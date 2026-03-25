Nachlese: Marlene Hartz Baader, Verena Tanos Strabag Real Estate (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
25.03.2026, 1699 Zeichen
Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8534
- ATX etwas fester
- Flughafen Wien gesucht
- Auftrag für Strabag, Research zu Marinomed mit Motto Take my Breath Away
- Auszeichnungen für Erste Group, Agrana-Event
- European Lithium und Trump
- Marlene Hartz läutet die Opening Bell für Dienstag. Die Senior Managerin Group Communication bei der Baader Bank hat heute auch eine virtuelle Roadshow mit zwölf österreichischen Börsenotierten auf der Agenda
- Auftrag für Andritz, Kooperation von Palfinger, neue Post E-LKW,
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8537/
Verena Tanos ist Marketerin in der Immobilien-Entwicklung bei der Strabag Real Estate und Mischek. Wir gehen in einer spannenden Karriere über Lowe GGK hin zu Führungsjobs bei ORF Enterprise, Epamedia und weiter zu einer wunderbaren Gründung (als Mama): Königskinder in der Seestadt und nach einer Tätigkeit im Familienbetrieb (ihres Vaters) schliesslich der Einstieg bei SRE/Mischek. Mit Verena spreche ich über Life-Hacks für Immobilien-Interessent:innen: es geht um Anlegerwohnungen, Mietverträge, Vorsorgewohnung vs. Eigentum, wie gebe ich an die Kids weiter, Renovierungen, Gewährleistungen, die Mitzi-Tant, das Beispiel-Projekt Soley und ... Tanzen. Verena bringt zudem viele Insights aus ihrem privaten Erfahrungsschatz ein.
Melanie`s Einspieler: Soley. https://www.soley.at/startseite .
https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/
https://www.mischek.at/de
Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.03.)
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Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications und Semperit Engineered Applications Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt.
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