreisen und persönliche Beratung. Kritik bekam ich vom grossen Sportfan wegen Erwähnung einer legendären Rapid-Niederlage und meiner Abschiedsfloskel. Und als grosser Mathematikfan hab ich etwas dazugelernt. Danke, Roman, für gute Zusammenarbeit früher und den guten Talk für den Podcast.

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Anniversary Season 25 wird nach davor 24 Seasons mit fixen Presentern und insgesamt 574 Folgen (seit 2022 jeden Montag, Mittwoch und Freitag) nun für eine Freestyle-Phase ohne fixe Sendetermine sorgen, die bis Ende Sommer dauert. Als Nebeneffekt soll die Logistik rund um Drastils Fanboy-Buch, vgl. http://www.christian-drastil.com , erleichtert werden. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .


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1. https://open.spotify.com/episode/3R91Z4j2Yb1CvNgRNkRw5F Börsepeople im Podcast S25/16: Roman Rafeiner -

Roman Rafeiner ist seit mehr als vier Jahrzehnten Beobachter und Player am Wiener Kapitalmarkt, dies als Mitarbeiter österreichischer Grossbanken. Wir starten in der Giro und wechseln zur Ersten, aber nicht im Zuge des Mergers, sondern schon vorher. Wir sprechen über Jim Rogers, Mike Lielacher, unsere Zusammenarbeit, 9/11, Lehman, Covid, Aktien, Anleihen, Optionen und vieles mehr. Aber auch über tolle KollegInnen, schöne Dienstreisen und persönliche Beratung. Kritik bekam ich vom grossen Sportfan wegen Erwähnung einer legendären Rapid-Niederlage und meiner Abschiedsfloskel. Und als grosser Mathematikfan hab ich etwas dazugelernt. Danke, Roman, für gute Zusammenarbeit früher und den guten Talk für den Podcast.

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    Autor: Christian Drastil

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