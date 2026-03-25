Psychische Belastung von Schülern steigt wieder deutlich ( Finanztrends)

25.03.2026, 5041 Zeichen

Die mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland verschlechtert sich erneut. Das belegt das aktuelle Deutsche Schulbarometer, das diese Woche veröffentlicht wurde. Demnach fühlt sich ein Viertel aller Schüler psychisch stark belastet – ein deutlicher Anstieg.

Soziale Kluft verschärft die Krise

Die Studie der Robert Bosch Stiftung und der Universität Leipzig zeigt: 25 Prozent der Schüler sind aktuell stark belastet. 2024 lag dieser Wert noch bei 21 Prozent. Besonders alarmierend ist der Zusammenhang mit der sozialen Herkunft.

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Kinder aus einkommensschwachen Haushalten berichten zu 31 Prozent von mentalen Problemen. Bei Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf sind es sogar 36 Prozent. Armut bleibt ein zentrales Hindernis für Bildungsgerechtigkeit und untergräbt die psychische Widerstandskraft.

Leistungsdruck und Mobbing als Dauerbelastung

Fast die Hälfte der Jugendlichen steht unter hohem Erwartungsdruck. Viele lernen auch am Wochenende für die Schule. Die Sorge um die berufliche Zukunft erzeugt eine kaum bewältigbare Dauerbelastung.

Parallel bleibt Mobbing ein massives Problem. Ein Drittel der 11- bis 17-Jährigen wird mindestens monatlich schikaniert. Bei zehn Prozent geschieht dies wöchentlich oder täglich. Besonders betroffen sind 14-Jährige. Interessant: Direktes Mobbing ist häufiger als reines Cybermobbing, beide Formen treten oft kombiniert auf.

Immerhin wissen vier von fūnf Schülern, an wen sie sich bei Mobbing wenden können. Viele Jugendliche wünschen sich aber mehr Mitbestimmung bei Unterricht und Bewertung. Partizipation gilt als wichtiger Schutzfaktor für die Psyche.

Therapieplätze: Warten bis zu sechs Monate

Trotz steigenden Bedarfs ist die Versorgungslage prekär. In der Kinderkommission des Bundestages betonten Experten diese Woche: Die durchschnittliche Wartezeit auf einen Therapieplatz liegt bei sechs Monaten. Für Kinder in einer kritischen Entwicklungsphase kann das fatale Folgen haben.

Die Bundespsychotherapeutenkammer kritisiert veraltete Strukturen. Besonders im ländlichen Raum fehlt es an spezialisierter Hilfe. Experten fordern eine bessere Kooperation zwischen Gesundheitswesen und Jugendhilfe.

Kritik gibt es auch an politischen Entscheidungen. Die Einstellung des Programms für Mental Health Coaches an Schulen stieß auf Unverständnis. Die Bundesschülerkonferenz spricht von einem fatalen Signal. Ohne solche niederschwelligen Angebote lastet die Versorgung allein auf überlaufenen Praxen.

Digitale Welt: Fluch und Segen

Die fortschreitende Digitalisierung beeinflusst die mentale Gesundheit doppelt. Einerseits nehmen digitale Gewalt und problematischer Medienkonsum zu. Jeder fūnfte Jugendliche schätzt das eigene Medienverhalten als problematisch ein.

Andererseits entstehen neue Beratungswege. Eine Schweizer Studie zeigt: Bereits jeder zehnte Jugendliche wendet sich bei Sorgen an KI-basierte Systeme. Psychologen sehen das zwiespältig. KI kann eine niederschwellige erste Anlaufstelle sein, ersetzt aber keine menschliche Therapie.

Experten betonen: Die Förderung von Medienkompetenz wird zentral. Junge Menschen müssen belastende Informationen einordnen und sich gegen digitale Gewalt wehren können.

Stapelkrise verunsichert die Jugend

Die Hoffnung auf Erholung nach der Pandemie war verfrüht. Neue globale Krisen – von Kriegen bis zur Klimakrise – erzeugen eine "Stapelkrise". Sie verunsichert junge Menschen in ihrer Zukunftsplanung.

Für viele ist Schule heute eher ein Ort des Drucks als der Unterstützung. Die Diskrepanz ist groß: Schüler wünschen sich mehr Mitgestaltung, viele Lehrkräfte sehen die Möglichkeiten als ausreichend an. Das deutet auf einen Reformstau in der Schulkultur hin.

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Was kommt jetzt auf Politik und Schulen zu?

Die Debatte über eine Reform der psychotherapeutischen Versorgung wird sich zuspitzen. Politiker stehen unter Druck, Wartezeiten zu verkürzen und regionale Unterschiede abzubauen. Eine engere Verzahnung von Schule, Jugendamt und Therapeuten ist geplant.

In den Schulen gewinnen verbindliche Schutzkonzepte gegen Mobbing an Bedeutung. Auch die Integration von Gesundheitsthemen in den Lehrplan wird wichtiger. Programme zur Stärkung der Resilienz – schon in der Grundschule – halten Experten für essenziell.

Ob die Politik die nötigen finanziellen Ressourcen trotz knapper Kassen bereitstellt, bleibt offen. Die Forderungen der Schüler nach mehr Gehör werden wohl lauter werden. Sie könnten langfristig zu einer menschlicheren Schule führen.

(25.03.2026)

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