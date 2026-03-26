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Bärlauch-Saison 2026: Experten raten vom Sammeln ab ( Finanztrends)

26.03.2026, 3525 Zeichen

Die Bärlauch-Saison erreicht ihren ersten Höhepunkt – doch Experten warnen eindringlich vor dem Sammeln. Gesundheitsbehörden und Naturschützer sehen in diesem Jahr erhöhte Risiken durch Verwechslungen, drastische Bußgelder und ökologische Schäden. Sie raten stattdessen zum Kauf von kontrolliert angebautem Bärlauch.

Lebensgefahr im Unterholz: Warum Apps trügen

Die größte Gefahr bleibt die Verwechslung mit tödlichen Doppelgängern wie Herbstzeitlose oder Maiglöckchen. Besonders kritisch: das blinde Vertrauen in Bestimmungs-Apps. Behörden wie das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) betonen, dass KI im dichten Unterholz oft die feinen botanischen Unterschiede nicht erkennt.

Durch die warme Witterung sprießen giftige Pflanzen derzeit parallel zum Bärlauch. Schon 50 Gramm der Herbstzeitlosen können für einen Erwachsenen tödlich sein. Selbst der klassische Geruchstest ist trügerisch. Bleibt der Knoblauchduft an den Fingern haften, riecht später jede Pflanze danach – auch Giftgewächse.

Teure Ernte: Bis zu 50.000 Euro Strafe drohen

Neben der Gesundheitsgefahr rücken rechtliche Konsequenzen in den Fokus. In vielen deutschen und österreichischen Regionen wurden die Kontrollen massiv verschärft. Grund ist die zunehmende kommerzielle Ausbeutung durch professionelle Sammler.

Für Privatpersonen gilt zwar die Handstraußregel. Wer aber mit großen Körben erwischt wird, muss mit empfindlichen Strafen rechnen. In Naturschutzgebieten oder bei gewerblicher Entnahme können Bußgelder bis zu 50.000 Euro fällig werden. Viele Kommunen verbieten zudem das Verlassen der Wege.

Unsichtbare Gefahr: Der Fuchsbandwurm lauert

Ein oft unterschätztes Risiko ist der Kleine Fuchsbandwurm. Da Bärlauch bodennah wächst, können Blätter mit seinen Eiern kontaminiert sein. Aktuelle Daten zeigen hohe Infektionsraten in Fuchspopulationen, besonders in Süddeutschland und der Schweiz.

Eine Infektion kann zur alveolären Echinokokkose führen, einer schweren Lebererkrankung. Einfaches Waschen beseitigt die widerstandsfähigen Eier nicht. Nur Erhitzen über 60 Grad Celsius hilft – doch das zerstört Aroma und Vitamine.

Warum der Wald geschützt werden muss

Ökologische Gründe verstärken die Warnungen. Bärlauch ist eine wichtige erste Nahrungsquelle für Insekten. Massenhaftes Betreten abseits der Wege zertrampelt junge Triebe und verdichtet den Boden. Das stört die natürliche Regeneration des Waldes.

Als Alternative verweisen Experten auf Bärlauch aus kontrolliertem Anbau. Dieser ist sortenrein, frei von Parasiten und wird unter hygienischen Bedingungen gezogen. Regionale Hofläden und Supermärkte bieten ihn zertifiziert an.

Klimawandel und Digitalisierung verschärfen die Lage

Die verschärften Warnungen sind kein Zufall. Der Klimawandel verschiebt Blütezeiten und macht die Unterscheidung für Laien schwerer. Gleichzeitig schaffen Bestimmungs-Apps eine gefährliche Scheinsicherheit. Giftnotrufzentralen melden bereits einen signifikanten Anstieg von Beratungsgesprächen.

Behörden kommunizieren heute offensiver. Stand früher die reine Verwechslungsgefahr im Vordergrund, betonen sie heute rechtliche Konsequenzen und die Unzuverlässigkeit technischer Hilfsmittel.

Die sichere Alternative wächst daheim

Langfristig könnte der Trend zum Eigenanbau führen. Saatgut-Produzenten verzeichnen bereits eine Rekordnachfrage nach Bärlauch-Zwiebeln für Garten oder Balkon. Das bietet den Frühjahrsgenuss ohne Risiken.

Die Botschaft der Behörden ist klar: Im Zweifel sollte das Kraut im Wald bleiben. Der Griff zum kontrollierten Produkt ist die sicherere Wahl.


(26.03.2026)

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Die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. ist die gemeinsame Fondstochter der 3 Banken Gruppe (Oberbank AG, Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, BKS Bank AG) und der Generali Holding Vienna AG. Die Fonds-Gesellschaft verwaltet aktuell 8,65 Mrd. Euro - verteilt auf etwa 50 Publikumsfonds und 130 Spezial- bzw. Großanlegerfonds (Stand 06/17)

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    Autor: Finanztrends

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