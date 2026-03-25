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Bewegungsmangel wird zur globalen Gesundheitskrise ( Finanztrends)

25.03.2026, 3708 Zeichen

Fast die Hälfte der Erwachsenen in Deutschland bewegt sich zu wenig. Aktuelle Daten von RKI und WHO zeigen eine alarmierende Inaktivitätskrise, die das Gesundheitssystem belastet. Besonders Kinder und Jugendliche verfehlen die Empfehlungen deutlich.

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Die Zahlen sind erschreckend

Nur rund 11 Prozent der Mädchen und 21 Prozent der Jungen erreichen die täglichen Bewegungsziele. Bei den Erwachsenen liegen die Werte sogar über dem internationalen Durchschnitt: 44 Prozent der Frauen und 40 Prozent der Männer sind körperlich inaktiv.

Weltweit betrifft dieses Problem etwa 1,8 Milliarden Menschen. Experten warnen: Ohne Gegenmaßnahmen könnte der Anteil bis 2030 auf 35 Prozent steigen. Die gesundheitlichen Folgen sind massiv und treiben die Kosten in die Höhe.

Aktive Mobilität als Lösung

Die Strategie heißt jetzt: Bewegung in den Alltag integrieren. Bundesministerien setzen auf aktive Mobilität – also Gehen und Radfahren auf täglichen Wegen. Das Potenzial ist enorm: Jeder Gang zur Arbeit oder zur Schule wird zum Mini-Workout.

Dieser Ansatz wirkt doppelt. Er stärkt das Herz-Kreislauf-System und reduziert gleichzeitig Lärm und Schadstoffe. Voraussetzung ist eine bewegungsfreundliche Infrastruktur. Sichere und attraktive Wege sind die Grundlage, damit Menschen sich natürlich fortbewegen.

Bewegung schützt die Psyche

Neue Forschungsergebnisse belegen: Regelmäßige Aktivität steigert die Lebenszufriedenheit. Aktive Jugendliche berichten von weniger Stress und geringeren psychischen Belastungen. Sportvereine werden dabei zu wichtigen sozialen Ankerpunkten.

Interessant ist der Wandel bei den Jugendlichen: Fitness- und Kraftsport liegen mittlerweile gleichauf mit traditionellem Fußball. Experten sehen darin ein neues Körperbewusstsein. Der Eintritt in einen Verein gilt als wirksame Prävention gegen mentale Probleme.

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Die Wirtschaft zahlt mit

Die WHO schätzt die globalen Kosten der Inaktivität auf rund 300 Milliarden Dollar bis 2030. In Deutschland führen Bewegungsmangel und Folgekrankheiten zu massiven Produktivitätsverlusten.

Unternehmen reagieren: Über 40 Prozent der Beschäftigten fordern ergonomische Arbeitsplätze und Bewegungsangebote. Doch hier zeigt sich ein Gerechtigkeitsproblem. In Niedriglohnsektoren sind solche Angebote seltener – das verschärft die gesundheitliche Ungleichheit.

Deutschland hat Nachholbedarf

Im Vergleich zu Vorreitern wie Finnland hinkt Deutschland hinterher. Dort gelten nur 16 bis 17 Prozent der Bevölkerung als inaktiv. Der Unterschied liegt in der konsequenten Verzahnung von Stadtplanung und Gesundheitsförderung.

Erste Maßnahmen zeigen Wirkung. Der zweite Bewegungsgipfel von 2024 hat Bewegung als Querschnittsaufgabe etabliert. Die Integration in Kitas, Schulen und Arbeitsalltag schreitet voran. Doch die größte Herausforderung bleibt: Wie erreicht man benachteiligte Gruppen?

Die Ziele bis 2030

Die WHO will die Inaktivität bis 2030 um 15 Prozent reduzieren. Digitale Helfer wie Wearables und Coaching-Apps sollen dabei unterstützen. Sie make Bewegungsmuster sichtbar und helfen, Motivationsbarrieren zu überwinden.

Der Fokus liegt auf den „24-Stunden-Bewegungsrichtlinien“. Sie betrachten das gesamte Tagespensum aus Schlaf, Sitzen und Aktivität. Die Vision: eine Gesellschaft, in der die gesunde Fortbewegung zur einfachsten Option für alle wird.


(25.03.2026)

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Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig.

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