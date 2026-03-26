Coeur Mining Aktie: Upgrade-Welle trifft Gegenwind ( Finanztrends)

26.03.2026, 3108 Zeichen

Drei große Banken stufen Coeur Mining innerhalb weniger Tage herauf — und trotzdem steht die Aktie unter Druck. Der Grund: Die Übernahme von New Gold hat das Unternehmen fundamental verändert, aber auch neue Risiken geschaffen.

Warum die Analysten jetzt bullisch sind

ATB Capital, BMO und CIBC haben Coeur Mining allesamt auf Kauf- oder Outperform-Ratings hochgestuft. BMO-Analyst Kevin O'Halloran begründet seine Einschätzung mit dem Abschluss der New-Gold-Übernahme und den damit hinzugewonnenen Minen New Afton und Rainy River in Kanada. Sein Kursziel liegt bei 27 US-Dollar, angehoben von zuvor 23 Dollar. BMO erwartet einen deutlich erhöhten freien Cashflow aus dem nun wesentlich größeren Betrieb.

Die Zahlen untermauern die These: Für 2026 peilt Coeur zwischen 680.000 und 815.000 Unzen Gold an — rund 80 Prozent mehr als vor der Übernahme. Hinzu kommen erstmals nennenswerte Kupfermengen aus New Afton, was die Erlösbasis breiter aufstellt.

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Bilanz und Exploration als langfristige Hebel

Parallel zur Produktionsausweitung arbeitet Coeur an seiner Kapitalstruktur. Das Unternehmen hat eine neue revolvierende Kreditlinie über eine Milliarde Dollar gesichert — mehr als doppelt so viel wie die bisherige Fazilität über 400 Millionen Dollar. Zudem läuft ein Tauschangebot für bestehende Anleihen im Volumen von 400 Millionen Dollar, mit dem Coeur Finanzierungskosten senken will.

Langfristig interessant ist die K-Zone-Ressource: Zum Jahresende 2025 wurden dort 47,6 Millionen Tonnen mit 715.000 Unzen Gold und 606 Millionen Pfund Kupfer ausgewiesen. Eine Machbarkeitsstudie soll in der zweiten Jahreshälfte 2026 beginnen. Technische Berichte für New Afton und Rainy River deuten zudem auf eine Verlängerung der Minenlaufzeiten bis 2035 hin.

Kursrückgang trotz positiver Signale

Die Aktie hat in den vergangenen sieben Tagen rund fünf Prozent verloren und notiert aktuell etwa 21 Prozent unterhalb ihres 50-Tage-Durchschnitts. Marktteilnehmer scheinen die gestiegenen Produktionsziele nicht nur als Chance zu sehen, sondern auch als erhöhtes Ausführungsrisiko — zumal Integrationskosten und mögliche Schwankungen bei Metallpreisen den Cashflow belasten könnten.

CEO Mitchell Krebs betont, das Portfolio aus sieben nordamerikanischen Minen sei auf starken freien Cashflow ausgelegt, der sowohl Schuldenabbau als auch Kapitalrückgaben ermöglichen soll. Ob die Umsetzung dieser Pläne gelingt, wird sich spätestens mit den nächsten Quartalsergebnissen zeigen — der erste vollständige Berichtszeitraum inklusive der New-Gold-Assets wird Aufschluss darüber geben, wie gut die Integration tatsächlich läuft.

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(26.03.2026)

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