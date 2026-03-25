Datenschutz-Folgenabschätzung wird zum strategischen Risikomanagement ( Finanztrends)

25.03.2026, 5212 Zeichen

Die Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) wandelt sich vom Pflichtdokument zum zentralen Steuerungsinstrument. Grund sind der neue EU-KI-Vertrauensakt und verschärfte Aufsicht. Unternehmen müssen ihre Risikobewertungen jetzt tief in digitale Compliance-Prozesse integrieren.

Doppelter Druck durch DSGVO und KI-Gesetz

Die regulatorische Landschaft im Frühjahr 2026 wird von der Wechselwirkung zwischen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem neuen KI-Vertrauensakt geprägt. Die Übergangsfristen für Hochrisiko-KI-Anwendungen laufen ab, was Unternehmen zu einer grundlegenden Überprüfung ihrer Datenverarbeitung zwingt.

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In Deutschland steht der Aufbau robuster Marktüberwachungsstrukturen im Fokus. Besondere Aufmerksamkeit gilt der künftigen Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsbehörden und betrieblichen Datenschutzbeauftragten (DSB). Diese Entwicklung wird durch einen personellen Wechsel an der Spitze des Bundesbeauftragten für den Datenschutz (BfDI) beeinflusst. Prof. Dr. Louisa Specht-Riemenschneider kündigte aus Gesundheitsgründen ihren Rücktritt an – was die Geschwindigkeit nationaler Leitlinien zu KI-spezifischen DSFA-Vorlagen verlangsamen könnte.

Die Kernpflicht bleibt Artikel 35 DSGVO. Doch Artikel 26 des KI-Akts verlangt nun explizit eine DSFA für Hochrisiko-KI-Systeme. Diese Doppelbelastung erfordert einen integrierten Ansatz im Risikomanagement.

Hochrisiko-Sektoren unter der Lupe: Gesundheit und Personalwesen

Besonders kritisch ist die DSFA-Compliance in sensiblen Bereichen. Hochrisiko-KI-Systeme in der kritischen Infrastruktur, im Recruiting und im Gesundheitswesen stehen im Fokus der Aufseher.

Bei KI-gestützten Diagnosetools oder Triage-Algorithmen müssen die Assessments nicht mehr nur den klassischen Datenschutz, sondern auch algorithmische Verzerrungen und die Notwendigkeit menschlicher Aufsicht bewerten. Bei der Transkription von Videokonferenzen oder Arztgesprächen fordern Behörden nun eine klare Rechtsgrundlage – oft das berechtigte Interesse – sowie Nachweise für Datenminimierung.

Eine besondere Herausforderung stellt agentenbasierte KI dar. Diese autonomen Systeme mit Langzeitgedächtnis können zu undurchsichtigen „Blackbox“-Entscheidungen führen. Eine umfassende DSFA muss hier Datenflüsse, Zugriffsrechte von Anbietern und technische Schutzmaßnahmen detailliert dokumentieren.

Vom manuellen Check zur automatisierten Compliance

Angesichts der wachsenden Komplexität wird die manuelle DSFA obsolet. Der Trend geht zu Digital-Compliance-Plattformen, die die Folgenabschätzung in ein übergreifendes Risikomanagement einbetten. Datenschutz darf kein isoliertes IT-Thema sein, sondern muss Rechtsabteilung, Personalwesen und Data Science zusammenbringen.

Aktuelle Strategien folgen einem vierstufigen Prozess:

1. Vorab-Prüfung: Ist eine vollständige DSFA nötig? Orientierungshilfe bieten „Schwarze Listen“ der Datenschutzkonferenz (DSK).

2. Systembeschreibung: Detaillierte Darstellung der Funktionalität, verwendeter KI-Modelle und Datenquellen.

3. Risikobewertung: Prüfung von Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit der Verarbeitung.

4. Gegenmaßnahmen: Umsetzung technischer und organisatorischer Maßnahmen (TOM), um Risiken zu minimieren.

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Die Aufsichtsbehörden verschärfen zudem die Transparenzpflichten. Die Europäische Datenschutzausschuss (EDPB) startete ein koordiniertes Durchsetzungsprogramm, das gezielt die Informationspflichten nach Art. 12-14 DSGVO prüft. Die Ergebnisse der DSFA müssen nun klarer in die Datenschutzerklärungen für Nutzer einfließen.

Wettbewerbsvorteil durch verantwortungsvollen Umgang mit Daten

Die Fristen drängen. Während für bereits auf dem Markt befindliche KI-Systeme Übergangsfristen bis 2027/2028 gelten können, müssen Neuinstallationen ab 2026 sofort konform sein.

Die Rolle des DSB wandelt sich dabei: Er muss in den DSFA-Prozess eingebunden werden, sollte die Bewertung aber nicht selbst durchführen, um seine Unabhängigkeit zu wahren. Verantwortlich bleibt der Verantwortliche – also das Unternehmen.

International gewinnt die Harmonisierung an Bedeutung. US-Gesetzentwürfe zielen auf eine Angleichung der KI-Politik an internationale Standards, was den grenzüberschreitenden Datenverkehr erleichtern könnte. Für europäische Unternehmen bleibt die gründliche DSFA jedoch das zentrale Instrument, um Rechenschaftspflicht zu demonstrieren. In der post-regulatorischen Ära der KI wird eine überprüfbare Folgenabschätzung zum Wettbewerbsvorteil – und signalisiert Kunden wie Aufsichtsbehörden einen verantwortungsvollen Umgang mit Daten.

(25.03.2026)

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