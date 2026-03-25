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Nachlese: Marlene Hartz Baader, Verena Tanos Strabag Real Estate (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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25.03.2026, 1699 Zeichen

Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8534
- ATX etwas fester
- Flughafen Wien gesucht
- Auftrag für Strabag, Research zu Marinomed mit Motto Take my Breath Away
- Auszeichnungen für Erste Group, Agrana-Event
- European Lithium und Trump
- Marlene Hartz läutet die Opening Bell für Dienstag. Die Senior Managerin Group Communication bei der Baader Bank hat heute auch eine virtuelle Roadshow mit zwölf österreichischen Börsenotierten auf der Agenda
- Auftrag für Andritz, Kooperation von Palfinger, neue Post E-LKW,
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8537/
Verena Tanos ist Marketerin in der Immobilien-Entwicklung bei der Strabag Real Estate und Mischek. Wir gehen in einer spannenden Karriere über Lowe GGK hin zu Führungsjobs bei ORF Enterprise, Epamedia und weiter zu einer wunderbaren Gründung (als Mama): Königskinder in der Seestadt und nach einer Tätigkeit im Familienbetrieb (ihres Vaters) schliesslich der Einstieg bei SRE/Mischek. Mit Verena spreche ich über Life-Hacks für Immobilien-Interessent:innen: es geht um Anlegerwohnungen, Mietverträge, Vorsorgewohnung vs. Eigentum, wie gebe ich an die Kids weiter, Renovierungen, Gewährleistungen, die Mitzi-Tant, das Beispiel-Projekt Soley und ... Tanzen. Verena bringt zudem viele Insights aus ihrem privaten Erfahrungsschatz ein.
Melanie`s Einspieler: Soley. https://www.soley.at/startseite .
https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/
https://www.mischek.at/de
Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.03.)


(25.03.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1122: ATX deutlich fester, FACC resilient, Kontron sieht sich günstig und Private Equity vs. Neobroker-Depots




 

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    Star der Stunde: SBO 0.86%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.46%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Amag(3), OMV(1), VIG(1), CPI Europe AG(1)
    Star der Stunde: Frequentis 1.61%, Rutsch der Stunde: Polytec Group -1.32%
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