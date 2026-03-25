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Lufthansa Aktie: Exklusiv-Rechte am Drehkreuz ( Finanztrends)

25.03.2026, 2757 Zeichen

Pünktlich zur bevorstehenden Eröffnung des neuen Frankfurter Terminals 3 ordnet die Lufthansa ihre Infrastruktur-Strategie spürbar neu. Während die Fluggesellschaft an ihrem wichtigsten Heimatflughafen künftig weitreichende Privilegien genießt, treibt sie parallel einen massiven Kapazitätsausbau in München voran. Ein deutlicher Preisrückgang am Ölmarkt liefert dem Konzern zudem unerwarteten Spielraum auf der Kostenseite.

Umbruch am Heimatflughafen

Bereits im April 2026 geht am Frankfurter Flughafen das neue Terminal 3 in Betrieb und erweitert die Gesamtkapazität des Standorts um 15 Millionen Passagiere jährlich. Für die Lufthansa bringt diese Verschiebung einen entscheidenden strategischen Vorteil. Nach dem geplanten Umzug des Wettbewerbers Condor wird die Kranich-Airline das Terminal 1 künftig exklusiv mit ihren Partnern nutzen.

Diese Neuordnung ermöglicht optimierte Abläufe und eine deutlich effizientere Bodenabfertigung für bis zu 50 Millionen Reisende pro Jahr. Flankierend dazu fließt rund eine Milliarde Euro in die umfassende Sanierung des Terminals 2, welche bis Mitte der 2030er-Jahre abgeschlossen sein soll.

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Expansion in München und sinkende Kosten

Parallel rückt der Standort München in den Fokus der langfristigen Planung. Über das sogenannte „T-Stiel“-Projekt am Terminal 2 sollen die jährlichen Kapazitäten in der bayerischen Landeshauptstadt bis 2035 um rund zehn Millionen Fluggäste steigen.

Rückenwind für das operative Geschäft liefert aktuell der Energiemarkt. Der Preis für die Rohölsorte Brent gab zuletzt um 5,7 Prozent auf 98,49 US-Dollar pro Barrel nach. Diese Entspannung bei den Kerosinkosten federt die Betriebsausgaben spürbar ab. An der Börse spiegeln sich diese fundamentalen Perspektiven momentan allerdings kaum wider. Mit einem aktuellen Kurs von 7,66 Euro verzeichnet das Papier auf 30-Tage-Sicht ein Minus von knapp 17 Prozent und sucht weiterhin nach einem stabilen Boden.

Mit der exklusiven Nutzung des Frankfurter Terminals 1 ab dem kommenden Monat schafft der Konzern kurzfristig messbare Effizienzvorteile im Passagiergeschäft. Gepaart mit den gesunkenen Treibstoffkosten positioniert sich die Fluggesellschaft operativ robuster, um ihre Wettbewerbsfähigkeit gegenüber internationalen Konkurrenten zu verteidigen.

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    Autor: Finanztrends

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