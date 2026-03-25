SAP Aktie: Unter Druck ( Finanztrends)

25.03.2026, 2476 Zeichen

Gleich zwei Belastungsfaktoren trafen SAP gestern zusammen — und das Ergebnis war ein Kursverlust von 4,1 Prozent, der deutlichste Rückgang im gesamten DAX.

Auslöser war eine Abstufung durch JP Morgan, die die Stimmung zusätzlich eintrübte. Hinzu kam ein branchenweiter Verkaufsdruck bei Softwareaktien. Im Markt kursiert seit Längerem die Sorge, dass neue KI-Anwendungen bestehende Softwaregeschäftsmodelle unter Druck setzen könnten. Konkret befeuert wurde diese Angst durch neue Produktankündigungen des KI-Unternehmens Anthropic sowie Berichte über neue KI-Werkzeuge bei Amazon.

Softwaresektor im Gegenwind

SAP war kein Einzelfall. Scout24 gaben im DAX um 1,9 Prozent nach, Atoss Software verloren über 5 Prozent, Nemetschek büßte 4,2 Prozent ein. Aus Paris meldete Dassault Systèmes ein Minus von 2,4 Prozent, in London verlor die Sage Group 1,7 Prozent. Der Abgabedruck zog sich durch den gesamten Sektor.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei SAP ?

Reforge — eine KI-Plattform für Produktteams mit über 100.000 Alumni — listet SAP unter seinen Kunden. Das Unternehmen wurde gerade von Miro übernommen, einem Kollaborations-Workspace-Anbieter. Eine direkte Auswirkung auf SAP ist daraus nicht abzuleiten, doch es illustriert, wie aktiv der KI-Markt gerade umgebaut wird — und wie groß der Veränderungsdruck auf etablierte Softwareanbieter ist.

Makroumfeld bleibt angespannt

Der übergeordnete Rahmen hilft ebenfalls nicht. Der Iran-Krieg belastet die Stimmung, Ölpreise über 100 Dollar je Barrel schüren Stagflationssorgen, und der Einkaufsmanagerindex für den Euroraum ist im März von 51,9 auf 50,5 Punkte gefallen. Besonders der Dienstleistungssektor zeigt Schwäche.

Für heute Morgen taxiert der Broker IG den DAX rund 1,2 Prozent höher — gestützt durch einen US-amerikanischen 15-Punkte-Plan zur Beendigung des Konflikts. Ob SAP von einer möglichen Markterholung profitieren kann, hängt aber weniger vom Geopolitischen ab als von der Antwort auf eine grundsätzlichere Frage: Wie glaubwürdig ist das eigene KI-Narrativ noch, wenn Wettbewerber das Tempo vorgeben?

Anzeige

SAP-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue SAP-Analyse vom 25. März liefert die Antwort:

Die neusten SAP-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für SAP-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 25. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

SAP: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

(25.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1122: ATX deutlich fester, FACC resilient, Kontron sieht sich günstig und Private Equity vs. Neobroker-Depots

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, Semperit, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Zumtobel, Lenzing, ATX, ATX Prime, ATX TR, voestalpine, Wienerberger, Bajaj Mobility AG, ATX NTR, OMV, Addiko Bank, Andritz, AT&S, Erste Group, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Reploid Group AG, RBI, Uniqa, VIG, Athos Immobilien, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Marinomed Biotech, Amag, CA Immo.

Random Partner RBI

Die Raiffeisen Bank International ist eine der führenden Corporate- und Investment-Banken Österreichs und in 11 Märkten Zentral- und Osteuropas als Universalbank tätig. Darüber hinaus bietet der RBI-Konzern zahlreiche weitere Finanzdienstleistungen an, zum Beispiel in den Bereichen Leasing, Asset Management und M&A. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Büro-Rückkehr: Deutsche Arbeitnehmer wehren sich gegen Präsenzzwang ( Fi...

» Datenschutz-Folgenabschätzung wird zum strategischen Risikomanagement ( ...

» Finanzbuchhalter im Umbruch: Digitalisierung und ESG als neue Realität (...

» Versace: Ein Jahr nach Donatellas Rückzug – Neustart unter Prada ( Finan...

» Experten fordern Ende der perfekten Sitzposition ( Finanztrends)

» Jugendstudie 2026: Jeder Dritte braucht psychologische Hilfe ( Finanztre...

» Österreich-Depots: Wieder im ytd-Plus (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 25.3.: Extremes zu Palfinger, Bawag, Erste Group (Börse ...

» Nachlese: Marlene Hartz Baader, Verena Tanos Strabag Real Estate (audio ...

» ATX springt über die Nulllinie: Starker Börsentag mit FACC-Zuversicht un...