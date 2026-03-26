Arbeitszeiterfassung: Digitalisierungspflicht trifft auf Flexibilitätswunsch ( Finanztrends)

26.03.2026, 4204 Zeichen

Die Pflicht zur Arbeitszeiterfassung wird 2026 konkret – und digital. Unternehmen müssen handeln, während die Politik nach mehr Spielraum sucht.

Seit dem Grundsatzurteil des Bundesarbeitsgerichts von 2022 wissen Arbeitgeber: Sie müssen die Arbeitszeiten systematisch erfassen. Doch viele warten noch immer auf ein finales Gesetz, bevor sie handeln. Ein Fehler, wie Experten warnen. Die Pflicht ist bereits jetzt rechtskräftig. Und der Referentenentwurf der Bundesregierung macht klar: Die Zukunft der Erfassung ist elektronisch.

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Angesichts der bereits bestehenden Rechtslage und der drohenden Bußgelder sollten Arbeitgeber jetzt handeln, um ihre Dokumentation gesetzeskonform zu gestalten. Dieser kostenlose Ratgeber bietet Ihnen bewährte Vorlagen und Praxis-Tipps für eine rechtssichere Umsetzung. So setzen erfahrene Personaler die Arbeitszeiterfassungspflicht um

Die digitale Pflicht ist bereits Realität

Manuelle Methoden wie Papierlisten oder Excel-Tabellen werden den steigenden Anforderungen nicht mehr gerecht. Der Entwurf des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) sieht eine grundsätzlich elektronische Erfassung vor. Das Ziel: eine objektive, verlässliche und manipulationssichere Dokumentation.

Die Konsequenzen des Zögerns können teuer werden. Bei Verstößen drohen Bußgelder von bis zu 30.000 Euro. Aufsichtsbehörden verschärfen ihre Kontrollen bereits. Die digitale Zeiterfassung wird damit zur unmittelbaren Notwendigkeit, um Transparenz zu schaffen, Überstundenstreitigkeiten zu vermeiden und gesetzliche Ruhezeiten sicher einzuhalten.

Flexiblere Spielräume in Aussicht

Die geplanten Reformen zielen jedoch nicht nur auf strengere Kontrolle ab. Ein Kernpunkt ist die mögliche Abkehr von der starren täglichen Höchstarbeitszeit. Stattdessen könnte eine wöchentliche Obergrenze von 48 Stunden treten. Das würde es ermöglichen, an einzelnen Tagen länger als zehn Stunden zu arbeiten – vorausgesetzt, der wöchentliche Durchschnitt wird eingehalten.

Diese Änderung soll modernen Arbeitsmodellen entgegenkommen. Für kleine Betriebe mit weniger als zehn Mitarbeitern sind vereinfachte Dokumentationsformen geplant. Mittelständische Unternehmen mit bis zu 50 Beschäftigten könnten Übergangsfristen erhalten. Auch Tarifverträge sollen Spielraum für individuelle Lösungen bieten.

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Vertrauensarbeitszeit im neuen Gewand

Bedeutet die Pflicht zur lückenlosen Erfassung das Ende der Vertrauensarbeitszeit? Nicht zwangsläufig. Das Modell bleibt zulässig, doch die Verantwortung des Arbeitgebers für eine objektive Dokumentation bleibt bestehen. Die tatsächliche Erfassung kann an die Mitarbeiter delegiert werden.

Die Herausforderung für Unternehmen liegt darin, eine Kultur zu etablieren, in der die digitale Zeiterfassung nicht als Kontrollinstrument, sondern als rechtliche Notwendigkeit und Grundlage fairer Arbeitsbedingungen verstanden wird. Moderne digitale Lösungen können hier Brücken bauen: Sie ermöglichen die geforderte lückenlose Dokumentation, ohne die Eigenverantwortung der Mitarbeiter vollständig einzuschränken.

Strategische Chance statt lästige Pflicht

Für Arbeitgeber geht es nicht nur um die Vermeidung von Bußgeldern. Die Umstellung auf digitale Systeme bietet auch Chancen zur Prozessoptimierung und zur Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit durch transparente Arbeitszeitkonten.

Im Kontext von ESG-Reporting (Environmental, Social, Governance) stärkt eine moderne Zeiterfassung zudem die Reputation als fairer Arbeitgeber. Die digitale Transformation dieser Kernprozesse ist damit mehr als eine Compliance-Maßnahme – sie ist eine strategische Investition in die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens.

Die finale gesetzliche Ausgestaltung steht noch aus. Doch die Richtung ist klar: Systematische Erfassung, Digitalisierung und eine durchdachte Balance mit Flexibilität werden die Arbeitswelt 2026 prägen. Die Zeit des Abwartens ist vorbei.

(26.03.2026)

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